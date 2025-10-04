జపాన్ మొదటి మహిళా ప్రధానిగా సనై తకైచి?
జపాన్ తదుపరి ప్రధానిగా సనై తకైచి- తొలిసారి మహిళకు అవకాశం!
Published : October 4, 2025 at 4:17 PM IST
Sanae Takaichi Japan PM : జపాన్ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఓ మహిళ ప్రధానమంత్రి కానున్నారు. జపాన్ అధికార లిబరల్ డెమొక్రాటిక్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాల కారణంగా షిగెరు ఇషిబా ఇటీవల ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేయగా, పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా సనై తకైచి ఎన్నికయ్యారు. ఈ క్రమంలో తదుపరి ప్రధానిగా తకైచి బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు మార్గం సుగుమమైంది. ఫలితంగా జపాన్కు తొలి మహిళా ప్రధానిగా తకైచి అరుదైన ఘనత సాధించనున్నారు.
సనై తకైచి విజయం
ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార లిబరల్ డెమొక్రాటిక్ పార్టీ జపాన్ పార్లమెంట్ ఎగువ సభలో మెజారిటీ సాధించలేకపోయింది. అంతకు ముందు దిగువ సభలో కూడా మెజారిటీ కోల్పోయింది. దీనితో ఇషిబాపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరిగింది. దీనితో ఆయన ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీనితో శనివారం పార్టీలో ఎన్నిక నిర్వహించగా, మాజీ ప్రధాని కుమారుడు షింజిరో కోయిజుమితో పాటు మరో ముగ్గురు అభ్యర్థులను ఓడించి సనై తకైచి విజయం సాధించారు. ఈ గెలుపు తనకు సంతోషం ఇవ్వడం కంటే, చాలా బాధ్యతను పెంచిందని ఈ సందర్భంగా సనై తకైచి పేర్కొన్నారు. మరోవైపు జపాన్ తదుపరి ప్రధానిని ఎన్నుకునేందుకు పార్లమెంట్ అక్టోబర్ 15న ఓటింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రముఖ వార్తా సంస్థ రాయిటర్స్ తెలిపింది.
1993లో తొలిసారి పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన సనై తకైచి (64 ఏళ్లు) అప్పటి నుంచి పార్టీ, ప్రభుత్వంలో అనేక కీలక పదవులు నిర్వహించారు. ఆర్థిక, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలు, లింగ సమానత్వం వంటి కీలక శాఖలను ఆమె నిర్వర్తించారు.