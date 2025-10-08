ఏపీ సింగ్, రాజ్నాథ్ హెచ్చరికలు- పాక్ సైన్యంలో అలజడి- అంతా కలిసి ప్రతిజ్ఞ!
ఏ దాడినైనా ఎదుర్కొంటుందని ప్రతిజ్ఞ చేసిన పాకిస్థాన్ సైన్యం
Published : October 8, 2025 at 10:30 PM IST
Pakistan Army Pledges : భారత కేంద్ర రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్, ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేదిలు చేసిన ఇటీవల వ్యాఖ్యలపై పాకిస్థాన్ సైన్యంలో అలజడి రేగినట్లు కనిపిస్తోంది. దీంతో తాజాగా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఏదైనా దాడిని వేగవంతమైన, నిర్ణయాత్మక ప్రతిస్పందనతో ఎదుర్కొంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది. ఆర్మీ చీఫ్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ అధ్యక్షతన రావల్పిండిలో జరిగిన 272వ కార్ప్స్ కమాండర్ల సమావేశంలో సైన్యం ప్రకటన జారీ చేసింది.
అనవసరమైన యుద్ధోన్మాదం ఉద్రిక్తతలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని, ప్రాంతీయ శాంతి- భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తుందని పాకిస్థాన్ సైన్యం ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రపంచ పటంలో పాకిస్థాన్ ఉండాలనుకుంటే దానికి మద్దతు ఇవ్వడం మానేయాలని భారత ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది హెచ్చరించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత పాక్ టాప్ జనరల్స్ సమావేశం జరిగింది.
"భారత పౌర, సైనిక నాయకత్వం ఇటీవల చేసిన బాధ్యతారహితమైన, అనవసరమైన రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలపై సమావేశం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది" అని పాక్ ఆర్మీ తెలిపింది. "భౌగోళికంగా భారత సాపేక్ష భద్రత గురించి ఏవైనా భావనలను బద్దలు కొడుతూ, దురాక్రమణను వేగంగా, నిర్ణయాత్మకంగా ఎదుర్కోవాలని సమావేశం ప్రతిజ్ఞ చేసింది. ఏదైనా ఊహాత్మక కొత్త సాధారణ స్థితికి త్వరగా ప్రతీకార ప్రతిస్పందన ద్వారా చేరుకుంటాం" అని తెలిపింది.
కొనసాగుతున్న ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యకలాపాలు, ఉద్భవిస్తున్న ముప్పు నమూనా, కార్యాచరణ సంసిద్ధతను ఫోరమ్ సమగ్రంగా సమీక్షించిందని తెలిపింది. అన్ని డొమైన్లలో పాకిస్థాన్ ప్రత్యర్థుల శత్రు కుట్రలను అడ్డుకోవడానికి సాయుధ దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని పునరుద్ఘాటించింది. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను, దాని ప్రజల భద్రతను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్న వాటిని కొనసాగించమని తెలిపింది.
పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా మధ్య ఒక మైలురాయి రక్షణ ఒప్పందాన్ని సమావేశం స్వాగతించింది. ఈ ఒప్పందం ఉమ్మడి విలువలు, పరస్పర గౌరవంతోపాటు పశ్చిమాసియా, దక్షిణాసియా ప్రాంతాల్లో శాంతిభద్రతల కోసం ఉమ్మడి దృక్పథాన్ని నొక్కి చెబుతుందని చెప్పింది. కశ్మీరీ ప్రజలకు పాకిస్థాన్ రాజీలేని మద్దతును పునరుద్ఘాటించింది. పాలస్థీనా లక్ష్యానికి పాకిస్థాన్ అచంచల మద్దతును పునరుద్ఘాటించింది. ముందస్తు కాల్పుల విరమణ, గాజా ప్రజలకు మానవతా సహాయం అందించాలని ఆశించింది.
ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా భారత దాడుల్లో అమెరికాకు చెందిన F-16 జెట్లతో సహా కనీసం ఒక డజను పాకిస్థాన్ సైనిక విమానాలు ధ్వంసమయ్యాయని లేదా దెబ్బతిన్నాయని ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ AP సింగ్ శుక్రవారం చెప్పారు. ఆ తర్వాత అదే రోజు హైదరాబాద్లో జరిగిన మరో కార్యక్రమంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడారు. పౌరులను రక్షించడానికి, దాని ఐక్యత సమగ్రతను కాపాడుకోవడానికి భారత్ అవసరమైనప్పుడల్లా ఏ సరిహద్దునైనా దాటవచ్చని నొక్కి చెప్పారు.
ఏప్రిల్ 22వ తేదీ పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతిస్పందనగా, భారత్ మే 7న పాకిస్థాన్ నియంత్రణలో ఉన్న భూభాగాల్లో ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆపరేషన్ సిందూర్ను ప్రారంభించింది. ఈ దాడులు నాలుగు రోజుల పాటు తీవ్ర ఘర్షణలకు దారితీశాయి. మే 10న సైనిక చర్యలపై ఒక అవగాహనతో రావడంతో ముగిశాయి. భారత సైన్యం వివిధ పాకిస్థాన్ సైనిక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి చేసిన తర్వాత మే నెలలో శత్రుత్వాలను ముగించాలని విజ్ఞప్తి చేసిందని భారత్ చెబుతోంది.