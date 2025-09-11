మస్క్ను వెనక్కినెట్టిన 'లారీ ఎనిసన్'- ఒక్క రోజులోనే ప్రపంచ కుబేరుడిగా!
ప్రపంచ కుబేరుడిగా ఒరాకిల్ ఫౌండర్, సీఈఓ 'లారీ ఎలిసన్'- బ్లూమ్బర్గ్ నివేదిక వెల్లడి
Published : September 11, 2025 at 9:08 AM IST
World Richest Man Larry Ellison : ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడు ఎవరంటే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఎలాన్ మస్క్. కానీ ఇప్పుడు ఆయన స్థానం మారింది. బ్లూమ్బర్గ్ నివేదిక ప్రకారం ఒరాకిల్ ఫౌండర్, సీఈఓ 'లారీ ఎలిసన్'ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా నిలిచారు. ఒరాకిల్ కంపెనీ షేర్లు బుధవారం ఒక్కరోజే 41 శాతం పెరిగింది. దీంతో ఆయన సంపద కేవలం ఒక్కరోజే 101 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఇంత భారీగా పెరగడం కంపెనీ చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి.