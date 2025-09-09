ETV Bharat / international

నేపాల్‌ ప్రధాని కేపీ ఓలీ రాజీనామా- జెన్​ జీ ఆందోళనలే కారణం

నేపాల్‌ ప్రధాని కేపీ ఓలీ రాజీనామా

nepal pm resign
nepal pm resign (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nepal PM Resign : నేపాల్‌లో మరోసారి రాజకీయ సంక్షోభం తలెత్తింది. రెండు రోజులుగా సాగుతున్న ఘర్షణలకు బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాని పదవికి కేపీ శర్మ ఓలి రాజీనామా చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధం ఎత్తివేసినా నేపాల్​లో ఆందోళనలు సద్దుమణగకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అవినీతి పరులపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఇంతకుముందు కాఠ్మండూ సహా పలు జిల్లాల్లో యువత ముఖ్యంగా విద్యార్థులు నిరసన చేపట్టారు. ప్రజలు గుమిగూడకూడదని ఆంక్షలున్నా లెక్కచేయకుండా ఆందోళన చేపట్టారు. మాజీ ప్రధానులు, మంత్రుల ఇళ్లపై రాళ్ల దాడులు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని ఓలీ అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పదవికి రాజీనామా చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL PM RESIGNNEPAL PM RESIGN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.