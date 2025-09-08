ETV Bharat / international

నేపాల్ హోంమంత్రి రాజీనామా- 19కి చేరిన మృతుల సంఖ్య

సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ యువత నిరసన

Nepal Protests
Nepal Protests (ANI)
Nepal Protests : నేపాల్‌లో వివిధ సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అక్కడి యువత చేపట్టిన ఆందోళన తీవ్ర హింసకు దారి తీయగా, ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 19కి చేరింది. మర. 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ కీలక రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. నేపాల్‌ హోంమంత్రి రమేశ్‌ లేఖక్‌ తాజాగా తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి అధికారిక నివాసంలో జరిగిన అత్యవసర భేటీలో రాజీనామా లేఖను ప్రధానికి అందజేసినట్లు తెలుస్తోంది.

గత గురువారం నిషేధం!
ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సప్, యూట్యూబ్, ఎక్స్, రెడిట్, లింక్డిన్‌ వంటి సామాజిక మాధ్యమాలు గడువు లోపల కమ్యూనికేషన్లు, సమాచార సాంకేతిక శాఖ వద్ద రిజిస్టర్‌ కానందుకు నేపాల్‌ ప్రభుత్వం గత గురువారం నిషేధం విధించింది. ఈ మాధ్యమాలు ఆగస్టు 28 నుంచి ఏడురోజుల్లోగా రిజిస్టర్‌ కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ గడువు బుధవారం రాత్రి తీరిపోయినా అవి రిజిస్టర్‌ కాలేదు.

వ్యతిరేకంగా నిరసనలు
టిక్‌టాక్, వైబర్, విట్క్, నింబజ్, పోపో లైవ్‌ మాత్రం రిజిస్టర్‌ అయ్యాయి. టెలిగ్రామ్, గ్లోబల్‌ డైరీలు రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం దరఖాస్తు చేశాయి. వాటికి ఆమోదం తెలిపే ప్రక్రియ నడుస్తోంది. దీంతో రిజిస్టర్ కాని ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సప్, యూట్యూబ్, ఎక్స్, రెడిట్, లింక్డిన్‌ వంటి సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధానికి, కేపీ శర్మ ఓలి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి.

జల ఫిరంగులు, టియర్‌గ్యాస్‌, రబ్బర్‌ బుల్లెట్లు ప్రయోగం
ఆందోళనకారులు నేపాల్‌ పార్లమెంట్‌ వద్దకు దూసుకొస్తున్న క్రమంలో భద్రతా దళాలు అడ్డుకొనేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఘర్షణ వాతావరణం చోటుచేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు కాల్పులు జరిపి ఆందోళనకారులను అదుపు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వేల మంది యువతతో కాఠ్‌మాండు జనసముద్రంగా మారిపోయింది. ఆందోళనకారులు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నినాదాలు చేయడంతో పోలీసులు జల ఫిరంగులు, టియర్‌గ్యాస్‌, రబ్బర్‌ బుల్లెట్లు ప్రయోగించారు. ఈ క్రమంలో 12 ఏళ్ల బాలుడు సహా 19 మంది మరణించారు.

అవకాశం కోల్పోనున్న 70 లక్షల మంది
అయితే ఫేస్‌బుక్‌ తదితర సామాజిక మాధ్యమాలపై ప్రభుత్వ నిషేధం వల్ల చదువు కోసమో, సంపాదన కోసమో విదేశాల్లో ఉంటున్న 70 లక్షల మంది నేపాలీ యువత స్వదేశంలో కుటుంబ సభ్యులతో, బంధుమిత్రులతో సంభాషించే అవకాశాన్ని వెంటనే కోల్పోతారు. ఇది చాలా మంది ఆగ్రహానికి గురిచేసింది. ప్రభుత్వ నిషేధం భావ ప్రకటన, పత్రికా స్వేచ్ఛకు భంగకరమనీ, రాజ్యాంగం భరోసా ఇచ్చిన సమాచార హక్కును కూడా కాలరాస్తోందని నేపాల్‌ పాత్రికేయుల సమాఖ్య కూడా విమర్శించింది.

నిషేధం ఎత్తివేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్న నేపాల్ సర్కార్
సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధాన్ని వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్‌ చేసింది. అందులో భాగంగానే నిరసనలు తలెత్తాయి. అవి కాస్త హింసగా మారాయి. పలువురి మరణానికి దారితీశాయి. అయితే యువత నిరసనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం పలు సోషల్‌ మీడియా యాప్‌లపై నిషేధం ఎత్తివేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. మరికొన్ని గంటల్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుందంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది.

వాట్సాప్‌, ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఎక్స్‌ బ్యాన్​- ఆందోళనలు చేపట్టిన యువత- 19 మంది మృతి

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై టారిఫ్ విధించడం సరైన నిర్ణయమే: జెలెన్​ స్కీ

