చర్చల ద్వారానే సమస్యకు పరిష్కారం- యువతకు నేపాల్ అధ్యక్షుడు పిలుపు
నేపాల్ సంక్షోభాన్ని చర్చల ద్వారా పరిష్కిరించుకోవాలని పిలుపు నిచ్చిన అధ్యక్షుడు పౌడెల్
Published : September 9, 2025 at 8:10 PM IST
Nepal President on Protests : నేపాల్లో సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధం విధింపుతో మొదలైన ఆందోళనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. ఈ ఆందోళనలు కారణంగా రాజకీయ సంక్షోభవమే తలెత్తింది. దీంతో చర్చల ద్వారా ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించాలని నేపాల్ అధ్యక్షుడు రామచంద్ర పౌడెల్ పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు నేపాల్ ఆర్మీ కూడా ప్రజలందరూ శాంతంగా ఉండాలని కోరింది.
దేశం ప్రస్తుతం క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోందని పౌడెల్ అన్నారు. ఆందోళన చేస్తున్న యువతతో సహా అందరూ శాంతియుత మార్గాన్ని కనుగొనే ప్రయత్నంలో సహకరించాలని కోరారు. ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామా ఇప్పటికే ఆమోదించామని తెలిపారు. ప్రస్తుత సంక్షోభాన్ని పరిష్కారించడానికి ప్రజలు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రేమించే అన్ని అన్ని పక్షాలు సహకారం అవసరమని పేర్కొన్నారు.
'ప్రతి పౌరుడు శాంతియుతంగా ఉండాలి'
మరోవైపు నిరసనకారులను శాంతంగా ఉండాలని, ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాపాడాలని నేపాల్ సైన్యం కోరింది. దేశ స్వాతంత్ర్యం, సార్వభౌమత్వం, భౌగోళిక సమగ్రతను రక్షించేందుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
'జెన్ జీ ఉద్యమం తాజా పరిణామాలను మేము విశ్లేషిస్తున్నాం. నేపాల్ ప్రజల భద్రత, ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో నేపాల్ సైన్యం ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తులను రక్షించడంలో మా వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తాం. దేశంలోని యువతతో పాటు ప్రతి పౌరుడు శాంతంగా ఉండాలి. సామాజిక ఐక్యత, జాతీయ ఐక్యతను కాపాడాలి. లేకపోతే ప్రస్తుత పరిస్థితి మరింత దిగజారే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే, ఈ క్లిష్ట సమయంలో దేశంలోని చారిత్రక, సాంస్కృతిక, పురావస్తు, జాతీయ ఆస్తులను కాపాడటం ప్రతి నేపాలీయుడి కర్తవ్యం' అని సైన్యం గుర్తు చేసింది.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేయాలని సామాజిక మాధ్యమాల్లో నిరసనకారులు పిలుపునిచ్చారు. ఇప్పటికే నేతల వ్యక్తిగత నివాసాలతో పాటు పార్లమెంట్, సుప్రీంకోర్టుకు నిప్పంటించారు. వీటిని విద్యార్థి సంఘాలు వ్యతిరేకించాయి. ఆ ఆస్తులను కాపాడుకునేందుకు వారు రంగంలోకి దిగాయి. హింసను కట్టడిచేసే చర్యలపై దృష్టి సారించాయి. ఈ నిరసనల్లో మృతుల సంఖ్య 22కు చేరింది. ఇక, దిల్లీ-కాఠ్మాండూ విమానాలను ఎయిర్ఇండియా రద్దు చేసింది.