మస్క్ గాడి తప్పారు- అమెరికాలో మూడో పార్టీ సక్సెస్ అవ్వదు: ట్రంప్ - MUSK VS TRUMP

Musk Vs Trump ( AP )

Published : July 7, 2025 at 9:04 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 9:45 AM IST

Trump On Musk Party : అమెరికాలో బిగ్‌ బ్యూటిఫుల్‌ బిల్లును వ్యతిరేకించిన ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్‌ మస్క్‌ ఇటీవల రాజకీయ పార్టీ స్థాపిస్తున్నట్లు చేసిన ప్రకటనపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ స్పందించారు. ఆయన గాడితప్పారని, పార్టీ ప్రకటన హాస్యాస్పదమని తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. రెండు పార్టీల వ్యవస్థను అనుసరిస్తున్న దేశంలో ఇలాంటి మూడో పార్టీ గందరగోళానికి, ఘర్షణలకు తావిస్తుందని మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు తన ట్రూత్‌ ఖాతాలో సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టారు. గత ఐదు వారాలుగా ఎలాన్‌ మస్క్‌ పూర్తిగా నియంత్రణ కోల్పోవడం విచారకరమని ట్రంప్ అన్నారు. తమ మధ్య బంధాన్ని దారుణంగా ముగించేస్థితికి ఆయన చేరుకున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాలో మూడో రాజకీయ పార్టీ అనేది విజయవంతం కాదని జోస్యం చెప్పారు. అలాంటి వ్యవస్థను అమెరికన్లు అంగీకరించరని చరిత్ర చెబుతోందని అన్నారు. అయినా కొత్త పార్టీని ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమయ్యారని అన్నారు. డెమోక్రాట్లలో విశ్వాసం సన్నగిల్లాక రిపబ్లికన్ల ప్రభుత్వం సజావుగా నడుస్తోందని తెలిపారు. 'ట్రంప్​ బిల్లుకు మస్స్​ పూర్తి వ్యతిరేకి'

ఇటీవల దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారి ఓ భారీ బిల్లును ఆమోదించుకోగా, కానీ మస్క్‌కు అది గొప్ప బిల్లు మాత్రం కాదని అన్నారు. ఎందుకంటే దానివల్ల మస్క్‌ కోరుకుంటున్న తప్పనిసరి ఎలక్ట్రిక్‌ వాహనాల వినియోగం సాధ్యం కావట్లేదని ఆరోపించారు. ప్రతిఒక్కరూ ఎలక్ట్రిక్‌ కారును కొనుగోలు చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. కానీ తాను ముందు నుంచి కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. బిగ్ బ్యూటిఫుల్​ బిల్లుతో ఇప్పుడు ప్రజలు తమకు నచ్చిన వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చని అన్నారు. అమెరికా ప్రజలను రక్షించడానికే తన మొదటి ప్రాధాన్యమని ట్రంప్‌ స్పష్టంచేశారు. కాగా, ఎక్స్​ వేదికగా అమెరికా పార్టీని స్థాపిస్తున్నట్లు ఇటీవల ఎలాన్ మస్క్ అనౌన్స్ చేశారు. దేశంలో ప్రస్తుతం ప్రజాస్వామ్యం లేదని, ప్రజలకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చేందుకే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నానని తెలిపారు. తన పార్టీ ద్వారా దేశంలోని ద్విపార్టీ వ్యవస్థను సవాలు చేయనున్నట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే తన పార్టీని ఎక్కడ రిజిస్టర్ చేయనున్నారో వెల్లడించలేదు.

