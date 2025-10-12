మిమ్మల్ని మీరు హిందువులమని చెప్పుకోకండి: ముహమ్మద్ యూనస్
హిందువులపై హింస వార్తలను ఖండించిన బంగ్లాదేశ్ చీఫ్ యూనస్
Published : October 12, 2025 at 5:33 PM IST
Muhammad Yunus On India : బంగ్లాదేశ్లో హిందూ మైనారిటీలపై హింస జరుగుతోందంటూ సోషల్ మీడియాలో, అంతర్జాతీయ వేదికల్లో వస్తున్న వార్తలను ఆ దేశ ప్రధాన సలహాదారు మహమ్మద్ యూనస్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ వార్తలు వాస్తవం కాదని, భారత్ నుంచే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఫేక్ న్యూస్గా ప్రచారం జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ మెహదీ హసన్కు ఇచ్చిన ఒక ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"ప్రస్తుతం భారత్లో ఫేక్ న్యూస్ ఒక ప్రత్యేకతగా మారిపోయింది. అక్కడి నుంచి తప్పుడు వార్తలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న చిన్న సంఘటనలను మతపరమైన దాడులుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది" అని యూనస్ అన్నారు. దేశంలో చోటుచేసుకుంటున్న కొన్ని విభేదాలు వాస్తవానికి భూవివాదాలు, వ్యక్తిగత రగడలు వంటి స్థానిక సమస్యల కారణంగా జరుగుతున్నాయని, వాటిని హిందూ-ముస్లిం ఘర్షణలుగా చూపించడం తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని సృష్టిస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
భారత్ నుంచి నిరంతరం ఈ అంశంపై ఒత్తిడి వస్తోందని యూనస్ పేర్కొన్నారు. "మేము మైనారిటీల భద్రతకు కట్టుబడి ఉన్నాం. ప్రభుత్వం పరిస్థితిని దగ్గరగా పరిశీలిస్తోంది. ఏ మతానికి చెందినవారైనా సురక్షితంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ఏడాది షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం కూలిన తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై దాడులు పెరిగాయని అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంస్థలు వెల్లడించిన నివేదికలను యూనస్ తోసిపుచ్చారు. "అలాంటి నివేదికలు వాస్తవానికి విరుద్ధం. దేశంలో మతపరమైన అసహనం లేదని మేము స్పష్టంగా చెబుతున్నాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ దాడులను "అనాగరికమైనవి"గా వ్యాఖ్యానించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించగా, యూనస్ స్పందిస్తూ, "ట్రంప్ నిజంగా అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారో లేదో కూడా నాకు తెలియదు. బంగ్లాదేశ్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో ఆయనకు తెలుసా అన్నదానిపైనే సందేహం ఉంది" అన్నారు.
అయితే, యూనస్ ప్రభుత్వ వాదనలకు భిన్నంగా గత సంవత్సరం నవంబర్లో బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ఢాకాలో సుమారు 30,000 మంది హిందువులు వీధుల్లో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. తమపై జరుగుతున్న దాడులు, వేధింపులు ఆపాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. అలాగే హిందూ మత గురువు చిన్మయ్ కృష్ణదాస్పై పెట్టిన దేశద్రోహం కేసును ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా వారు డిమాండ్ చేశారు. ఆ సమయంలో అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంస్థలు కూడా ఈ నిరసనపై దృష్టి సారించాయి.
ఈ నేపథ్యంలో హిందూ సమాజానికి యూనస్ ఒక సందేశం పంపారు. "మిమ్మల్ని మీరు కేవలం హిందువులుగా కాకుండా, ఈ దేశ పౌరులుగా భావించండి. మేము హిందువులం కాబట్టి మాకు రక్షణ ఇవ్వండి" అని అడగడం కంటే, "మేము బంగ్లాదేశ్ పౌరులం, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ మాకు హక్కు అని చెప్పండి. అలా చేస్తే మీకు మరింత బలమైన రక్షణ లభిస్తుంది" అని ఆయన సూచించారు.
ఇప్పుడు యూనస్ వ్యాఖ్యలు దేశంలో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకవైపు ఆయన వ్యాఖ్యలను మద్దతు ఇస్తూ కొందరు, బంగ్లాదేశ్ మైనారిటీల స్థితి అంతగా దయనీయంగా లేదని చెబుతుండగా, మరోవైపు మానవ హక్కుల సంస్థలు మాత్రం మైనారిటీల భద్రతపై ప్రభుత్వం మరింత గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.