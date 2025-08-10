Essay Contest 2025

యూఎస్ పర్యటనలో పాక్​ ఆర్మీ చీఫ్‌- 2 నెలల్లోనే రెండోసారి- ఎందుకు? - PAK ARMY CHIEF ASIM MUNIR VISITS US

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ తర్వాత ట్రంప్‌ విందులో పాల్గొన్న మునీర్‌- మళ్లీ మరోసారి అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లిన పాక్ ఆర్మీ చీఫ్​

PAK Army Chief Asim Munir
PAK Army Chief Asim Munir (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 7:50 PM IST

PAK Army Chief Asim Munir Visits US : పాకిస్థాన్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌ ఆసిమ్‌ మునీర్‌ అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో పర్యటించారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​తో భేటీ అయిన ఆయన, కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలో మరోసారి అక్కడకు వెళ్లారు. భారత్‌పై ట్రంప్‌ సుంకాల భారం మోపుతున్న వేళ తాజా పరిణామం జరగడం గమనార్హం.

నో క్లారిటీ
చీఫ్‌ ఆఫ్‌ ఆర్మీ స్టాఫ్‌ (COAS) ఆసిమ్​ మునీర్​ అమెరికాలో అధికారిక పర్యటన చేస్తున్నట్లు పాక్‌ ఆర్మీ ఓ ప్రకటన చేసింది. అయితే, ఆయన యూఎస్ ఎప్పుడు వెళ్లారు? ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఉంటారనే విషయాలను వెల్లడించలేదు. అయితే యూఎస్‌ సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ కమాండర్‌ జనరల్‌ మైఖేల్‌ ఈ. కురిల్లా పదవీ విరమణ కార్యక్రమంలో ఆసిమ్​ మునీర్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'పాక్-యూఎస్​ ద్వైపాక్షిక సైనిక సహకారంలో కురిల్లా నాయకత్వం ఎంతగానో దోహదపడిందని' మునీర్​ అన్నారు.

ఈ సందర్భంగా యూఎస్‌కు చెందిన రాజకీయ, సైనికాధికారులతో మునీర్‌ భేటీ అయ్యారు. పాక్‌ ప్రవాసులతో ముచ్చటించిన మునీర్‌, పాకిస్థాన్​కు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని, కనుక దేశానికి పెట్టుబడులు తేవడంలో సహకరించాలని కోరారు.

ట్రంప్​తో విందు
పాక్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌ ఆసిమ్‌ మునీర్‌ ఆపరేషన్ సిందూర్ తరువాత (జూన్‌లో) అమెరికాలో పర్యటించారు. ఐదు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఇచ్చిన విందులో పాల్గొన్నారు. ఓ ఆర్మీ చీఫ్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు నేరుగా విందు ఇవ్వడం అత్యంత అరుదు. అప్పట్లో భారత్‌ అభ్యంతరాల్ని బేఖాతరు చేస్తూ జరిగిన ఆ సమావేశంలో, ఇరుదేశాలు వివిధ రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.

భారత్​ను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు

ఆసిమ్ మునీర్​కు భారత్ అంటే అస్సలు గిట్టదు. అందుకే పలుమార్లు భారత్​ను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ముందు కశ్మీర్‌ పాకిస్థాన్​కు జీవనాడిగా అభివర్ణించారు. ఇస్లామాబాద్ భారత ఆక్రమణ వ్యతిరేక పోరాటానికి మద్దతు ఇస్తూనే ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్​లో ఉగ్రకార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న టెర్రర్ గ్రూపులకు మద్దతుగా మాట్లాడారు. భారత్ ఉగ్రవాదంగా అభివర్ణిస్తున్నది చట్టబద్ధమైన పోరాటమన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పాక్ ఉగ్రవాదులు పహల్గాంపై దాడి చేసి, 26 మంది హిందూ పురుషులను పొట్టనపెట్టుకున్నారు. దీనికి ప్రతీకారంగానే భారత్ అపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్​కు గట్టి బుద్ధిచెప్పింది. అయినా పాక్ బుద్ధి మారకపోవడం గమనార్హం.

'కశ్మీరీలకు అండగా ఉంటాం'- భారత్​పై పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మరోసారి అక్కసు

ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ చైనాను నమ్ముకొని భంగపడ్డ పాక్- ఆయుధాల కోసం అమెరికా వైపు చూపు

