PAK Army Chief Asim Munir Visits US : పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో పర్యటించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో భేటీ అయిన ఆయన, కేవలం రెండు నెలల వ్యవధిలో మరోసారి అక్కడకు వెళ్లారు. భారత్పై ట్రంప్ సుంకాల భారం మోపుతున్న వేళ తాజా పరిణామం జరగడం గమనార్హం.
నో క్లారిటీ
చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ (COAS) ఆసిమ్ మునీర్ అమెరికాలో అధికారిక పర్యటన చేస్తున్నట్లు పాక్ ఆర్మీ ఓ ప్రకటన చేసింది. అయితే, ఆయన యూఎస్ ఎప్పుడు వెళ్లారు? ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఉంటారనే విషయాలను వెల్లడించలేదు. అయితే యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ కమాండర్ జనరల్ మైఖేల్ ఈ. కురిల్లా పదవీ విరమణ కార్యక్రమంలో ఆసిమ్ మునీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'పాక్-యూఎస్ ద్వైపాక్షిక సైనిక సహకారంలో కురిల్లా నాయకత్వం ఎంతగానో దోహదపడిందని' మునీర్ అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా యూఎస్కు చెందిన రాజకీయ, సైనికాధికారులతో మునీర్ భేటీ అయ్యారు. పాక్ ప్రవాసులతో ముచ్చటించిన మునీర్, పాకిస్థాన్కు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని, కనుక దేశానికి పెట్టుబడులు తేవడంలో సహకరించాలని కోరారు.
ట్రంప్తో విందు
పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ ఆపరేషన్ సిందూర్ తరువాత (జూన్లో) అమెరికాలో పర్యటించారు. ఐదు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన విందులో పాల్గొన్నారు. ఓ ఆర్మీ చీఫ్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు నేరుగా విందు ఇవ్వడం అత్యంత అరుదు. అప్పట్లో భారత్ అభ్యంతరాల్ని బేఖాతరు చేస్తూ జరిగిన ఆ సమావేశంలో, ఇరుదేశాలు వివిధ రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
భారత్ను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు
ఆసిమ్ మునీర్కు భారత్ అంటే అస్సలు గిట్టదు. అందుకే పలుమార్లు భారత్ను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ముందు కశ్మీర్ పాకిస్థాన్కు జీవనాడిగా అభివర్ణించారు. ఇస్లామాబాద్ భారత ఆక్రమణ వ్యతిరేక పోరాటానికి మద్దతు ఇస్తూనే ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. జమ్ముకశ్మీర్లో ఉగ్రకార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న టెర్రర్ గ్రూపులకు మద్దతుగా మాట్లాడారు. భారత్ ఉగ్రవాదంగా అభివర్ణిస్తున్నది చట్టబద్ధమైన పోరాటమన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పాక్ ఉగ్రవాదులు పహల్గాంపై దాడి చేసి, 26 మంది హిందూ పురుషులను పొట్టనపెట్టుకున్నారు. దీనికి ప్రతీకారంగానే భారత్ అపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్కు గట్టి బుద్ధిచెప్పింది. అయినా పాక్ బుద్ధి మారకపోవడం గమనార్హం.
'కశ్మీరీలకు అండగా ఉంటాం'- భారత్పై పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మరోసారి అక్కసు
ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ చైనాను నమ్ముకొని భంగపడ్డ పాక్- ఆయుధాల కోసం అమెరికా వైపు చూపు