ETV Bharat / international

ఎవరి బెదిరింపులకు భయపడం- అమెరికాకు ఒక్క అంగుళం భూమి కూడా ఇచ్చేది లేదు : తాలిబన్

ట్రంప్ బాగ్రాం ప్రకటనలపై స్పందించిన తాలిబన్

Afghanistan On Trump Demand
Afghanistan On Trump Demand (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 8:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Afghanistan On Trump Demand : అఫ్గానిస్థాన్‌లోని బాగ్రాం వైమానిక స్థావరాన్ని మళ్లీ స్వాధీనం చేసుకుంటామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చేస్తున్న హెచ్చరికలపై తాలిబన్‌ ప్రభుత్వం మరోసారి స్పందించింది. ఎవరి బెదిరంపులకు భయపడమని పేర్కొంది. అఫ్గాన్ భూమి నుంచి ఒక్క అంగుళం కూడా అమెరికాకు ఇచ్చేది లేదని తాలిబన్ రక్షణశాఖ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఫసివుద్దీన్ ఫిత్రాత్ తెలిపారు.

'కొంతమంది రాజకీయ ఒప్పందం ద్వారా బాగ్రాంను స్వాధీనం చేసుకోవాలని కొంతమంది అనుకుంటున్నారు. ఎవరి బెదిరింపులకు భయపడేది లేదు. అఫ్గాన్‌కు చెందిన ఒక్క అంగుళంపైనా ఒప్పందం సాధ్యం కాదు. మేం అటువంటి ఒప్పందాన్ని కోరుకోవడం లేదు. స్వయంప్రతిపత్తి, ప్రాదేశిక సమగ్రత చాలా ముఖ్యం' అని ఫసివుద్దీన్ ఫిత్రాప్ అన్నారు.

బాగ్రాం ఎయిర్‌బేస్‌ను తామే నిర్మించామని, దాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. లేదంటే అఫ్గాన్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. అయితే, ఇదే అంశంపై అఫ్గాన్‌తో చర్చలు జరుపుతామని, దాన్ని తిరిగి తీసుకుంటామని తెలిపారు. అందుకు వారు నిరాకరిస్తే తాను ఏం చేస్తానో ఎవరూ ఊహించలేరని వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో తాలిబన్‌ ప్రతినిధులు దీటుగా స్పందించారు.

చైనా అణ్వాయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు సమీపంలో ఉన్న అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన బాగ్రాం ఎయిర్‌ బేస్‌ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు బ్రిటన్‌ పర్యటన సందర్భంగా డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. కేవలం గంట వ్యవధిలో అణు ప్రదేశాలను చేరుకోవచ్చని అన్నారు. ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలపై చైనా కూడా ఇటీవల స్పందించింది. అఫ్గాన్‌ భవిష్యత్తు అక్కడి ప్రజల చేతుల్లోనే ఉందని అభిప్రాయపడింది.

చైనా అణు క్షిపణులు తయారు చేసే ప్రదేశానికి సమీపంలో ఉన్న అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన బగ్రాం ఎయిర్‌ బేస్‌ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు ఇటీవల ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. చైనా అణ్వాయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాలకు ఇది అతి దగ్గరగా ఉంటుందని, కేవలం గంట వ్యవధిలో వెళ్లొచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్‌ నిర్ణయంపై బీజింగ్‌ స్పందిస్తూ అఫ్గాన్‌ భవిష్యత్తు అక్కడి ప్రజల చేతుల్లోనే ఉందని అభిప్రాయపడింది. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను పెంచడం వల్ల మద్దతు లభించదని ఆ దేశ విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి లిన్‌ జియాన్‌ పేర్కొన్నారు. యూఎస్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు అఫ్గాన్‌ అధికారులు ఇప్పటికే పేర్కొన్నారు.

తాలిబన్ సర్కారు కీలక ప్రకటన
ప్రస్తుతానికి అమెరికా, తాలిబన్ సర్కారు మధ్య అధికారిక దౌత్య సంబంధాలు లేవు. రెండేళ్ల క్రితం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు వచ్చిన అమెరికా టూరిస్టు కిడ్నాప్‌కు గురయ్యాడు. ఇరుదేశాల చర్చల తర్వాత, అతడిని ఈ ఏడాది మార్చిలో రిలీజ్ చేశారు. అమెరికా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సంబంధాలను సాధారణ స్థితికి తెచ్చే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని గతవారమే తాలిబన్ సర్కారు ప్రకటించింది. దీనిలో భాగంగా పరస్పర ఖైదీల బదిలీపై అమెరికా రాయబారితో ఒప్పందం కుదిరిందని వెల్లడించింది. ఈ సంప్రదింపుల ఫొటోలను తాలిబన్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. అందులో తాలిబన్ విదేశాంగ మంత్రి అమీర్ ఖాన్ ముత్తఖీ, అమెరికన్ బందీల విడుదలకు ట్రంప్ నియమించిన ప్రత్యేక రాయబారి ఆడమ్ బోహ్లెర్ ఉన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

AFGHANISTAN ON TRUMP DEMANDTALIBAN ON TRUMP DEMANDAFGHANISTAN ON TRUMP DEMAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.