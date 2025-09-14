ETV Bharat / international

నేపాల్​ ప్రధానిగా సుశీలా కర్కీ బాధ్యతలు- వారిపై దర్యాప్తు చేపడతామని హామీ

నేపాల్​ ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సుశీలా కర్కీ

Nepal New Prime Minister Name
Nepal New Prime Minister (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal New Prime Minister Takes Charge : సోషల్ మీడియాపై నిషేధం, అవినీతి వ్యతిరేక నిరసనలతో అట్టుడికిన నేపాల్‌ తాత్కాలిక ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు సుశీలా కర్కీ. ఆందోళనల్లో భాగంగా ఆస్తులను ధ్వంసం చేసిన ఘటనపై దర్యాప్తు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. తాను అధికారాన్ని అనుభవించేందుకు రాలేదని తెలిపారు. ఆరు నెలలకు మించి ఈ పదవిలో ఉండబోమని, ఆ తర్వాత కొత్త పార్లమెంట్​కు బాధ్యతలను అందిస్తామని చెప్పారు. ఈ సమయంలో మీ మద్దతు లేకపోతే విజయం సాధించలేమని అభిప్రాయపడ్డారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL NEW PRIME MINISTER NAMENEPAL NEW PRIME MINISTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.