నోబెల్‌ సంగతి నాకు తెలియదు- 7 యుద్ధాలు ఆపా : ట్రంప్

Trump On Nobel Prize
Trump On Nobel Prize
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 8:56 AM IST

Trump On Nobel Prize : నోబెల్‌ శాంతి బహుమతిని అందుకోవడం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఆరాటపడుతున్నారు. ఆయన మిత్ర బృందం కూడా గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తోంది. 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇప్పటికే నోబెల్ విజేత పేర్లను వెల్లడిస్తున్నారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతి విజేతను శుక్రవారం నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ ప్రకటించనుంది. ఈ క్రమంలోనే నోబెల్ బహుమతి గెలుచుకోవడం గురించి తనకు తెలియదని చెప్పారు. శ్వేతసౌధంలో రిపోర్టర్ల ప్రశ్నకు ట్రంప్‌ ఈ మేరకు సమాధానిమిచ్చారు.

'నోబెల్ శాంతి బహుమతి వస్తుందో రాదో నాకు తెలీదు. మేం ఏడు యుద్ధాలను పరిష్కరించాం. మేం ఎనిమిదోవ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించడానకి దగ్గరగా ఉన్నాం. రష్యా సమస్యను చివరికి పరిష్కరించకుంటామని నేను అనుకుంటున్నా. చరిత్రలో ఎవరూ అంతగా పరిష్కరించలేదని నేను అనుకుంటున్నా. కానీ నాకు నోబెల్ ఇవ్వకపోవడానికి ఒక కారణాన్ని వారు కనుగొంటారు' అని నోబెల్ శాంతి బహుమతి గెలుచుకునే అవకాశాలపై అడిగిన ప్రశ్నలకు ఈ విధంగా స్పందించారు. ఇజ్రాయెల్- హమాస్, రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతిని మధ్యవర్తిత్వం చేయడానికి అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ప్రస్తావిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మరోవైపు ట్రంప్ నోబెల్ బహుమతి గెలుచుకునే అవకాశాలపై వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ మరోవైపు వైట్​హౌస్ ది పీస్ ప్రెసిడెంట్ అనే శీర్షికతో ట్రంప్ ఫొటోను ఎక్స్​లో షేర్​ చేసింది.

ట్రంప్‌నకు నోబెల్‌ ప్రైజ్‌ రావాలని మద్దతు ఇచ్చేవారిలో పాక్‌ నేతలు ముందున్నారు. ట్రంప్‌ ఆరాటాన్ని గమనించిన పాక్‌ సైన్యాధిపతి మునీర్‌ దానిని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకొన్నారు. భారత్‌-పాక్‌ మధ్య ట్రంప్‌ మధ్యవర్తిత్వం వహించారని కూడా సర్టిఫికెట్‌ ఇచ్చారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్‌ అధినేత నెతన్యాహు మద్దతు ఇచ్చారు. ఇటీవల శ్వేతసౌధం సందర్శన వేళ ఇజ్రాయెల్‌ నుంచి వెళ్లిన నోబెల్‌ నామినేషన్‌ పత్రాన్ని నెతన్యాహు స్వయంగా ట్రంప్‌నకు బహూకరించారు. శాంతి బహుమతికి సమస్య రాకూడదని నెతన్యాహు ఖతార్‌కు ముక్తసరిగా క్షమాపణలు చెప్పి ట్రంప్‌ను ప్రసన్నం చేసుకొన్నారు. ఇటీవల ఘర్షణలు జరిగిన దేశాలకు సంబంధించిన నేతలే ట్రంప్‌ను నామినేట్‌ చేసిన వారిలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. కంబోడియా, అర్మేనియా, అజర్‌ బైజాన్‌, రువాండ వంటి దేశాధినేతలు వీరిలో ఉన్నారు. అయితే జనవరి 31 లోపు వచ్చిన దరఖాస్తులనే పరిశీలిస్తారని ఇటీవల రాయిటర్స్‌ పేర్కొంది. ఇది నిజమైతే పాక్‌ సహా పలు దేశాలు పంపిన నామినేషన్లతో ప్రయోజనం ఉండదు.

అయితే ఇతర దేశాలతో పాటు స్వదేశంలో కూడా ట్రంప్​నకు అనుకూలత లేదు. ట్రంప్ నోబెల్‌ శాంతి బహుమతికి అర్హుడు కాదని 76 శాతం అమెరికన్లు అనుకుంటున్నారు. న్యూ వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ - ఇప్సాస్‌ పోల్‌ ఈ విషయం పేర్కొంది. కేవలం 22 శాతం ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చారు. రిపబ్లికన్లలోనే 49 శాతం మంది మద్దతు ఇవ్వగా, మరో 49 శాతం మంది వ్యతిరేకిస్తుండటం గమనార్హం.

