Nikki Haley On India US Relations : భారత్ను కీలక ప్రజాస్వామిక భాగస్వామిగా పరిగణించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ నాయకురాలు, ఐక్యరాజ్యసమితిలో అమెరికా మాజీ రాయబారి నిక్కీ హేలీ కోరారు. చైనాను ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికాకు భారత్ సాయం అవసరమన్నారు. భారత్తో గత 25 ఏళ్లలో ఏర్పడిన బలమైన బంధానికి అమెరికా దూరం కావడాన్ని వ్యూహాత్మక విపత్తుగా ఆమె అభివర్ణించారు. ఇరుగుపొరుగు దేశాలైన భారత్-చైనా మధ్య బలమైన బంధం ఏర్పడటం అనేది చాలా ఈజీ విషయమని, దీన్ని అమెరికా గుర్తించాలని సూచించారు. ప్రజాస్వామిక దేశమైన భారత్ ఎదుగుదల వల్ల కమ్యూనిస్టు నియంత్రిత చైనాకు తప్ప స్వేచ్ఛాయుత ప్రపంచానికి ముప్పేం లేదని నిక్కీ హేలీ అభిప్రాయపడ్డారు. తాజాగా న్యూస్ వీక్కు రాసిన వ్యాసంలో ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆసియాలో చైనాను సవాల్ చేయగల ఏకైక దేశం భారత్
"భారత్ అనేది అమెరికాకు చైనా లాంటి విరోధి కాదు. అమెరికాతో సన్నిహితంగా ఉన్నందు వల్లే, రష్యాకు అతిపెద్ద ముడి చమురు కస్టమర్గా ఉన్నప్పటికీ భారత్పై సుంకాలు పడలేదు. చైనా, భారత్ మధ్యనున్న తేడాను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అమెరికా - భారత్ గత సంబంధాలను నిశితంగా పరిశీలించే అవకాశం లేకపోతే, ఇరుదేశాల నడుమ ఉన్న ఆర్థిక, సైనిక అనుబంధపు వాస్తవాలను తెలుసుకోవాలి. ఆసియాలో చైనా ఆధిపత్యాన్ని సవాల్ చేయగల ఏకైక దేశమైన భారత్తో గత 25 సంవత్సరాల్లో ఏర్పడిన బలమైన బంధాన్ని నీరుగార్చుకోవడం అనేది వ్యూహాత్మక విపత్తే అవుతుంది" అని నిక్కీ హేలీ వ్యాఖ్యానించారు.
చైనాపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలంటే అదొక్కటే మార్గం
"భారత్తో బంధాన్ని పెంచుకొని చైనాను అమెరికా ఎదుర్కోవాలి. అది చాలా ఈజీ పని. అమెరికాకు అవసరమైన సున్నితమైన ఉత్పత్తులను చైనా తరహాలో భారత్ కూడా తయారు చేయగలదు. ప్రధానంగా భారత్లో వస్త్రాలు, చౌక ఫోన్లు, సోలార్ ప్యానల్స్ ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి. చైనాపై ఆధారపడటాన్ని అమెరికా తగ్గించాలంటే, భారత్ను ప్రోత్సహించాల్సిందే. భారత్ రక్షణ రంగ సామర్థ్యాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి సుస్థిరతలను సాధించడంలోనూ భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. వాణిజ్యం, ఇంధన సప్లై కోసం చైనా వినియోగించే మార్గాలన్నీ భారత్కు చేరువలో ఉన్నాయని, సైనిక ఘర్షణలు జరిగినప్పుడు భారత్ వ్యూహాత్మక ప్రదేశంగా పనికొస్తుంది" అని వ్యాసంలో నిక్కీ హేలీ రాసుకొచ్చారు.
ట్రంప్ అభిప్రాయాన్ని భారత్ సీరియస్గా తీసుకోవాలి
"రష్యా ముడి చమురుకు సంబంధించి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అభిప్రాయాన్ని భారత్ సీరియస్గా తీసుకోవాలి. దీనిపై పరిష్కారాన్ని కనుగొనేందుకు వైట్హౌస్తో కలిసి పనిచేయాలి. దిగుమతి సుంకాలను పెంచడం ద్వారా భారత్పై ఒత్తిడిని పెంచాలనే వ్యూహాన్ని ట్రంప్ మార్చుకోవాలి. అవసరమైతే నేరుగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీతో చర్చలు జరపాలి. దీనిపై ఎంత త్వరగా ట్రంప్ నిర్ణయం తీసుకుంటే అంత మంచిది. చైనా, ఇజ్రాయెల్ల తరహాలో భారత్తో బంధం బలోపేతంపైనా అమెరికా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి. అందుకోసం ఎక్కువ వనరులను వినియోగించాలి. చైనాను ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికాకు ఒక మిత్రదేశంగా భారత్ పనికొస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి" అని నిక్కీ హేలీ కీలక సూచనలు చేశారు.
భారత్ శక్తి పెరిగితే, చైనా ఆశయాలు నీరుగారుతాయి
"ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగాలని చైనా భావిస్తోంది. భారత్ శక్తి పెరిగితే, చైనా ఆశయాలు నీరుగారుతాయి. 2020 సంవత్సరంలోనూ గల్వాన్ లోయలో చైనా, భారత్ సైన్యాలు ఘర్షణకు దిగాయి. అమెరికాతో భారత్ సాన్నిహిత్యాన్ని కొనసాగిస్తే, భవిష్యత్తులో చైనాను ఆర్థికంగా, సైనికంగా ఎదుర్కొనేందుకు సహకారం లభిస్తుంది. భారత్తో వాణిజ్య యుద్ధానికి దిగాలనే ఆలోచన కూడా పెద్ద తప్పు. దీన్ని అదునుగా చేసుకొని చైనా ప్రయోజనాన్ని పొందుతోంది" అని నిక్కీ హేలీ విశ్లేషించారు.