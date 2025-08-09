Pakistan on Operation Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్కు చెందిన ఐదు యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేశామని వాయు సేనాధిపతి ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై దాయాది దేశం స్పందించింది. భారత్ దళాలు ఒక్క పాక్ విమానాన్ని కూడా కూల్చలేదని ఆ దేశ రక్షణమంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'భారత్ మూడు నెలలుగా అలాంటి వాదనలు ఏం చేయలేదు. కానీ పాకిస్థాన్ వెంటనే తక్షణ పరిణామాల తర్వాత అంతర్జాతీయ మీడియాకు సాంకేతిక వివరాలతో కూడిన వివరణ ఇచ్చింది. ఆపరేషన్ సిందూర్లో పాక్ విమానాల ధ్వంసంపై భారత వాయుసేన చీఫ్ చేసిన ఆలస్యమైన వ్యాఖ్యలు నమ్మశక్యం కానివి. విరుద్ధమైనవి. ఎల్ఓసీ వద్ద భారత దళాలకు జరిగిన నష్టాలు కూడా అసమానంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నిజం తెలుసుకోవాలంటే ఇరు పక్షాలు తమ విమానాల జాబితాలను స్వతంత్రంగా పరిశీలించేందుకు అందుబాటులో ఉంచాలి. అప్పుడే భారత్ దాచిపెట్టే వాస్తవం బయటపడుతుందని మేం నమ్ముతున్నాం. పాక్ సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశి సమగ్రతపై ప్రతి ఉల్లంఘనకూ త్వరలోనే కచ్చిత తగిన ప్రతిస్పందన ఇస్తాం' అని ఆసిఫ్ పేర్కొన్నారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్ను ఎందుకు ఆపేశారు : కాంగ్రెస్
మరోవైపు కాంగ్రెస్ కూడా స్పందించింది. వాయుసేన ఛీప్ ఏపీ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యల తర్వాత ఆపరేషన్ సిందూర్ను ఎందుకు ఆపేశారంటూ మోదీ సర్కార్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది. ప్రధానిపై ఒత్తిడి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఆయన ఎందుకు అంత త్వరగా లొంగిపోయారు అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ చేసిన కొత్త వ్యాఖ్యలు చేశారని అన్నారు. అలా అయితే మే 10 సాయంత్రం ప్రధాన మంత్రి ఆపరేషన్ సిందూర్ను అకస్మాత్తుగా ఎందుకు ఆపేశారో మరింత ఆశ్చర్యంగా ఉందంటూ పేర్కొన్నారు.
In view of the new revelations made by the Air Chief Marshal Amar Preet Singh today, it becomes all the more shocking why the PM suddenly stopped Operation Sindoor on the evening of May 10th.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 9, 2025
Where did the pressure on the PM come from and why did he capitulate so very soon?
బెంగళూరులో శనివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ పాల్గొన్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’కు సంబంధించిన వివరాలను పంచుకున్నారు. పక్కా ప్రణాళికతోనే ఆపరేషన్ సిందూర్ను నిర్వహించామని తెలిపారు. ఆ సమయంలో పాకిస్థాన్కు చెందిన కనీసం ఐదు యుద్ధ విమానాలను కూల్చేశామని తెలిపారు.
