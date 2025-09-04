ETV Bharat / international

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2025 at 5:18 PM IST

Operation Sindoor on Nur Khan Air Base : భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో ధ్వంసమైన పాకిస్థాన్‌లోని నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరాన్ని ఇప్పుడు పునర్​నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయంటూ జాతీయ మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి. నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరంలో పునర్నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటాన్ని చూపించే కొత్త శాటిలైట్ ఫొటోలను ఆ కథనాల్లో పొందుపర్చడం గమనార్హం. కొత్తగా నిర్మించిన గోడల భాగాలు అచ్చం మునుపటి నమూనాలోనే ఉన్నాయని ఈ ఫొటోలను బట్టి స్పష్టమవుతోంది. నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్‌ మౌలిక నిర్మాణ స్వరూపానికి మద్దతుగా నిలిచేలా కొత్త గోడలను పాకిస్థాన్ సైన్యం నిర్మించినట్లు తేటతెల్లం అవుతోంది. మే 10వ తేదీన భారత్ జరిపిన క్షిపణి దాడిలో ఈ వైమానిక స్థావరంలోని ఒక భాగం పాక్షికంగా ధ్వంసమైందని శాటిలైట్ ఫొటోలను చూస్తే తెలుస్తోంది. అందువల్లే ధ్వంసమైన భాగపు పునాదులనే ఆధారంగా చేసుకొని కొత్త గోడలను నిర్మించే వెసులుబాటు కలుగుతోందని సమాచారం.

ఆ ట్రక్కులపైకి భారత మిస్సైళ్లు
పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌కు కేవలం 25 కి.మీ దూరంలో నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్ ఉంది. ఇందులోనే పాక్ వాయుసేనకు చెందిన డ్రోన్లు, 'సాబ్ ఏరియే' రాడార్ వ్యవస్థలు, సీ-130 రవాణా విమానాలు, ఐఎల్ -78 మిడ్ ఎయిర్ రీఫ్యూయెలింగ్ విమానాలు ఉన్నట్లు భారత్ గుర్తించింది. పాక్ వాయుసేనకు చెందిన డ్రోన్ ఆపరేషన్లు అక్కడి నుంచే కంట్రోల్, మానిటర్ అవుతున్నట్లు నిర్ధరించుకుంది. దీంతో మే 10న భారత్ యుద్ధ విమానాలు బ్రహ్మోస్ లేదా స్కాల్ప్ క్షిపణులతో ఈ కీలకమైన వైమానిక స్థావరంపై దాడి చేశాయి. సుఖోయ్ -30 యుద్ధ విమానాల నుంచి బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను, రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల నుంచి స్కాల్ప్ మిస్సైళ్లను ప్రయోగిస్తుంటారు. నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్‌పై దాడికి ఈ రెండు క్షిపణులనూ వినియోగించారా? ఏదైనా ఒక్కటే వినియోగించారా? అనే దానిపై నేటికీ క్లారిటీ రాలేదు. మొత్తం మీద నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్ కాంప్లెక్స్‌లో ఉన్న 2 స్పెషల్ పర్పజ్ ట్రక్కులను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ మిస్సైళ్లతో భారత వాయుసేన ఎటాక్ చేసింది. ఈ దాడిలో భారత్‌పైకి డ్రోన్ల ప్రయోగానికి వేదికగా నిలుస్తున్న ట్రక్కులతో పాటు వాటికి సమీపంలోని వైమానిక స్థావరం కాంప్లెక్స్‌‌, ఇతర భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. అయితే ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్న ప్రదేశాన్ని మే 17న పాకిస్థాన్ శుభ్రం చేయించింది. తాజాగా సెప్టెంబరు 3న బయటికొచ్చిన నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్ శాటిలైట్ ఫొటోలను బట్టి, అక్కడ ప్రస్తుతం నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నట్లు వెల్లడైంది. కొత్తగా నిర్మించిన గోడలు ఆ ఫొటోల్లో కనిపించాయి.

భారత్ దాడి తర్వాత అవన్నీ కూల్చివేయించారు : డామియెన్ సైమన్, జియో ఇంటెలిజెన్స్ నిపుణుడు
''భారత సైన్యం చేపట్టిన దాడిలో ధ్వంసమైన నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్‌లోని ఓ భాగంలో పాకిస్థాన్ ప్రస్తుతం పునర్నిర్మాణ పనులు చేయిస్తోంది. అక్కడున్న కొన్ని మిలిటరీ వాహనాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని మే 10న భారత్ క్షిపణి దాడులు చేసింది. ఈ దాడిలో మిలిటరీ వాహనాలతో పాటు వాటి సమీపంలోని భవనాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. అనంతరం ఎయిర్‌బేస్‌లోని ధ్వంసమైన భాగాలతో పాటు వైరింగ్ వైఫల్యాలు కలిగిన, నిర్మాణపరంగా బలహీనంగా ఉన్న భాగాలను కూల్చివేయించారు. వాటినే ఇప్పుడు పునర్నిర్మిస్తున్నారు'' అని జియో ఇంటెలీజెన్స్ నిపుణుడు డామియెన్ సైమన్ చెప్పారు.

మే 10 దాడులతో దారికొచ్చిన పాక్
1971లో భారత్ - పాక్ యుద్ధం జరిగినప్పటి నుంచి, పాక్‌‌ భూభాగంలో ఇంత (200 కి.మీ) లోపల భారత వాయుసేన దాడి చేయడం ఇదే తొలిసారి. మొత్తం మీద మే 10న భారత వాయుసేన చేసిన దాడుల తర్వాత పాకిస్థాన్ దారికొచ్చింది. భారత్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి రెడీ అని ప్రకటించింది. ఇరుదేశాల డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ (డీజీఎంఓ)ల స్థాయిలో చర్చలు జరిగాయి. భారత్-పాక్ సైనిక ఘర్షణ ఆగిపోయింది.

