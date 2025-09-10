ETV Bharat / international

రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి, అవినీతిపై దర్యాప్తు చేయాలి- నేపాల్​ నిరసకారుల డిమాండ్లివే!

ప్రస్తుతం ఉన్న హౌజ్​ ఆఫ్​ రిప్రెజెంటేటివ్స్​ను వెంటనే రద్దు చేయాలి- ఆందోళనకారుల కీలక డిమాండ్లు

nepal protest demands
nepal protest demands (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 12:02 PM IST

Nepal Protest Demands : నేపాల్‌లో సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధంపై మొదలై హింసాకాండకు దారి తీసిన జెన్‌జెడ్‌ ఉద్యమం సైన్యం రంగంలోకి దిగడంతో సద్దుమణిగింది. అయితే, తమ ఆందోళనలతో ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసిన జెన్​ జీ ఉద్యమకారులు కొత్త డిమాండ్లను వెల్లడించారు. రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా మార్చాలని లేదా సవరణలు చేసి ప్రభుత్వ పరిపాలనలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గత మూడు దశాబ్దాలుగా రాజకీయ నేతలు దోచుకున్న ఆస్తులపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఆందోళనల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిని అధికారికంగా అమరులుగా గుర్తించి, వారికి గౌరవంతో పాటు గుర్తింపు, సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు నిరోద్యోగం, వలసలు, సామాజిక అన్యాయం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక కార్యచరణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. "ఈ ఉద్యమం ఒక పార్టీ లేదా ఒక వ్యక్తి కోసం కాదు. ఇదంతా భవిష్యత్​ తరాలు, దేశం కోసం చేస్తున్నాం. శాంతి ముఖ్యమే, కానీ నూతన ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఏర్పడినప్పుడే ఇది సాధ్యం" అని ఆందోళనకారులు తెలిపారు. తమ డిమాండ్లపై అధ్యక్షుడు, నేపాల్​ సైన్యం సానుకూలంగా స్పందిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ఆందోళనకారులు చేస్తున్న కీలక డిమాండ్లు

  • ప్రస్తుతం ఉన్న హౌజ్​ ఆఫ్​ రిప్రెజెంటేటివ్స్​ను వెంటనే రద్దు చేయాలి.
  • పౌరులు, యువత, నిపుణులు భాగస్వామ్యంతో రాజ్యాంగంలో సవరణలు లేదా పూర్తిగా మార్చాలి.
  • మధ్యంతర అత్యవసర పరిస్థితి ముగిసిన వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. నిష్పాక్షిక వైఖరిలో పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరపాలి.
  • మూడు దశాబ్దాలుగా దోచుకున్న సొమ్ముపై దర్యాప్తు చేయాలి.
  • విద్యా, వైద్యం, న్యాయం, భద్రత, కమ్యూనికేషన్లు లాంటి కీలక రంగాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలి.

నేపాల్ పార్లమెంట్ భవనం ధ్వంసం
మరోవైపు నేపాల్‌ రాజధాని కాఠ్‌మాండూ సహా పలు నగరాల్లో కర్ఫ్యూ కొనసాగుతోంది. హింసాత్మక ఘటనలు చెలరేగకుండా నిర్బంధ ఆదేశాలను సైన్యం జారీ చేసింది. కాఠ్‌మాండూలో రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఆందోళనల్లో కాలిపోయిన వాహనాలు, భవనాల దృశ్యాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. నేపాలీ మీడియా సంస్థ కాంతిపూర్ టీవీ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి పొగలు వెలువడుతున్నాయి. నేపాల్ పార్లమెంట్ భవనం ధ్వంసమైనట్టు దృశ్యాల్లో కనిపిస్తోంది.

దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలలో ఆంక్షలు
కేపీ ఓలీ రాజీనామా తర్వాత మంగళవారం రాత్రి 10 గంటలకు నేపాల్‌లో భద్రతా కార్యకలాపాలకు ఆ దేశ సైన్యం నాయకత్వం వహించింది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు కాఠ్‌మాండూ, లలిత్‌పూర్, భక్తపూర్ నగరాలతో సహా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలలో ఆంక్షలు విధించింది. జెన్‌జెడ్‌ ఉద్యమాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొన్ని సమూహాలు సాధారణ పౌరులకు, ప్రజా ఆస్తులకు తీవ్ర నష్టం కలిగించడంపై నేపాల్ సైన్యం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దోపిడీలు, విధ్వంసాలు వంటి అవాంఛనీయ ఘటనలను నివారించడానికి దళాలను ఎక్కడికక్కడ మోహరించినట్టు తెలిపింది. అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని ప్రజలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధంతో మొదలై రెండు రోజుల పాటు సాగిన జెన్‌-జెడ్‌ ఉద్యమం నేపాల్‌లో హింసాత్మక ఘటనలకు దారితీసింది. ఉద్యమం కాస్తా అవినీతిపైకి మళ్లి రాజధాని కాఠ్‌మాండూ అగ్నిగుండమైంది. ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయాలని డిమాండు చేస్తూ యువత భారీగా హింసకు పాల్పడ్డారు. పార్లమెంటు, సుప్రీం కోర్టు, అధ్యక్షుడు, ప్రధాని నివాసాలు సహా పలువురు మంత్రుల ఇళ్లకు నిప్పు పెట్టారు. మంత్రులపై దాడులు చేశారు. పోలీస్‌ స్టేషన్లు, పార్టీల కార్యాలయాలకూ నిప్పు పెట్టారు. కాంతిపుర్‌ టీవీ కార్యాలయంపైనా దాడి చేశారు. ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారడంతో సైన్యం సూచన మేరకు ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి సహా పలువురు మంత్రులు రాజీనామా చేశారు. దీంతో సైన్యం రంగంలోకి దిగి సమస్యాత్మక ప్రదేశాల్లో గస్తీ నిర్వహిస్తోంది. మరోవైపు నేపాల్ లో రాజకీయ అస్థిరత నేపథ్యంలో సరిహద్దుల్లో భారత ప్రభుత్వం అప్రమత్తత ప్రకటించింది. నేపాల్ లోని భారతీయుల రక్షణ కోసం చర్యలు చేపట్టింది.

