ETV Bharat / international

నేపాల్​లో భారీ వర్షాలకు 51 మంది బలి- అండగా ఉంటామని ప్రధాని మోదీ హామీ

పలువురు గాయపడగా అనేకమంది గల్లంతు- మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం

Nepal Landslide 2025
Nepal Landslide 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal Landslide 2025 : నేపాల్​లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా సంభవించిన ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 51కి చేరింది. తూర్పు నేపాల్​లో గత24 గంటల్లో ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడ్డ ఘటనల్లో ఈ మరణాలు సంభవించాయి. అత్యధికంగా ఇల్లాం జిల్లాలో 37 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సూర్యోదయ, మంగ్సేబంగ్, దేవ్ మై ప్రాంతాల్లోనూ మరణాలు నమోదయ్యాయి. పలువురు గాయపడగా అనేకమంది గల్లంతయ్యారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సహాయక సిబ్బంది తెలిపారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేపాల్ సైన్యంతో పాటు పోలీసులు, ఇతర సిబ్బంది సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లోని వానలకు కాఠ్ మాండూ లోయలోని భాగమతి, బిష్ణుమతి సహా పలు నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లు, దుకాణాల్లోకి వరదనీరు చేరుతోంది. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని రోడ్లపై ప్రయాణాలు చేయవద్దని ప్రజలను అధికారులు సూచించారు. కాఠ్ మాండూ సహా అనేక జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసి, ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించే అవకాశం ఉందని నేపాల్ వాతావరణ విభాగం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ప్రధాని మోదీ విచారం
నేపాల్‌లో సంభవించిన ప్రకృతి విపత్తుపై భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో నేపాల్‌ ప్రజలకు భారత్‌ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. అక్కడి ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎక్స్​ వేదికగా తెలిపారు.

భూటాన్​లో భారీ వర్షాలు
మరోవైపు కొద్ది రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడం వల్ల పొరుగుదేశం భూటాన్‌లో వరదలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. నదీ పరివాహ ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదల కారణంగా వేలమంది ప్రజలు వరదల్లో చిక్కుకుపోయారు. దీంతో అక్కడి ప్రజలకు సహాయం అందించేందుకు భారత సైన్యం రంగంలోకి దిగింది. భూటాన్‌ అధికారులు, భారత సైనికులు సంయుక్తంగా చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న భూటాన్‌ ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు.

భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడం వల్ల ప్రతికూల వాతావరణం ఏర్పడి బాధితులను తరలిస్తున్న భూటాన్‌ హెలికాప్టర్ పని చేయకపోవడంతో ఆ దేశం భారత్‌ను అత్యవసరం సాయం కోరిందని అధికారిక వర్గాలు వివరించాయి. దీంతో వెంటనే స్పందించిన భారత్ సైన్యం వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులను సురక్షితంగా తరలించింది. వారికి తక్షణ వైద్య సహాయం అందేలా రెండు హెలికాప్టర్లను మోహరించిందని తెలిపాయి.

భూటాన్​ వరదలతో డార్జిలింగ్‌ అతలాకుతలం
భూటాన్​లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో పక్కనే ఉన్న బంగాల్​తో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్రమత్తం చేసింది. నదులు ఉప్పొంగుతున్నాయని ఫలితంగా భూటాన్​ పక్కనే ఉన్న బంగాల్​తో పాటు సిక్కిం రాష్ట్రాల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ క్రమంలోనే బంగాల్‌లోని ఉత్తర ప్రాంతాన్ని భారీ వర్షాలు, వరదలు అతలాకుతలం చేశాయి. భూటాన్‌లో కుండపోతకు వరద పోటెత్తగా డార్జిలింగ్‌ ప్రాంతంలో జోరు వానలకు కొండచరియలు విరిగిపడి 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఎక్కువమంది చిన్నారులే ఉన్నారు. పెద్దఎత్తున ఇళ్లు ధ్వంసమవగా పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. వారిని కాపాడేందుకు యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

LANDSLIDES IN NEPALNEPAL LANDSLIDENEPAL LANDSLIDE 2025NEPAL LANDSLIDE DEATH TOLLNEPAL LANDSLIDE 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

శంఖం ఊదితే ఏమవుతుంది? - హిందూ ధర్మంలో దాని ప్రత్యేకతేంటి?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.