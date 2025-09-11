నేపాల్ తాత్కాలిక పాలనాధిపతిగా ఎవరుండాలని తర్జనభర్జన- ఆందోళనకారులతో సైన్యం, అధ్యక్షుడు చర్చలు
తాత్కాలిక ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు-చర్చలు జరిపిన సైన్యం, అధ్యక్షుడు, ఆందోళనకారులు- జైళ్ల నుంచి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఖైదీలపై కాల్పులు
Published : September 11, 2025 at 8:52 PM IST
Nepal New Prime Minister 2025 : నేపాల్లో మధ్యంతర ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కసరత్తు సాగుతోంది. అయితే తాత్కాలిక పాలనాధిపతిగా ఎవరుండాలనే అంశంపై తర్జనభర్జన కొనసాగుతోంది. ఈ మేరకు ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్లో సైన్యం, అధ్యక్షుడు రామ్ చంద్ర పౌడెల్, ఆందోళనకారుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. తాత్కాలిక ప్రభుత్వాధినేతగా మాజీ సీజేఐ సుశీల కర్కి, కాఠ్మాండూ మేయర్ బాలేంద్ర షా, నేపాల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ మాజీ CEO కుల్మన్ ఘీసింగ్, ధరన్ మేయర్ హర్కా సంపంగ్ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. అధ్యక్షుడితో జరిగిన చర్చల్లో తాత్కాలిక ప్రధానిగా మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీల కర్కి పేరును జెన్ జెడ్ గ్రూపు ప్రతినిధులు ప్రతిపాదించారు. ఆమె ఆరు నెలల్లో కొత్తగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని షరతు పెట్టారు.
అయితే, రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలని తాము కోరడం లేదని పార్లమెంట్ను మాత్రమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు భేటీ అనంతరం జెన్ జెడ్ గ్రూపు ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. ప్రధాని రేసులో ఉన్న కాఠ్మాండూ మేయర్ బాలెన్ షా కూడా కర్కికే మద్దతు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు నిరసనకారులంతా దయచేసి ఓపిక పట్టాలని ఎక్స్ వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటవుతుందని ఆ తర్వాత కొత్తగా ఎన్నికలు కూడా జరుగుతాయన్నారు. జెన్ జెడ్ ప్రతినిథులంతా ప్రశాంతంగా ఉండాలని నేపాల్ అధ్యక్షుడు పౌడెల్ ఒక ప్రకటనలో కోరారు. ప్రస్తుత సంక్షోభ పరిస్థితులకు పరిష్కారం కనుగొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వివరించారు.
#WATCH | Nepal: Drone visuals from Kathmandu city this evening, days after the violent anti-corruption protest concluded. pic.twitter.com/EMbk28c0ll— ANI (@ANI) September 11, 2025
జైళ్ల నుంచి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఖైదీలపై కాల్పులు
మరోవైపు నేపాల్లో మరోసారి కాల్పుల ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. జెన్ జెడ్ ఉద్యమాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని జైళ్ల నుంచి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఖైదీలపై ఆ దేశ బలగాలు కాల్పులు జరపడంతో మరోసారి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రామెచాప్ జిల్లా జైలు నుంచి పారిపోతున్న కొందరు ఖైదీలపై నేపాల్ సైన్యం కాల్పులు జరిపినట్లు చీఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ శ్యామ్కృష్ణ థామా వెల్లడించారు. జైలు గేటు తాళాలను విరగ్గొట్టి ఖైదీలు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారని పేర్కొన్నారు. వారిని అడ్డగించేందుకు సైనిక బలగాలు కాల్పులు జరిపాయన్నారు. ఈ కాల్పుల్లో డజను మందికి పైగా ఖైదీలు గాయపడ్డారని వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులకు చికిత్స అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ జైల్లో 300 మందికి పైగా ఖైదీలు ఉన్నారని ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని థామా వెల్లడించారు. నేపాల్లో చెలరేగిన అల్లర్ల మూటున దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జైళ్లలో వేలాది మంది ఖైదీలు తప్పించుకున్నట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.
VIDEO | Kathmandu, Nepal: Clashes erupted earlier today between two groups near the Army Headquarters amid ongoing unrest. Protesters are demanding the immediate restoration of democracy.— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/qaKAF7RRHs
కాఠ్మాండూ, పోఖరా, లలిత్పుర్ సహా నేపాల్ వ్యాప్తంగా ఉన్న 25 జైళ్ల నుంచి దాదాపు 15 వేల మందికిపైగా ఖైదీలు తప్పించుకున్నట్లు పేర్కొంది. వారిలో కొద్దిమందిని మాత్రమే తిరిగి పట్టుకున్నట్లు తెలిపింది. ఖైదీల పరారీ సందర్భంగా పలు జైళ్లలో ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నట్లు వివరించింది. సుందరలోని సెంట్రల్ జైలు నుంచి 3 వేల 300 మంది ఖైదీలు పారిపోయినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. లలిత్పుర్లోని నక్కు జైలు నుంచి 14 వందల మంది తప్పించుకున్నట్లు పేర్కొంది. కాఠ్మాండూలోని దిల్లీబజార్ జైలులో నిప్పు పెట్టి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఖైదీలను భద్రతా బలగాలు అడ్డుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంతమంది ఖైదీలు తప్పించుకొని రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళనలు చేసినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది.
VIDEO | Kathmandu: A candlelight vigil was held at Old Baneshwor, Kathmandu, on Thursday in remembrance of a young protester’s death during a violent clash that erupted as part of the nationwide anti-corruption Gen Z protests.— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/xwmO5VlJdT
నేపాల్లో కర్ఫ్యూను పొడిగించిన సైన్యం
ఈ క్రమంలోనే నేపాల్లో శాంతిభద్రత బాధ్యతలు పర్యవేక్షిస్తున్న సైన్యం కర్ఫ్యూను పొడిగించింది. కాఠ్మాండూతో పాటు ఇతర జిల్లాలో శనివారం వరకు కర్ఫ్యూను పొడిగిస్తున్నట్లు నేపాల్ సైన్యం ప్రకటించింది. హింసాత్మక ఘటనలు చెలరేగకుండా నిషేధాజ్ఞలు విధించింది. ఆస్పత్రులు, ముఖ్యమైన కార్యాలయాలు తెరిచేందుకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా నిత్యావసరాలు విక్రయించే దుకాణాలు తెరిచేందుకు పరిమితులు విధించింది. ఉదయం 6 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు, సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 7గంటల వరకూ మాత్రమే నిత్యావసరాల దుకాణాలు తెరిచి ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రజలు ఒకే చోట గూమిగూడొద్దని నేపాల్ ఆర్మీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
Update on Prohibition and Curfew in Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur districts | As per the update, prohibitory order will remain in place from 11 AM to 5 PM (Local Time) on Friday (12 September 2025). Curfew from 7 PM on 12 September to 6 AM on 13 September.— ANI (@ANI) September 11, 2025
“Based on the… pic.twitter.com/RsaoWrgW0a
పార్లమెంట్ను రద్దు చేయాల్సిందే- సుశీల నాయకత్వానికి ఓకే: కాఠ్మాండూ మేయర్