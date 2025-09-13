వచ్చే ఏడాదిలోనే పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు : నేపాల్ అధ్యక్షుడు పౌడెల్
నేపాల్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన అధ్యక్షుడు- కొత్త క్యాబినెట్ ఏర్పాటుపై నూతన ప్రధాని కార్కీ కసరత్తు
Published : September 13, 2025 at 8:47 PM IST
Nepal Parliament Election : సోషల్ మీడియాపై నిషేధం, అవినీతి వ్యతిరేక నిరసనలతో అట్టుడికిన నేపాల్లో పరిస్థితులు ప్రస్తుతం సాధారణ స్థితికి వస్తున్నాయి. హింసాత్మక నిరసనల కారణంగా మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామా చేయగా, దేశ తొలి మహిళా ప్రధానమంత్రిగా సుశీల కార్కీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ క్రమంలోనే పార్లమెంటు ఎన్నికలపై అధ్యక్ష కార్యాలయం కీలక ప్రకటన చేసింది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటింటింది. నూతన ప్రధాని సుశీల కార్కీ సిఫార్సు మేరకు దేశాధ్యక్షుడు రామచంద్ర పౌడెల్ మార్చి 5న ఎన్నికలు జరుగుతాయని ప్రకటించారు.
ఆందోళనలు హింసాత్మక మారడంతో మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వం ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడాలనే అంశంపై జెన్ జడ్ ఆందోళనకారులు, సైన్యాధిపతి, అధ్యక్షుడు పౌడెల్ మధ్య సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే జస్టిస్ సుశీల పేరును ఆందోళనకారులు ప్రతిపాదించారు. ప్రధానిగా సుశీలను నియమిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు రామచంద్ర పౌడెల్ శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రకటించారు. అదే రోజు రాత్రి 9.30 గంటలకు ఆమె ప్రమాణం చేసి, బాధ్యతలు చేపట్టారు.
కొత్త క్యాబినెట్ ఏర్పాటుపై కసరత్తు
ఇక ఆదివారం కొద్ది మంది మంత్రులతో క్యాబినెట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే మంత్రివర్గం విషయంపై జెన్-జడ్ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. అయితే హోం, విదేశాంగ, రక్షణ తదితర శాఖలు ప్రధాని చేతిలోనే ఉండనున్నట్లుగా ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇటీవలి ఆందోళనల్లో ప్రధాని కార్యాలయానికి నిప్పుంటిచారు. ఈ క్రమంలోనే సింగ్దర్బార్ కాంప్లెక్స్లో హోంశాఖ కోసం కొత్తగా నిర్మించిన భవనం నుంచి పాలన కొనసాగించేందుకు ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. భవనంలో ఉన్న బూడిదను తొలగించి, చుట్టుపక్కల శుభ్రపరిచే పనులు జరుగుతున్నాయి.ఇదిలా ఉండగా, హింసాత్మక ఘటనల్లో గాయపడి, కాఠ్మాండూలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను సుశీలా కార్కీ పరామర్శించారు.
పార్లమెంట్ రద్దుపై వ్యతిరేకత
మరోవైపు రాష్ట్రపతి తీసుకున్న పార్లమెంట్ రద్దు నిర్ణయాన్ని నేపాల్ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు, అత్యున్నత న్యాయవాదలు సంఘం ఖండించాయి. ఈ చర్యను రాజ్యాంగ విరుద్దమని, ఏకపక్షంగా ఉందని, ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్రమైన దెబ్బగా అభివర్ణించాయి. రద్దయిన ప్రతినిధుల సభ ప్రధాన విప్లు కూడా దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు.
నేపాల్కు అండగా ఉంటాం : ప్రధాని మోదీ
నేపాల్కు నూతన ప్రధానిగా సుశీలా కార్కీ నియామకంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. మహిళా సాధికారతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. భారత్- నేపాల్లు సన్నిహిత దేశాలని చెప్పారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నేపాల్కు అండగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. నేపాల్లో శాంతి, స్థిరత్వానికి కార్కీ చొరవ తీసుకుంటారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం మణిపుర్ రాజధాని ఇంఫాల్లో నిర్వహించిన సభలో ఈమేరకు ప్రసంగించారు.
నేపాల్లో జరిగిన అల్లర్లలో ముగ్గురు పోలీసులు, 19 మంది విద్యార్థులు సహా 51 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో ఒకరు భారతీయ పౌరుడు కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇక జైళ్ల నుంచి పరారైన వారిలో ఇప్పటివరకు 70 మందిని భారత్ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో పోలీసులు పట్టుకున్నారు.