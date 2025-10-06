ETV Bharat / international

Nobel Prize In Medicine : ఈ ఏడాది వైద్య శాస్త్రంలో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు నోబెల్​ పురస్కారానికి ఎంపిక అయ్యారు. రోగనిరోధక వ్యవస్థపై మేరీ ఇ.బ్రుంకో, ఫ్రెడ్​ రామ్స్​డెల్​, షిమోన్​ సకాగుచి చేసిన పరిశోధనలకు గాను నోబెల్ కమిటీ వారిని ఈ అత్యున్నత పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. వారు చేసిన పరిశోధనలు క్యాన్సర్‌, ఆటో ఇమ్యూన్ రోగాలకు నూతన చికిత్సా విధానాల అభివృద్ధికి దోహదపడ్డాయి. నోబెల్​కు ఎంపికైన వారికి డిప్లొమా, బంగారం పతకంతో సహా 11 మిలియన్​ స్వీడిష్ క్రోనార్​లు (సుమారు రూ.10.38 కోట్లు) అందిస్తారు.

2025 నోబెల్ అవార్డు ప్రకటన- షెడ్యూల్ ఇదే!

  • అక్టోబర్ 6 : మెడిసిన్ లేదా ఫిజియాలజీలో అవార్డుకు ఎంపికైన వారిని- వాలెన్​బర్గ్​సాలెన్​లోని కరోలిన్​స్కా ఇన్​స్టిట్యూట్​లో జరిగే నోబెల్​ అసెంబ్లీ ప్రకటిస్తుంది. (ఇవాళ ప్రకటించింది.)
  • అక్టోబర్​ 7 : భౌతిక శాస్త్రంలో అవార్డుకు ఎంపికైన వారిని- స్టాక్​హోమ్​లోని రాయల్ స్వీడిష్​ అకాడమీ ఆఫ్​ సైన్సెన్స్​ ప్రకటిస్తుంది.
  • అక్టోబర్​ 9 : సాహిత్యంలో అవార్డుకు ఎంపికైన వారిని- స్టాక్​ హోమ్​లోని స్వీడిష్ అకాడమీ ప్రకటిస్తుంది.
  • అక్టోబర్ 10 : నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఓస్లోలోని నార్వేజియన్​ నోబెల్ కమిటీ ప్రకటిస్తుంది.
  • అక్టోబర్ 13 : ఆర్థిక శాస్త్రంలో స్వెరిజెస్​ రిక్స్​బ్యాంక్ బహుమతిని- స్టాక్​హోమ్​లోని రాయల్ స్వీడిష్​ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెన్స్​ ప్రకటిస్తుంది.

నోబెల్ చరిత్ర
నోబెల్​ ప్రైజ్ వెబ్​సైట్ ప్రకారం, స్వీడెన్​కు చెందిన దిగ్గజ రసాయన శాస్త్రవేత్త, ఇంజినీర్, వ్యాపారవేత్త అయిన ఆల్​ఫ్రెడ్ నోబెల్ గుర్తుగా ఏటా డిసెంబర్ 10న ఈ పురస్కారాలు అందిస్తారు. వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలు అందించిన వారిని నోబెల్ కమిటీ ఇందుకు ఎంపిక చేస్తుంది. వాస్తవానికి ఆల్​ఫ్రెడ్​ నోబెల్​ జీవిత చరమాంకంలో ఒక వీలునామా రాశారు. అందులో తన జ్ఞాపకార్థం, మానవాళికి గొప్ప ప్రయోజనం చేకూర్చినవారికి నోబెల్​ బహుమతి ఇవ్వాలని సూచించారు. ఇందుకోసం తన సంపద మొత్తాన్ని కేటాయించారు. దీనితో 1900 సంవత్సరం జూన్ 29న నోబెల్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటైంది. ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ చనిపోయే సమయానికి, నోబెల్ ఫౌండేషన్ పరిధిలోని ఆయన ఆస్తుల విలువ రూ.29.34 కోట్లు. 2024 సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన సంపదల విలువ బాగా పెరిగిపోయి ఏకంగా రూ.2,300 కోట్లకు చేరడం విశేషం.

నోబెల్- కీలక ఘట్టాలు

  • 1901లో మొదటిసారిగా నోబెల్ అవార్డులను ప్రధానం చేశారు.
  • 1969లో ఆర్థిక శాస్త్రంలో విశేష కృషి చేసిన వారికి నోబెల్ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు.
  • మొత్తం 6 విభాగాల్లో నోబెల్ అవార్డులను అందిస్తున్నారు.
  • ఏటా అక్టోబర్​లో నోబెల్ అవార్డు విజేతలను ప్రకటిస్తారు.
  • డిసెంబర్​ 10న విజేతలకు నోబెల్ అవార్డును అందిస్తారు.

నోబెల్ నామినేషన్ ప్రక్రియ
నోబెల్ కమిటీ- నామినేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలను చాలా గోప్యంగా ఉంచుతుంది. నోబెల్ నియమాల ప్రకారం, కమిటీలోని జడ్జీలు 50 ఏళ్ల పాటు ఈ అవార్డులకు సంబంధించి బహిరంగంగా ఎలాంటి చర్చలు చేయకూడదు.

మరో కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, వ్యక్తులు తమను తాము స్వయంగా నోబెల్ అవార్డులకు నామినేట్ చేసుకోలేరు. కానీ ఇతరులు సదరు వ్యక్తులను ఎన్నిసార్లు అయినా నామినేట్ చేయవచ్చు. ఇలా ఇతర వ్యక్తులను నామినేట్ చేసేవారు తమ సిఫార్సులను బహిరంగంగా ప్రకటించుకోవచ్చు.

వాస్తవానికి సైన్స్ విభాగంలో నోబెల్ పొందాలంటే, శాస్త్రవేత్తలు చాలా ఏళ్లు నిరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు వారి పరిశోధన కాల పరీక్షకు నిలబడుతుందని నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ట్రంప్‌నకు అక్టోబర్ 10 టెన్షన్- నోబెల్​ 'శాంతి' బహుమతి వస్తుందా? లేకుంటే అమెరికాకే అవమానమా?

