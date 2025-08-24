ETV Bharat / international

ట్రంప్​ అభ్యంతరాలను భారత్​ సీరియస్​గా తీసుకోవాలి : నిక్కీ హేలీ - NIKKI HALEY ON INDIA US RELATIONS

భారత్​కు నిక్కీ హేలీ సూచన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 3:22 PM IST

Nikki Haley On India Us Relations : భారత్‌కు మంచి మిత్రురాలిగా పేరు ఉన్న అమెరికా రిపబ్లికన్‌ నిక్కీ హేలీ ఓ సూచన ఇచ్చారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల విషయంలో ట్రంప్‌ లేవనెత్తిన అభ్యంతరాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ మేరకు తాజాగా భారత్​- అమెరికా మధ్య వాణిజ్య విబేధాలను ఉద్దేశించి ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

మాస్కో నుంచి చమురు దిగుమతుల విషయంలో ట్రంప్‌ లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలను భారత్‌ సీరియస్‌గా తీసుకోవాలని నిక్కీ హేలీ అభిప్రాయపడ్డారు. పరిష్కారం కోసం వీలైనంత త్వరగా అమెరికాతో కలిసి పనిచేయాలని సూచించారు. దశాబ్దాలుగా రెండు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య ఉన్న స్నేహం, విశ్వాసమేనని అన్నారు. ప్రస్తుత ఒడుదొడుకులను దాటేందుకు బలమైన పునాదిగా ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.

అయితే ఎప్పుడైనా వాణిజ్యంలో రష్యా చమురుపై అభిప్రాయభేదాలు వంటివి పరిష్కరించుకోవడానికి బలమైన చర్చలు, సంప్రదింపులు చాలా అవసరమని నిక్కీ హేలీ తెలిపారు. అయితే చైనా ఎదుర్కోవడానికి అమెరికాకు భారత్​లో మిత్రులు ఉండాలన్న అంశం చాలా ముఖ్యమైనదన్నారు. అందుకే దానిని ఏమాత్రం విస్మరించడకూడదని ఆమె పోస్ట్​లో తెలిపారు.

కాగా, ఇప్పటికే భారత్​, అమెరికా వాణిజ్య యుద్ధంపై నిక్కీ హేలీ స్పందించారు. ఆంక్షలు విధించి న్యూదిల్లీని వాషింగ్టన్​ దూరం చేసుకోవడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చైనాను ఎదుర్కోవాలన్న వ్యూహాత్మక లక్ష్యాల సాధనకు ట్రంప్‌ నిర్ణయాలు విపత్కరంగా మారాయని ఆమె తెలిపారు. ఇటీవల ఓ పత్రికకు రాసిన కాలమ్‌లో ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ప్రపంచంలో ఆరోవంతు జనాభాకు కేంద్రం భారత్‌ అని, అత్యంత యువ జనాభాతో చైనాను దాటేసిందని గుర్తుచేశారు. మరోవైపు డ్రాగన్‌ జనాభాలో వృద్ధుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోందని, ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ భారత్‌ అని తెలిపారు.

రష్యా నుంచి భారత్‌ చమురు దిగుమతి చేయడంపై అమెరికా కొంతకాలంగా తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తోంది. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి ఈ చమురు సొమ్ము ఉపయోగపడుతోందని ఆరోపిస్తోంది. భారత్‌ అవసరం వెతుక్కోని వ్యాపారం చేస్తోందని తప్పుడు వ్యాఖ్యలుచేస్తోంది. అదే సమయంలో ట్రంప్‌ 25 శాతం పెనాల్టీలను భారత్‌ దిగుమతులపై విధించారు. ఆ తర్వాత వాటిని 50 శాతం పెంచారు.

