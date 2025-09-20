ETV Bharat / international

అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగుల శకం ముగిసింది: యూఎస్ వాణిజ్య కార్యదర్శి

హెచ్​ 1బీ వీసా రుసుము పెంపుపై దేశ వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవార్డ్ లుట్నిక్ స్పందన

ETV Bharat Telugu Team

September 20, 2025

US Commerce Secretary On Trump H1B Visa Rules : హెచ్‌1బీ వీసాల రుసుమును అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారీగా పెంచడంపై ఆ దేశ వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవార్డ్ లుట్నిక్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కష్టపడి పనిచేసే అమెరికన్ల నుంచి విదేశీ వ్యక్తులు ఉద్యోగాలు లాక్కునే పద్ధతికి కొత్త వీసా నిబంధనలు ముగింపు పలుకుతాయని వ్యాఖ్యానించారు. తద్వారా అమెరికాకు గణనీయమైన ప్రయోజనం లభిస్తుందని అన్నారు.

పూర్తిగా తిరగరాస్తోంది!
డెమొక్రాట్ల వినాశకరమైన అజెండా దేశాన్ని అక్రమ వలసదారులతో నింపిందని ఆరోపించారు. "గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఓపెన్-బోర్డర్ డెమొక్రాట్లు కష్టపడి పనిచేసే అమెరికన్ల ఖర్చుతో దేశాన్ని అక్రమ వలసదారులతో నింపారు. ట్రంప్ పరిపాలన యంత్రాంగం ఆ వినాశకరమైన ఎజెండాను పూర్తిగా తిరగరాస్తోంది" అని వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవార్డ్ లుట్నిక్ తెలిపారు.

ట్రంప్ నిర్ణయాలు హామీ ఇస్తున్నాయి!
"అమెరికాలో పని చేయడానికి వచ్చే వ్యక్తులు మన దేశానికి గణనీయమైన ప్రయోజనాన్ని అందించాలని ట్రంప్ నిర్ణయాలు హామీ ఇస్తున్నాయి. కష్టపడి పనిచేసే అమెరికన్ల నుంచి ఉద్యోగాలను లాక్కుంటున్న పద్ధతికి ముగింపు పలుకుతాం. ఆర్థిక వ్యవస్థ సద్వినియోగం చేసుకుని ప్రతిఫలంగా ఏమీ అందించకుండా పని చేసే కార్మికులను తగ్గిస్తాం. అది దేశానికి గణనీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది" అని తెలిపారు.

ట్రెజరీకి 100 బిలియన్ల డాలర్లకుపైగా నిధులను!
ట్రంప్ గోల్డ్ కార్డ్ వీసా ద్వారా అమెరికన్లకు వ్యాపారం, ఉద్యోగాలను సృష్టించగల అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న అసాధారణ వ్యక్తులను మాత్రమే తమ దేశం అనుమతిస్తుందని లుట్నిక్ గుర్తించారు. ఉపాధి ఆధారిత గ్రీన్ కార్డ్ కార్యక్రమాన్ని సరైనది కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. "అమెరికన్ల నుంచి ఉద్యోగాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించే వారికి బదులుగా, అగ్రస్థానంలో ఉన్న అసాధారణ వ్యక్తులను మాత్రమే తీసుకుంటాం. వారు వ్యాపారాలను సృష్టించి, అమెరికన్లకు ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తారు. వారు ట్రెజరీకి 100 బిలియన్ల డాలర్లకుపైగా నిధులను సేకరిస్తారు." అని ఆయన అన్నారు.

అంతకుముందు ప్రతి హెచ్‌-1బీ వీసాపై ఏటా లక్ష డాలర్లు రుసుం విధించినట్లు లుట్నిక్‌ పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే అన్ని పెద్ద కంపెనీలకు వివరించినట్లు తెలిపారు. మీరు ఎవరికైనా శిక్షణ ఇవ్వదలుచుకుంటే ఇటీవల మన దేశంలోని గొప్ప యూనివర్సిటీల నుంచి పట్టభద్రులైన మన వారికి ఇవ్వండని చెప్పారు. అమెరికన్లకు ట్రైనింగ్‌ ఇవ్వండని సూచించారు. మన ఉద్యోగాలను కొల్లగొడుతున్న వారిని ఇతర దేశాల నుంచి తీసుకురావడం ఆపండని వ్యాఖ్యానించారు.

ట్రంప్​ది సాహసోపేతమైన అడుగు!
మరోవైపు, హెచ్​-1బీ వీసాలపై వార్షిక రుసుమును పెంచడాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ల అభ్యున్నతికి సాహసోపేతమైన అడుగుగా జో బైడెన్ మాజీ సలహాదారు అజయ్ భూటోరియా అభివర్ణించారు. కానీ ఆ నిర్ణయం స్టార్టప్‌లకు సవాళ్లను సృష్టించవచ్చని భూటోరియా హెచ్చరించారు. అమెరికా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బలంగా ఉంచడానికి మినహాయింపులతో సమతుల్య విధానం చాలా అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. విదేశీ కార్మికులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తుందని తెలిపారు.

అయితే ట్రంప్​, హెచ్‌-1బీ వీసా దరఖాస్తులపై వార్షిక రుసుమును లక్ష డాలర్లుగా నిర్ణయిస్తూ కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై సంతకం చేశారు. ఇక మీదట అమెరికా వేదికగా పనిచేస్తున్న కంపెనీలు విదేశీ నిపుణులను నియమించుకునేందుకు జారీ చేసే ఒక్కొక్క వీసాపై ఏడాదికి లక్ష డాలర్లు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. దీంతో కొత్త హెచ్‌1బీ వీసా విధానం భారత్‌తో పాటు, చైనాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.

