'హమాస్పై చేపట్టిన ఆపరేషన్ తప్పకుండా పూర్తి చేస్తాం'- నెతన్యాహు స్పీచ్ ప్రారంభించగానే సభ్యులు వాకౌట్
పాశ్చాత్య నేతలు ఒత్తిడికి గురై ఉండవచ్చేమో కానీ, ఇజ్రాయెల్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం
Published : September 26, 2025 at 10:55 PM IST
Netanyahu UNGA Speech : గాజాలో హమాస్కు వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన ఆపరేషన్ తప్పకుండా పూర్తి చేస్తామని ఐరాస వేదికగా ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల పాలస్తీనాను ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తించడాన్ని ప్రస్తావించిన ఆయన, ఈ అవమానకర నిర్ణయం యూదులు, అమాయక ప్రజలపై ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించేలా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. పాశ్చాత్య నేతలు ఒత్తిడికి గురై ఉండవచ్చేమో కానీ, ఇజ్రాయెల్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. హమాస్ బలగాలను పూర్తిగా అంతం చేసినా, ఇంకా తమను బెదిరిస్తున్నారని చెప్పారు. అక్టోబర్ 7 నాటి దారుణాలను మరోసారి పునరావృత్తం చేస్తామని అంటున్నారని తెలిపారు.
VIDEO | United Nations General Assembly: Israeli PM Benjamin Netanyahu (@netanyahu) says, " you know deep down that israel is fighting your fight, so i wanna tell you a secret. behind closed doors, many of the leaders who publicly condemn us privately thank us. they tell me how… pic.twitter.com/OpWm7hugWP— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2025
"నేను ఒక రహస్యం మీకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. చాలా మంది నేతలు బహిరంగంగా విమర్శించినా, అంతర్గతంగా మాకు ధన్యావాదాలు చెబుతున్నారు. ఇజ్రాయెల్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ గురించి చాలా ప్రశంసలు చేస్తున్నారు. సమయంతో పాటు మరోసారి ఉగ్రదాడులు జరగకుండా, ప్రాణాలు పోకుండా కాపాడారు. ఇంకా ఇరాన్ క్షిపణులను మా పైలట్లు సమర్థంగా తిప్పికొట్టారు. ఇంకా టెహ్రాన్ గగనతలాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఇజ్రాయెల్ ఫైటర్ పైలట్లు, అమెరికన్ బీ2 పైలట్లు కలిసి ఇరాన్లోని అణు స్థావరాలపైనా బాంబులు వేశారు."
--బెంజమిన్ నెతన్యాహు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి
నెతన్యాహు స్పీచ్ ప్రారంభించగానే సభ్యులు వాకౌట్
అంతకుముందు ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభలో ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. గాజాపై యుద్ధం చేస్తున్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రసంగించేందుకు సిద్ధమైన వేళ అనేక దేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు వాకౌట్ చేశారు. నెతన్యాహు ప్రసంగాన్ని నిరసిస్తూ వారంతా వెళ్లిపోవడంతో సభలో అనేక సీట్లు ఖాళీగా కనిపించాయి. ఇక అమెరికా సహా పలు దేశాల ప్రతినిధులు ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచారు. మరికొందరు కరతాళ ధ్వనులతో ఆయన ప్రసంగానికి మద్దతు పలికారు.
VIDEO | Israeli PM Benjamin Netanyahu (@netanyahu) speaks 'directly' to hostages from UNGA as Israel surrounds Gaza with massive loudspeakers.— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2025
He says, " i want to do something i have never done before. i want to speak from this forum directly to those hostages through… pic.twitter.com/uvGYx7UWBD
VIDEO | Representatives from several countries walk out as Israeli PM Benjamin Netanyahu begins his speech at the UNGA.— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2025
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/XTcKr2qC7n
నెతన్యాహు ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో సభలో ఓ వైపు చప్పట్లు, మరోవైపు అర్థంకాని అరుపులు వినిపించాయి. హమాస్కు వ్యతిరేకంగా నెతన్యాహు మాట్లాడుతున్న సమయంలో అమెరికా, బ్రిటన్ ప్రతినిధుల బృందం సభలోనే కూర్చుంది. అయితే, సంబంధిత ఐరాస దౌత్యవేత్తలను కాకుండా కేవలం జూనియర్ స్థాయి దౌత్యవేత్తలను పంపించాయనే వాదన వినిపించింది.
గాజాలో మైకులు
ది కర్స్ పేరుతో రూపొందించిన మ్యాప్ను ప్రదర్శిస్తూ ప్రధాని నెతన్యాహు తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారు. పలు సందర్భాల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను ప్రశంసించిన ఆయన, పశ్చిమాసియాలో మార్పులు కొత్త అవకాశాలు సృష్టిస్తాయని తెలిపారు. అయితే, నెతన్యాహు ప్రసంగాన్ని గాజాలో ఉన్న పౌరులకు వినిపించే విధంగా ఆదేశంలో లౌడ్ స్పీకర్లను ఏర్పాటు చేసింది.
గాజా యుద్ధం ముగిసేలా త్వరలో డీల్ : ట్రంప్
మరోవైపు గాజా- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాన్ని సైతం త్వరలోనే ముగిసిపోతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. వైట్హౌజ్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, ఇందుకు సంబంధించిన ఒప్పందం త్వరలోనే పూర్తి కానుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గాజా యుద్ధంపై ఒప్పందాన్ని కుదుర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని, ఫలితంగా బందీలు వెనక్కి వస్తారని యుద్ధం ముగిసిపోతుందని తెలిపారు. హమాస్పై చేపట్టిన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేస్తామని ఐరాసలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే, ఒప్పందం పూర్తి వివరాలు మాత్రం ట్రంప్ వెల్లడించలేదు.