Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

పుతిన్‌తో అజిత్‌ డొభాల్‌ భేటీ- ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు! - AJIT DOVAL MEET PUTIN

రష్యా పర్యటనలో అజిత్ డొభాల్- పుతిన్​తో భేటీ

Ajit Doval Putin Meeting
Russian President Vladimir Putin and NSA Ajit Doval. (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 11:30 PM IST

1 Min Read

Ajit Doval Putin Meeting : రష్యా పర్యటనలో ఉన్న జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్‌ డొభాల్‌ ఆ దేశాధినేత పుతిన్‌తో భేటీ అయ్యారు. క్రెమ్లిన్‌ వేదికగా నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల నేపథ్యంలో భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సుంకాలు విధించిన వేళ ఈ సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

రష్యాతో అన్ని రంగాల్లో భారత్​ సహకారాన్ని కొనసాగిస్తామని అజిత్ డొభాల్ పునరుద్ఘాటించారు. బయటి ఒత్తిడులు ఉన్నా, మాస్కోతో బంధాన్ని బలపరుస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను ప్రధాని మోదీ తరఫున డొభాల్ భారత్​కు ఆహ్వానించారు. అందుకు పుతిన్ అంగీకరించారు. అయితే ఈ ఏడాది చివరల్లో భారత్​కు రానున్నట్లు సమాచారం. 2022 ఫిబ్రవరిలో ఉక్రెయిన్‌పై దండయాత్ర అనంతరం ఆయన భారత్‌కు రావడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది. ఇక ఈ సమావేశానికి భారత రాయబారి వినయ్ కుమార్ కూడా హాజరయ్యారు. రష్యా భద్రతా మండలి కార్యదర్శి సెర్గీ షొయిగు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు సెర్గీ షొయిగుతో డొభాల్‌ విడిగా సమావేశమైమయ్యారు.

పుతిన్- ట్రంప్ సమావేశం
ఇదిలా ఉండగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య రానున్న రోజుల్లో సమావేశం జరగనుందని క్రెమ్లిన్ గురువారం తెలిపింది. ఇరు దేశాలు దీనిని ఏర్పాటు చేయడంపై పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొంది. సమావేశానికి వేదికపై ఒప్పందం కుదిరిందని తెలిపింది. ఆ వివరాలను తర్వాత ప్రకటిస్తామని పుతిన్ విదేశాంగ సలహాదారు యూరి ఉషాకోవ్ల తెలిపారు.

ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​తో సమావేశం జరగడం ఇదే తొలిసారి అవుతుంది. అదే సమయంలో రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మూడేళ్ల నుంచి జరుగుతోంది. దాన్ని ఆపుతానని ట్రంప్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఎన్నో పావులు కూడా కదిపారు. కానీ పుతిన్ పట్టించుకోవడం లేదు. ఆ కోపాన్ని రష్యాకు అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి అయిన భారత్​పై సుంకాల పేరుతో చూపిస్తున్నారు!

Ajit Doval Putin Meeting : రష్యా పర్యటనలో ఉన్న జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్‌ డొభాల్‌ ఆ దేశాధినేత పుతిన్‌తో భేటీ అయ్యారు. క్రెమ్లిన్‌ వేదికగా నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల నేపథ్యంలో భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సుంకాలు విధించిన వేళ ఈ సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

రష్యాతో అన్ని రంగాల్లో భారత్​ సహకారాన్ని కొనసాగిస్తామని అజిత్ డొభాల్ పునరుద్ఘాటించారు. బయటి ఒత్తిడులు ఉన్నా, మాస్కోతో బంధాన్ని బలపరుస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను ప్రధాని మోదీ తరఫున డొభాల్ భారత్​కు ఆహ్వానించారు. అందుకు పుతిన్ అంగీకరించారు. అయితే ఈ ఏడాది చివరల్లో భారత్​కు రానున్నట్లు సమాచారం. 2022 ఫిబ్రవరిలో ఉక్రెయిన్‌పై దండయాత్ర అనంతరం ఆయన భారత్‌కు రావడం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది. ఇక ఈ సమావేశానికి భారత రాయబారి వినయ్ కుమార్ కూడా హాజరయ్యారు. రష్యా భద్రతా మండలి కార్యదర్శి సెర్గీ షొయిగు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు సెర్గీ షొయిగుతో డొభాల్‌ విడిగా సమావేశమైమయ్యారు.

పుతిన్- ట్రంప్ సమావేశం
ఇదిలా ఉండగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య రానున్న రోజుల్లో సమావేశం జరగనుందని క్రెమ్లిన్ గురువారం తెలిపింది. ఇరు దేశాలు దీనిని ఏర్పాటు చేయడంపై పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొంది. సమావేశానికి వేదికపై ఒప్పందం కుదిరిందని తెలిపింది. ఆ వివరాలను తర్వాత ప్రకటిస్తామని పుతిన్ విదేశాంగ సలహాదారు యూరి ఉషాకోవ్ల తెలిపారు.

ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​తో సమావేశం జరగడం ఇదే తొలిసారి అవుతుంది. అదే సమయంలో రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మూడేళ్ల నుంచి జరుగుతోంది. దాన్ని ఆపుతానని ట్రంప్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఎన్నో పావులు కూడా కదిపారు. కానీ పుతిన్ పట్టించుకోవడం లేదు. ఆ కోపాన్ని రష్యాకు అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి అయిన భారత్​పై సుంకాల పేరుతో చూపిస్తున్నారు!

For All Latest Updates

TAGGED:

AJIT DOVAL PUTIN MEETINGAJIT DOVAL RUSSIA VISITINDIA RUSSIA RELATIONSAJIT DOVAL MEET PUTIN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అప్పుడు మెచ్చుకొని, ఇప్పుడు నిందిస్తారా? అమెరికాకు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

టీమ్ఇండియా నెక్ట్స్ టెస్టు సిరీస్ ఎప్పుడు?- ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?

800 శాతం లాభం తెచ్చిన కన్నడ సినిమా తెలుగులోకి- అసలేంటీ స్టోరీ?

వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు: భారత పౌరులకు అమెరికా హెచ్చరిక

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.