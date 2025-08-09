Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

'భారత్​ దళాలు ఒక్క విమానాన్ని కూడా కూల్చలేదు'- IAF చీఫ్‌ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన పాకిస్థాన్‌ - PAKISTAN ON OPERATION SINDOOR

ఐఏఎఫ్​ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన పాకిస్థాన్- భారత్​ దాడిలో ఒక్క విమానం కూడా ధ్వంసం కాలేదని వెల్లడి

Pakistan on Operation Sindoor
File photo of Pakistan Defence Minister Khawaja Asif (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read

Pakistan on Operation Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్​కు చెందిన ఐదు యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేశామని వాయు సేనాధిపతి ఎయిర్‌ చీఫ్‌ మార్షల్‌ ఏపీ సింగ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దాయాది దేశం స్పందించింది. భారత్ దళాలు ఒక్క పాక్ విమానాన్ని కూడా కూల్చలేదని ఆ దేశ రక్షణమంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'భారత్ మూడు నెలలుగా అలాంటి వాదనలు ఏం చేయలేదు. కానీ పాకిస్థాన్ వెంటనే తక్షణ పరిణామాల తర్వాత అంతర్జాతీయ మీడియాకు సాంకేతిక వివరాలతో కూడిన వివరణ ఇచ్చింది. ఆపరేషన్ సిందూర్​లో పాక్ విమానాల ధ్వంసంపై భారత వాయుసేన చీఫ్ చేసిన ఆలస్యమైన వ్యాఖ్యలు నమ్మశక్యం కానివి. విరుద్ధమైనవి. ఎల్​ఓసీ వద్ద భారత దళాలకు జరిగిన నష్టాలు కూడా అసమానంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నిజం తెలుసుకోవాలంటే ఇరు పక్షాలు తమ విమానాల జాబితాలను స్వతంత్రంగా పరిశీలించేందుకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అప్పుడే భారత్ దాచిపెట్టే వాస్తవం బయటపడుతుందని మేం నమ్ముతున్నాం. పాక్ సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశి సమగ్రతపై ప్రతి ఉల్లంఘనకూ త్వరలోనే కచ్చిత తగిన ప్రతిస్పందన ఇస్తాం' అని ఆసిఫ్ పేర్కొన్నారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్​ను ఎందుకు ఆపేశారు : కాంగ్రెస్
మరోవైపు కాంగ్రెస్​ కూడా స్పందించింది. వాయుసేన ఛీప్ ఏపీ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యల తర్వాత ఆపరేషన్​ సిందూర్​ను ఎందుకు ఆపేశారంటూ మోదీ సర్కార్​ను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది. ప్రధానిపై ఒత్తిడి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఆయన ఎందుకు అంత త్వరగా లొంగిపోయారు అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు. ఎయిర్​ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ చేసిన కొత్త వ్యాఖ్యలు చేశారని అన్నారు. అలా అయితే మే 10 సాయంత్రం ప్రధాన మంత్రి ఆపరేషన్ సిందూర్​ను అకస్మాత్తుగా ఎందుకు ఆపేశారో మరింత ఆశ్చర్యంగా ఉందంటూ పేర్కొన్నారు.

బెంగళూరులో శనివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఎయిర్‌ చీఫ్‌ మార్షల్‌ ఏపీ సింగ్‌ పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన ‘ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌’కు సంబంధించిన వివరాలను పంచుకున్నారు. పక్కా ప్రణాళికతోనే ఆపరేషన్ సిందూర్​ను నిర్వహించామని తెలిపారు. ఆ సమయంలో పాకిస్థాన్‌కు చెందిన కనీసం ఐదు యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశామని తెలిపారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్​లో 5 పాక్​ యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశాం: భారత వాయుసేన చీఫ్‌

ఆపరేషన్ సిందూర్​- రక్షణ రంగంలో భారత్ స్వావలంబనకు ఒక డిక్లరేషన్​: DRDO చీఫ్​

Pakistan on Operation Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్​కు చెందిన ఐదు యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేశామని వాయు సేనాధిపతి ఎయిర్‌ చీఫ్‌ మార్షల్‌ ఏపీ సింగ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దాయాది దేశం స్పందించింది. భారత్ దళాలు ఒక్క పాక్ విమానాన్ని కూడా కూల్చలేదని ఆ దేశ రక్షణమంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'భారత్ మూడు నెలలుగా అలాంటి వాదనలు ఏం చేయలేదు. కానీ పాకిస్థాన్ వెంటనే తక్షణ పరిణామాల తర్వాత అంతర్జాతీయ మీడియాకు సాంకేతిక వివరాలతో కూడిన వివరణ ఇచ్చింది. ఆపరేషన్ సిందూర్​లో పాక్ విమానాల ధ్వంసంపై భారత వాయుసేన చీఫ్ చేసిన ఆలస్యమైన వ్యాఖ్యలు నమ్మశక్యం కానివి. విరుద్ధమైనవి. ఎల్​ఓసీ వద్ద భారత దళాలకు జరిగిన నష్టాలు కూడా అసమానంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నిజం తెలుసుకోవాలంటే ఇరు పక్షాలు తమ విమానాల జాబితాలను స్వతంత్రంగా పరిశీలించేందుకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అప్పుడే భారత్ దాచిపెట్టే వాస్తవం బయటపడుతుందని మేం నమ్ముతున్నాం. పాక్ సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశి సమగ్రతపై ప్రతి ఉల్లంఘనకూ త్వరలోనే కచ్చిత తగిన ప్రతిస్పందన ఇస్తాం' అని ఆసిఫ్ పేర్కొన్నారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్​ను ఎందుకు ఆపేశారు : కాంగ్రెస్
మరోవైపు కాంగ్రెస్​ కూడా స్పందించింది. వాయుసేన ఛీప్ ఏపీ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యల తర్వాత ఆపరేషన్​ సిందూర్​ను ఎందుకు ఆపేశారంటూ మోదీ సర్కార్​ను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది. ప్రధానిపై ఒత్తిడి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఆయన ఎందుకు అంత త్వరగా లొంగిపోయారు అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు. ఎయిర్​ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ చేసిన కొత్త వ్యాఖ్యలు చేశారని అన్నారు. అలా అయితే మే 10 సాయంత్రం ప్రధాన మంత్రి ఆపరేషన్ సిందూర్​ను అకస్మాత్తుగా ఎందుకు ఆపేశారో మరింత ఆశ్చర్యంగా ఉందంటూ పేర్కొన్నారు.

బెంగళూరులో శనివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఎయిర్‌ చీఫ్‌ మార్షల్‌ ఏపీ సింగ్‌ పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన ‘ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌’కు సంబంధించిన వివరాలను పంచుకున్నారు. పక్కా ప్రణాళికతోనే ఆపరేషన్ సిందూర్​ను నిర్వహించామని తెలిపారు. ఆ సమయంలో పాకిస్థాన్‌కు చెందిన కనీసం ఐదు యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశామని తెలిపారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్​లో 5 పాక్​ యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశాం: భారత వాయుసేన చీఫ్‌

ఆపరేషన్ సిందూర్​- రక్షణ రంగంలో భారత్ స్వావలంబనకు ఒక డిక్లరేషన్​: DRDO చీఫ్​

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS ON OPERATION SINDOORPAKISTAN ON INDIA AIR CHIEFINDIA PAKISTAN WARPAHALGAM TERROR ATTACKPAKISTAN ON OPERATION SINDOOR

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.