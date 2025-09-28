భారత్- రష్యా ఆర్థిక భాగస్వామ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదు : మాస్కో
ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేసంలో రష్యా మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 28, 2025 at 7:58 AM IST
Russia On India Partnership : రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయడంప, ఇరు దేశాల సంబంధాలపై మాస్కో విదేశాంగ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్-రష్యా మధ్య ఉన్న ఆర్థిక భాగస్వామ్యానికి ఎలాంటి ముప్పు లేదని మంత్రి సెర్గీ లావ్రో తెలిపారు. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ 80వ సమావేసంలో సెర్గీ లావ్రోవ్ మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'భారత్-రష్యా ఆర్థిక భాగస్వామ్యానికి ఎలాంటి ముప్పులో లేదు. భారత ప్రధానమంత్రి, విదేశాంగ మంత్రి ఇప్పటికే స్పష్టంచేశారు. భారత్ తన భాగస్వాములను తానే ఎంచుకుంటుంది. అమెరికా-భారత్ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి అమెరికాకు ఏవైనా ప్రతిపాదనలు ఉంటే, దిల్లీ వాటిపై చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అయితే వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక, సైనిక, సాంకేతికత, ఇతర సంబంధాల విషయమై భారత్ ఇతర దేశాలతో మాత్రమే చర్చిస్తుంది. ఆ దేశాలకే అది సంబంధించిన విషయం' అని సెర్గీ లావ్రోవ్ తెలిపారు.
భారత్ జాతీయ ప్రయోజనాల పట్ల రష్యాకు పూర్తి గౌరవం ఉందని సెర్గీ లావ్రోవ్ తెలిపారు. ఆ ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమలు చేస్తున్న విదేశాంగ విధానానికి గౌరవం ఇస్తున్నాం. మేం అత్యున్నత స్థాయిలో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం. భారత్, అమెరికా లేదా ఇతర దేశాల మధ్య తలెత్తే పరిస్థితులను, నేను రష్యా సంబంధాలకు ప్రమాణంగా పరిగణించను. మాకు చాలా కాలంగా ఉన్న వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. ఒక దశలో భారత మిత్రులు ప్రాధాన్యత కలిగిన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా పేర్కొన్నారు. ఇటీవలే, ప్రధానమంత్రి మోదీ, అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఎస్సీఓ సదస్సు సందర్భంగా సమావేశమయ్యారు. డిసెంబర్లో పుతిన్ దిల్లీ పర్యటన చేయనున్నారు. మా ద్వైపాక్షిక అజెండా చాలా విస్తృతంగా ఉంది – వాణిజ్యం, సైనిక, సాంకేతిక సహకారం, ఆర్థిక, మానవతా విషయాలు, ఆరోగ్య రంగం, హై-టెక్, కృత్రిమ మేధస్సు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎస్సీఓ, బ్రిక్స్ ద్వైపాక్షిక వేదికలపై కూడా మేం సన్నిహిత సమన్వయం కొనసాగిస్తున్నాం' అని పేర్కొన్నారు.
అలాగే ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని సెర్గీ లావ్రోవ్ తెలిపారు. ఏదైనా చేసే ముందు రష్యా భద్రతా సమస్యలు, రష్యన్ మాట్లాడే ప్రజల హక్కులను పరిష్కరించాలని నొక్కి చెప్పారు. దీని ఆధారంగా, ఉక్రెయిన్కు భద్రతా హామీలను చర్చించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు.