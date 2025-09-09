ETV Bharat / international

నేపాల్​లో ఆగని ఆందోళనలు- మాజీ ప్రధానుల ఇళ్లు ధ్వంసం- కేపీ శర్మ ఓలి రాజీనామాకు డిమాండ్

నేపాల్‌ నెలకొన్న పరిణామాలపై భారత్‌ విదేశాంగ శాఖ ఆదేశాలు జారీ

nepal gen z protest
nepal gen z protest (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 12:18 PM IST

Nepal Gen Z Protest : సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధం ఎత్తివేసినా నేపాల్‌లో ఆందోళనలు సద్దుమణగలేదు. ప్రధాని పదవికి కేపీ శర్మ ఓలి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనలకు దిగారు. అవినీతి పరులపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కాఠ్మండూ సహా పలు జిల్లాల్లో యువత ముఖ్యంగా విద్యార్థులు నిరసన చేపట్టారు. ప్రజలు గుమిగూడకూడదని ఆంక్షలున్నా లెక్కచేయకుండా ఆందోళన చేపట్టారు. మాజీ ప్రధానులు, మంత్రుల ఇళ్లపై రాళ్ల దాడులు జరిగాయి.

నేపాల్‌లో వరుసగా రెండో రోజూ ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. సోమవారం జరిగిన హింసాత్మక ఆందోళనల తర్వాత ప్రభుత్వం సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధం ఎత్తివేసినప్పటికీ యువత మంగళవారం నిరసనలు చేపట్టారు. నేపాల్ రాజధాని కాఠ్మాండులోని కాలంకి, బనేశ్వర్, లలిత్‌పూర్‌ జిల్లాలోని చపాగౌన్‌-టెచోలో ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. సోమవారం నిరసనల తర్వాత కాఠ్‌మాండూలో నిరవధిక కర్ఫ్యూ విధించారు. ప్రజలు గుమిగూడకుండా నిషేధం విధించారు. నిషేధాజ్ఞలు బేఖాతరు చేస్తూ యువత ముఖ్యంగా విద్యార్థులు మళ్లీ భద్రతా దళాలతో ఘర్షణకు దిగుతున్నారు. విద్యార్థులను చంపవద్దంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు.

ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి రాజీనామా చేయాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అవినీతి పరులైన నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని పట్టుబడుతున్నారు. కాలంకి ప్రాంతంలో టైర్లు తగలబెట్టి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్రధానిని దొంగగా పేర్కొంటూ కేపీ శర్మ దేశాన్ని వదిలిపోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లలిత్‌పూర్‌లో నేపాల్‌ కమ్యూనికేషన్ల మంత్రి పృథ్వి సుబ్బా గురుంగ్‌ నివాసంపై రాళ్ల దాడి చేశారు. నేపాల్‌లో సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధానికి గురుంగే ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఇంటిపై దాడి జరిగింది.

మాజీ ప్రధానులు ఇళ్లు ధ్వంసం
లలిత్‌పూర్‌లో ఉన్న మాజీ ప్రధానమంత్రి పుష్పకమల్ దహల్ ప్రచండ నివాసాన్ని సైతం నిరనసకారులు ధ్వంసం చేశారు. కాఠ్‌మాండూలోని బుదానిల్‌కాంత ప్రాంతంలో ఉన్న మరో మాజీ ప్రధాని షేర్‌ బహదూర్ దేవ్‌ బా నివాసం ఎదుట విద్యార్థులు నిరసన ప్రదర్శన చేశారు. వరుసగా రెండోరోజూ ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న వేళ నేపాల్ వ్యవసాయశాఖ మంత్రి రామ్‌నాథ్‌ అధికారి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. సోమవారం నిరనసకారుల పట్ల ప్రభుత్వం అనుసరించిన తీరును ఆయన ఖండించారు. ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపడం వల్ల 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటికే ఘర్షణలకు బాధ్యత వహిస్తూ నేపాల్‌ హోంమంత్రి రమేష్‌ లేఖక్‌ రాజీనామా చేశారు. భద్రతా బలగాలతో యువత మళ్లీ ఘర్షణకు దిగడంతో ఉదయం 8 గంటల 30 నిమిషాల నుంచి కాఠ్‌మాండూ, భక్తాపూర్‌, లలిత్‌పూర్‌ తదితర జిల్లాల్లో నిరవధిక కర్ఫ్యూ విధించారు. కాఠ్‌మాండూలో సైన్యం పహారా కాస్తోంది. అయినప్పటికీ నిరసనకారులు ఏమాత్రం తగ్గడంలేదు.

సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధం విధించడంపై నేపాల్‌లో సోమవారం యువత చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నేపాలీ యువత కాఠ్‌మాండులో నిరసనకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ క్రమంలో కొందరు నిరసనకారులు పార్లమెంటు ఆవరణలోకి చొచ్చుకెళ్లడంతో పోలీసులు టియర్‌ గ్యాస్‌, రబ్బర్‌ బుల్లెట్లను ప్రయోగించారు. ఈ ఘటనలో 19 మంది మృతి చెందగా 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మరోవైపు, ఆందోళనల్లో పలువురు మరణించడంతో ప్రభుత్వం దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టింది. సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆందోళనల్లో మరణించిన వారికి పరిహారం చెల్లిస్తామని నేపాల్‌ ప్రధాని కేపీ శర్మ వెల్లడించారు. గాయపడిన వారికి ఉచితంగా చికిత్స అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.

భారత్‌ విదేశాంగ శాఖ అడ్వైజరీ
మరోవైపు నేపాల్‌ నెలకొన్న పరిణామాలపై భారత్‌ విదేశాంగ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తాజా పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపింది. ఆందోళనల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. నేపాల్‌ తమకు అత్యంత సన్నిహిత దేశమని, శాంతియుత మార్గాల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటాయని ఆశిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ సమయంలో అక్కడ నివసిస్తున్న భారత పౌరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించింది.

NEPAL GEN Z PROTESTNEPAL SOCIAL MEDIA BANNEPAL PROTEST REASONNEPAL PROTEST DEATHNEPAL GEN Z PROTEST

