US On Ukraine : ఉక్రెయిన్కు ఇచ్చిన భద్రతా హామీలపై అమెరికా కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఉక్రెయిన్ గడ్డపైకి అమెరికా సైన్యాన్ని పంపేది లేదని దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారని వైట్హౌస్ ప్రెస్ కార్యదర్శి కెరోలిన్ లీవిట్ వెల్లడించారు. అయితే గగనతలం సహా ఇతరత్రా ఆప్షన్లు మిగిలి ఉన్నాయని ఆమె తెలిపారు. "ఉక్రెయిన్కు అమెరికా గగనతల రక్షణ కల్పిస్తుందా ?" అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, అందుకు అవకాశం ఉందని కెరోలిన్ లీవిట్ బదులిచ్చారు. ఉక్రెయిన్ భద్రత కోసం ఏవిధమైన సైనిక సహాయాన్ని అందించాలనే అంశం అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పరిధిలో ఉందన్నారు. ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో ఇప్పుడే కచ్చితంగా చెప్పలేమన్నారు. ఐరోపాలోని మిత్రదేశాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ, ఉక్రెయిన్కు తగిన భద్రతను కల్పిస్తామని ఆమె తెలిపారు.
ఉక్రెయిన్లో శాంతి కోసం భద్రతా హామీలే కీలకం
సైనిక దళాలను పంపడం మినహా ఇతరత్రా మార్గాల్లో భద్రతా హామీలను అమెరికా నెరవేరుస్తుందని కెరోలిన్ లీవిట్ చెప్పారు. ఒకవేళ రష్యా - ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినా, అది దీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగాలంటే భద్రతా హామీలే కీలకమని అమెరికా అధ్యక్షుడికి బాగా తెలుసన్నారు. ఈవిషయంలో ఐరోపాలోని మిత్రదేశాలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని అమెరికా జాతీయ భద్రతా టీమ్ను ట్రంప్ ఆదేశించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్కు ఇచ్చే భద్రతా హామీలపై ఆమోద యోగ్యమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని కూడా ట్రంప్ ఆర్డర్ ఇచ్చారని తెలిపారు. ఈ అంశాలపై రష్యా, ఉక్రెయిన్లతోనూ అమెరికా చర్చలు జరుపుతోందని కెరోలిన్ లీవిట్ అన్నారు.
ఉక్రెయిన్ కోసం ఆయుధాలను నాటో కూటమే కొనాలి
"అమెరికా ప్రజల పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ఉక్రెయిన్ కోసం ఖర్చు పెట్టకుండా ట్రంప్ ఏం చేస్తున్నారు ?’’ అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, ఉక్రెయిన్ కోసం అమెరికా ఆయుధాలను నాటో కూటమే కొనాలని ప్రెసిడెంట్ ప్రతిపాదించారని కెరోలిన్ లీవిట్ చెప్పారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో దేశాధ్యక్షుడు అయినప్పటి నుంచి అమెరికా ప్రజల పన్ను ఆదాయాన్ని కాపాడే పనిలోనే ట్రంప్ ఉన్నారన్నారు. ప్రపంచంలో ప్రతీ పనికి అమెరికా నిధులను గుడ్డిగా మంజూరు చేయడాన్ని ఆయన ఆపేశారని గుర్తుచేశారు. యుద్ధాలను ఎలా ఆపాలో ట్రంప్కు బాగా తెలుసని, దౌత్యంతో పావులు కదపడంలో ఆయన దిట్ట" అని కెరోలిన్ లీవిట్ తెలిపారు.
గాజా నుంచి ఇజ్రాయెలీ బందీలను విడుదల చేయించిన ఘనత ట్రంప్దేనని కెరోలిన్ లీవిట్ చెప్పారు. గత అమెరికా ప్రభుత్వం రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపే ప్రయత్నమే చేయలేదని, శాంతి సాధన కోసమే ట్రంప్ చర్చలను మొదలుపెట్టారని పేర్కొన్నారు. ఈక్రమంలో చాలాసార్లు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో ఫోన్లో ట్రంప్ మాట్లాడారని, గత శుక్రవారం నేరుగా సమావేశం కూడా అయ్యారని ఆమె గుర్తు చేశారు. ట్రంప్ ప్రయత్నాల వల్లే శాంతిచర్చలకు ఉక్రెయిన్, రష్యా అంగీకారం తెలిపాయన్నారు. కొన్ని అంశాలపై రాజీకి వచ్చి రష్యా, ఉక్రెయిన్లు చక్కటి శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవాలని ట్రంప్ కోరుకుంటున్నారని కెరోలిన్ లీవిట్ వివరించారు. రష్యా ప్రెసిడెంట్ పుతిన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీలతో ట్రంప్ చాలాసార్లు సంప్రదింపులు జరిపారని, అందుకే ఆ రెండు దేశాలు ఏం కోరుకుంటున్నాయో ట్రంప్కు బాగా తెలుసన్నారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్లతో కూర్చొని చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అమెరికా రెడీగా ఉందని వెల్లడించారు. శాంతి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని పుతిన్, జెలెన్స్కీలు ట్రంప్కు చెప్పారని ఆమె తెలిపారు. ఆ రెండు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరని అంశాలపై తదుపరి సమావేశాల్లో ఫోకస్ చేస్తామన్నారు. ఉక్రెయిన్, రష్యాలు నేరుగా దౌత్యపరమైన చర్చలు జరుపుకునే పరిస్థితి రావాలని ట్రంప్ కోరుకుంటున్నారని కెరోలిన్ లీవిట్ చెప్పారు.