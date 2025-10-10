ETV Bharat / international

మరియా కొరీనా మచాడోకు నోబెల్‌ శాంతి పురస్కారం- ట్రంప్‌నకు నిరాశ

నోబెల్‌ శాంతి పురస్కారం ఆశించిన ట్రంప్‌నకు నిరాశ

nobel peace prize 2025
nobel peace prize 2025 (Photo Credit: X@The Nobel Prize)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 2:39 PM IST

Nobel Peace Prize 2025 : ప్రతిష్ఠాత్మక నోబెల్‌ శాంతి పురస్కారానికి వెనెజులాకు చెందిన మరియా కొరినా మచాడో ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు స్వీడిష్‌ అకాడమీ ఓ ప్రకటన చేసింది. ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం ప్రజల తరఫున పోరాటం చేసినందుకు ఆమెను ఈ అవార్డ్‌కు ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపింది. వెనెజులా నియంతృత్వం నుంచి ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మారేందుకు శాంతియుత పోరాటం చేశారని ప్రశంసించింది. మరియా ప్రస్తుతం వెనెజులా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. 2011 నుంచి 2014 వరకు వెనెజులా జాతీయ అసెంబ్లీ సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. 2002లో మరియా రాజకీయ అరంగేట్రం చేశారు. 2012లో వెనెజుల అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఆమె ఓటమిపాలయ్యారు. అయితే ఈ పురస్కారం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు.

