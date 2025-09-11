'ఆ దేశాల నుంచి పాఠాలు అవసరం లేదు'- ఐరాస వేదికగా పాక్, స్విట్జర్లాండ్కు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Published : September 11, 2025 at 12:04 AM IST
India Slams Pakistan at UN : ఐరాస వేదికగా పాకిస్థాన్, స్విట్జర్లాండ్కు భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఉగ్రవాదాన్ని పెంచే దేశం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని పాకిస్థాన్ను దీటుగా బదులిచ్చింది. ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొనే సత్తా భారత్కు ఉందని స్పష్టం చేసింది. అలాగే దేశంలో మైనారిటీల హక్కులను పరిరక్షించాలంటూ ఐరాస వేదికగా స్విట్జర్లాండ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. జెనీవాలో జరిగిన మానవ హక్కుల కమిషన్ 60వ సెషన్ 5వ సమావేశంలో భారత దౌత్యవేత్త క్షితజ్ త్యాగి ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇచ్చే దేశం పాకిస్థాన్. ఇటీవల డంప్ ట్రక్తో పోల్చిన సొంత నాయకత్వం కలిగిన దేశం నుంచి వచ్చే రెచ్చగొట్టే చర్లను మరోసారి పరిష్కరించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ దేశం పదే పదే పాత అబద్ధాలు, ప్రచారాన్ని ఇక్కడ చేస్తూనే ఉంది. ప్రపంచ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధులు సమకూర్చుతూ, ఆశ్రయిస్తూ కొనసాగుతుంది. అంతర్జాతీయ సమాజం ఈ నాటకాన్ని బాగా గుర్తించింది. మా దేశ పౌరులను కాపాుడుకునేందుకు ఎక్కడి వరకైనా వెళ్తాం. మాకు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సాహించే దేశం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పాకిస్థాన్ ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికను పదే పదే దుర్వినియోగం చేస్తోంది. ఆ దేశం ఉనికి ఉగ్రవాదం, తప్పుడు ప్రచారంపైనే ఆధారపడి ఉంది. మేం దానిని ఎప్పుడు బహిర్గతం చేస్తూనే ఉంటాం' అని పాకిస్థాన్పై క్షితిజ్ త్యాగి విరుచుకుపడ్డారు.
ఇక స్విట్జర్లాండ్ గురించి క్షితిజ్ త్యాగి మాట్లాడుతూ, మిత్రదేశంగా ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించిందని పేర్కొన్నారు. దేశంలో మైనారిటీల హక్కుల రక్షణ, భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ, మీడియా స్వేచ్ఛ పరిరక్షణకు సమర్థమంతమైన చర్యలు చేపట్టాలని స్విట్జర్లాండ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. 'భారత్ మిత్రదేశమైన స్విట్జర్లాండ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మేం కూడా స్పందించాలని కోరుకుంటున్నాం. యూఎన్హెచ్ఆర్సీ అధ్యక్ష బాధ్యతల్లో ఉన్న స్విట్జర్లాండ్ అసత్య కథనాలతో కౌన్సిల్ సమయం వృథా చేస్తోంది. అలాంటి పనులను మానుకోవాలి. వీటికి బదులు, సొంత దేశంలో జాత్యాహంకారం, వివక్ష, విదేశీయుల పట్ల అసంతృప్తి భావన వంటి సవాళ్లపై దృష్టి పెట్టాలి. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద, వైవిధ్యమైన ప్రజాస్వామ్యం కలిగిన భారత్ ఈ విషయంలో స్విస్కు సాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది' క్షితిజ్ త్యాగి అని సూచించారు.
