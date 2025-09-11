ETV Bharat / international

మస్క్​ను వెనక్కినెట్టిన 'లారీ ఎనిసన్'​- ఒక్క రోజులోనే ప్రపంచ కుబేరుడిగా!

ప్రపంచ కుబేరుడిగా ఒరాకిల్​ ఫౌండర్​, సీఈఓ 'లారీ ఎలిసన్​'- బ్లూమ్​బర్గ్​ నివేదిక వెల్లడి

World New Richest Man Larry Ellison
World New Richest Man Larry Ellison (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 9:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

World Richest Man Larry Ellison : ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడు ఎవరంటే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఎలాన్​ మస్క్​. కానీ ఇప్పుడు ఆయన స్థానం మారింది. బ్లూమ్​బర్గ్​ నివేదిక ప్రకారం ఒరాకిల్​ ఫౌండర్​, సీఈఓ 'లారీ ఎలిసన్​'ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా నిలిచారు. ఒరాకిల్ కంపెనీ షేర్లు బుధవారం ఒక్కరోజే 41 శాతం పెరిగింది. దీంతో ఆయన సంపద కేవలం ఒక్కరోజే 101 బిలియన్​ డాలర్లకు చేరింది. ఇంత భారీగా పెరగడం కంపెనీ చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి.

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD NEW RICHEST MANWHO IS NEW RICHEST PERSON IN WORLDWORLD NEW RICHEST MAN LARRY ELLISON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.