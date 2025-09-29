ETV Bharat / international

నేను ఎక్కడికీ పారిపోను- రాజకీయ గందరగోళం మధ్య దేశాన్ని విడిచిపెట్టేది లేదు : నేపాల్ మాజీ ప్రధాని ఓలీ

నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై మాజీ ప్రధాని కీలక వ్యాఖ్యలు

KP Oli On Nepal Government
KP Oli On Nepal Government (Former Prime Minister of Nepal K P Sharma Oli)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 10:26 AM IST

KP Oli On Nepal Government : జెన్‌-జెడ్‌ ఆందోళనల నేపథ్యంలో తాను దేశం వీడి వెళ్లనున్నట్లు వట్టిన వదంతులపై నేపాల్ మాజీ ప్రధాని,సీపీఎన్-యూఎమ్‌ఎల్ అధ్యక్షుడు కేపీ శర్మ ఒలీ తోసిపుచ్చారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తన భద్రతా సౌకర్యాలు, అధికారిక హక్కులను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆరోపించారు. ఎటువంటి ఆధారం లేని ఈ ప్రభుత్వానికి దేశాన్ని అప్పజెప్పి నేను పారిపోతానని అనుకుంటున్నారా అని అన్నారు. భక్తపూర్​లోని పార్టీ యువ విభాగంతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సుశీలా కర్కీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ప్రజల ఇష్టంతో కాకుండాదహనం, ధ్వంసం ద్వారా అధికారంలోకి వచ్చిందని ఒలీ విమర్శించారు. నిరసనల సమయంలో తాను అధికారులకు ఇచ్చిన సూచనలు ఏవైనా ఉన్నాయంటే వాటిని బయట పెట్టాలని ప్రభుత్వాన్ని సవాల్ చేశారు. వాటిని ధైర్యంగా ప్రచురించాలని, తాను ఏమీ దాచిపెట్టలేదని అన్నారు. దేశంలో శాంతి, సుశాసనం, రాజ్యాంగ పరిపాలనను పునరుద్ధరించడమే తన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో బహిరంగంగా తన నివాసంపై దాడి చేయాలని పిలుపులు వస్తున్నాయని అన్నారు. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది? చూస్తూ కూర్చుందా? అని ప్రశ్నించారు.

పాస్‌పోర్ట్‌ల నిలిపివేతపై అభ్యంతరం
ప్రభుత్వం తాను సహా పలువురు నేతల పాస్‌పోర్ట్‌లను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించిందనే వార్తలపై ఒలీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. వీరిలో నేపాలి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు షేర్ బహదూర్ డియూబా, అర్జూ రాణా డియూబా, రమేష్ లేఖక్, దీపక్ ఖడ్కా ఉన్నారని తెలిపారు. కర్కీ ప్రభుత్వం రాజకీయ ప్రత్యర్థులను టార్గెట్ చేస్తూ దేశాన్ని అసురక్షితంగా మార్చిందని ఒలీ ఆరోపించారు. కేపీ శర్మ సహా కొంతమంది పాస్​పోర్టులను స్వాధీనం చేసుకోవాలన జ్యుడీషియల్ కమిషన్ నేపాల్ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. వాళ్లు ఇతర దేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటే ముందుగా ప్రభుత్వం నుంచి అనుతమి పొందాలని పేర్కొంది. దర్యాప్తు సజావుగా సాగేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఓ ప్రకటననలో తెలిపింది.

మానవ హక్కుల కమిషన్ నివేదిక
ఇదిలా ఉండగా నేపాల్​ జరిగిన అల్లర్లుపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్​ ఒక నివేదికను విడుదల చేసింది. నిరసనల తీవ్రతను అంచనా వేయడంలో ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం విఫలమైందని తెలిపింది. భద్రతా బలగాల ఉత్సాహం తగ్గిపోవడం వల్ల మరణాలు, నష్టం ఎక్కువైందని పేర్కొంది. సెప్టెంబర్ 8న తొలి రోజు నిరసనలు శాంతియుతంగా జరిగాయని, కానీ మరుసటి రోజు పోలీసుల కాల్పులే హింసకు దారితీశాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

సోషల్​ మీడియాపై ఓలీ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. దీంతో జెన్​ జెడ్ నిరసనలకు దిగింది. ఆ తర్వాత సోషల్‌ మీడియాపై నిషేధం ఎత్తివేసినప్పటికీ.. నేపాల్‌లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయి. ప్రభుత్వ ఆస్తులకు నిప్పంటించారు. ఈ ఆందోళనల నేపథ్యంలో పలువురు మంత్రులు వరుసగా రాజీనామా చేశారు. ఆ సమయంలోనే ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ దేశాన్ని వీడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఆయన దుబాయ్‌ వెళ్లేందుకు సిద్ధమైనట్లు ప్రచారం జోరుగా జరిగింది.

వచ్చే ఏడాదిలోనే పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు : నేపాల్ అధ్యక్షుడు పౌడెల్

నేపాల్​ ప్రధానిగా సుశీలా కర్కీ బాధ్యతలు- అధికారం అనుభవించేందుకు రాలేదని వెల్లడి

