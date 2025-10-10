మరియా కొరీనా మచాడోకు నోబెల్ శాంతి పురస్కారం- ట్రంప్నకు నిరాశ
నోబెల్ శాంతి పురస్కారం ఆశించిన ట్రంప్నకు నిరాశ
Published : October 10, 2025 at 2:39 PM IST
Nobel Peace Prize 2025 : ప్రతిష్ఠాత్మక నోబెల్ శాంతి పురస్కారానికి వెనెజులాకు చెందిన మరియా కొరినా మచాడో ఎంపికయ్యారు. ఈ మేరకు స్వీడిష్ అకాడమీ ఓ ప్రకటన చేసింది. ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం ప్రజల తరఫున పోరాటం చేసినందుకు ఆమెను ఈ అవార్డ్కు ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపింది. వెనెజులా నియంతృత్వం నుంచి ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మారేందుకు శాంతియుత పోరాటం చేశారని ప్రశంసించింది. మరియా ప్రస్తుతం వెనెజులా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. 2011 నుంచి 2014 వరకు వెనెజులా జాతీయ అసెంబ్లీ సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. 2002లో మరియా రాజకీయ అరంగేట్రం చేశారు. 2012లో వెనెజుల అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఆమె ఓటమిపాలయ్యారు. అయితే ఈ పురస్కారం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9