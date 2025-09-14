నేపాల్ ప్రధానిగా సుశీలా కర్కీ బాధ్యతలు- వారిపై దర్యాప్తు చేపడతామని హామీ
నేపాల్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సుశీలా కర్కీ
Published : September 14, 2025 at 12:17 PM IST
Nepal New Prime Minister Takes Charge : సోషల్ మీడియాపై నిషేధం, అవినీతి వ్యతిరేక నిరసనలతో అట్టుడికిన నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు సుశీలా కర్కీ. ఆందోళనల్లో భాగంగా ఆస్తులను ధ్వంసం చేసిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. తాను అధికారాన్ని అనుభవించేందుకు రాలేదని తెలిపారు. ఆరు నెలలకు మించి ఈ పదవిలో ఉండబోమని, ఆ తర్వాత కొత్త పార్లమెంట్కు బాధ్యతలను అందిస్తామని చెప్పారు. ఈ సమయంలో మీ మద్దతు లేకపోతే విజయం సాధించలేమని అభిప్రాయపడ్డారు.