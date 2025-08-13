US On India Pakistan : భారత్, పాకిస్థాన్తో సంబంధాల్లో ఎటువంటి మార్పు లేదని అమెరికా ప్రకటించింది. మునుపటి మాదిరిగానే మంచి సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించింది. రెండు దేశాల దౌత్యవేత్తలు నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారని తెలిపింది. భారత్తో సహా సగం ప్రపంచంపై అణ్వాయుధాలు ప్రయోగిస్తామని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ బెదిరింపులకు దిగిన నేపథ్యంలో యూఎస్ ఈ విధంగా స్పందించడం గమనార్హం.
మంగళవారం ఒక సమావేశంలో మాట్లాడుతూ అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి టామీ బ్రూస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు దేశాల దౌత్యవేత్తలు నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. రెండు దేశాలతో అమెరికా పనిచేయడం తమ దేశంతోపాటు ప్రపంచానికి ఒక మంచి శుభవార్త అని అన్నారు. ఇది ప్రయోజనకరమైన భవిష్యత్తును ప్రోత్సహిస్తుందని టామీ బ్రూస్ తెలిపారు.
"రెండు దేశాలతో మా సంబంధం ఎప్పటిలాగే ఉందని నేను చెబుతాను. అందరికీ తెలిసిన, అందరితో మాట్లాడే అధ్యక్షుడిని కలిగి ఉండటం వల్ల ప్రయోజనం అదే. కాబట్టి ఇక్కడి దౌత్యవేత్తలు రెండు దేశాలకు కట్టుబడి ఉన్నారని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది" అని బ్రూస్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత ట్రంప్తో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ సమావేశం తర్వాత ఆయుధ అమ్మకాల పరంగా ఇస్లామాబాద్కు అమెరికా సహాయం పెరిగే అవకాశం ఉందా, ఇది భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో ట్రంప్ సంబంధాన్ని దెబ్బతీస్తుందా అనే ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు.
"పాక్, భారత్ వివాదం జరిగినప్పుడు మాకు ఒక అనుభవం ఉంది, అది చాలా భయంకరమైనదిగా మారే అవకాశం ఉంది. దాడులను ఆపడానికి ఒకచోట చేర్చడానికి మేం చేసిన పనిని ఇప్పటికే వివరించాం. ఆ విపత్తును ఆపడంలో అమెరికాలోని అగ్ర నాయకులు పాల్గొన్నారు" అని తెలిపారు. కానీ ఎటువంటి మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాత భారత్, పాక్ తమ సైనిక చర్యలను నిలిపివేశాయని ఇప్పటికే భారత్ అనేకసార్లు స్పష్టం చేసింది.
'భారత్ మొండిగా ఉంది'
మరోవైపు, భారత్తో వాణిజ్య చర్చలపై అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ మాట్లాడారు. న్యూ దిల్లీ కొంచెం వెనుకబడి ఉందని తెలిపారు. స్విట్జర్లాండ్, భారత్ సహా ఇంకా కొన్ని పెద్ద వాణిజ్య ఒప్పందాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. అక్టోబర్ నాటికి సుంకాలకు సంబంధించిన చర్చలను ముగించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. భారత్ కాస్త మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు.
