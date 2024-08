ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్‌ మధ్యంతర ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారుగా - నోబెల్ గ్రహీత ముహమ్మద్ యూనస్! - Muhammad Yunus

Muhammad Yunus To Be Chief Adviser Of Interim Govt In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్‌లో ఏర్పడబోయే మధ్యంతర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి విద్యార్థి సంఘాల వేదిక ‘యాంటీ డిస్క్రిమినేషన్ స్టూడెంట్ మూవ్‌మెంట్’ కీలక ప్రతిపాదన చేసింది. కొత్త ప్రభుత్వానికి ప్రధాన సలహాదారుడిగా నోబెల్ గ్రహీత డాక్టర్ ముహమ్మద్​ యూనస్‌ను నియమించాలని డిమాండ్ చేసింది.

రిజర్వేషన్ల వ్యతిరేక ఉద్యమం నడిపిన వారిలో ఒకరైన నహీద్ ఇస్లాం మంగళవారం తెల్లవారు జామున సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ పెట్టారు. అందులో "దేశాన్ని రక్షించాలనే విద్యార్థి సంఘం పిలుపు మేరకు ప్రొఫెసర్​ ముహమ్మద్ యూనస్​, మధ్యంతర ప్రభుత్వ ప్రధాన సలహాదారుగా బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి అంగీకరించారు. మధ్యంతర ప్రభుత్వ రూపురేఖలు ఎలా ఉండాలనే దానిపై 24 గంటల్లోగా ప్రతిపాదనలు ఇస్తామని చెప్పాం. అందుకు అనుగుణంగానే దేశ అత్యవసర పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పుడు ఆ ప్రతిపాదనలను వెల్లడిస్తున్నాం' అని ఆ వీడియోలో నహీద్ పేర్కొన్నారు.

ఆయనకు ఆమోదయోగ్యత ఉంది!

‘‘అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతి కలిగిన ముహమ్మద్​ యూనస్‌‌ను ప్రధాన సలహాదారుడిగా నియమించి మధ్యంతర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమోదయోగ్యత ఉంది. అటువంటి వ్యక్తికి ఆ కీలక స్థానం దక్కాల్సిందే’’ అని నహీద్ తెలిపారు. ముహమ్మద్​ యూనస్‌ సారథ్యంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు సాధ్యమైనంత త్వరగా చర్యలు చేపట్టాలని నహీద్​ కోరారు. ఈ వీడియో సందేశంలో నహీద్ వెంట మరో ఇద్దరు ‘యాంటీ డిస్క్రిమినేషన్ స్టూడెంట్ మూవ్‌మెంట్’ కోఆర్డినేటర్లు కూడా కనిపించారు.