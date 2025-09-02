Landslides In Sudan : ఇప్పటికే అంతర్యుద్ధంతో అతలకుతలం అవుతున్న ఆఫ్రికా దేశం సుడాన్పై ప్రకృత్తి విపత్తు కన్నెర్ర చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కొండచరియలు విరిగిపడి ఏకంగా ఓ గ్రామం మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో దాదాపు 1000మందికపైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఒక్కరు మాత్రమే బతికి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
సుడాన్లోని మర్రా పర్వతాల ప్రాంతాలో కొండ చరియలు విరిగిపడినట్లు సూడాన్ లిబరేషన్ మూమెంట్/ఆర్మీ తెలిపింది. రోజుల తరబడి వర్షం కురవడంతో ఆగస్టు 31న కొండచరియలు విరిగిపడ్డట్లు పేర్కొంది. ఈ ఘటనలో 1000మందికిపైనే ప్రజలు మరణించారని సుడాన్ లిబరేషన్ మూమెంట్ ధ్రువీకరించింది. గ్రామం పూర్తిగా భూమిలోకి కుంగిపోయిందని, కొండచరియల కింద చిక్కుకున్న మృతదేహాలను వెలికితీసేందుకు సహాయం చేయాలని ఐక్యరాజ్యసమితిని, అంతర్జాతీయ సహాయ సంస్థలను సూడాన్ లిబరేషన్ మూవ్మెంట్ విజ్ఞప్తి చేసింది.
సుడాన్ అంతర్యుద్దం రెండేళ్ల కిందట మొదలైంది. 2023 ఏప్రిల్ 15న సూడాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అబ్దుల్ ఫత్తా అల్ బుర్హాన్- ఆర్ఎస్ఎఫ్ కమాండర్ మొహమ్మద్ హమ్దాన్ డాగ్లోల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య దాడులు మొదలయ్యాయి. సుడానీస్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్- ర్యాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్సెస్ రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన దాడుల్లో 2023 ఏప్రిల్ నుంచి ఏప్రిల్ వరకు 29,600 మందికి పైగా ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దాడులను 'తీవ్ర స్థాయిలో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన' అని ఐక్యరాజ్య సమితి అప్పట్లోనే పేర్కొంది. ఈ ఘర్షణల వల్ల దాదాపు కోటి 30 లక్షల మంది సుడాన్కు వదిలి పొరుగు దేశాలకు వలస వెళ్లినట్లు ఐక్యరాజ్య సమితి గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఉత్తర డార్ఫుర్ రాష్ట్రంలోని ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు మర్రా ప్రాంతాలకు శరణార్థులగా వలస వచ్చారు. ఇప్పటికే ఆహారం, మందుల కోరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమను రక్షించుకునేందుకు వచ్చిన వారిని ప్రకృతి విపత్తు ప్రాణం తీసింది.
كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.— Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025
الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe
ఇటీవల సూడాన్లో పారామిలటరీ ర్యాపిడ్ సపోర్ట్ ఫోర్స్ (RSF) బలగాలు, సెంట్రల్ సూడాన్లోని సిన్నర్లో కాల్పులు జరపడం వల్ల దాదాపు 80 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బాలికలను కిడ్నాప్ చేసేందుకు ఆర్ఎస్ఎఫ్ ప్రయత్నించగా, స్థానికులు అడ్డుకోవడం వల్ల ఈ ఘటన జరిగింది. గత జూన్ నుంచి ఆర్ఎస్ఎఫ్ బలగాల నియంత్రణలోనే ఈ ప్రాంతం ఉంటోంది. దాదాపు 7.25 లక్షల మంది ఇప్పటివరకు వెళ్లిపోయినట్లు అంతర్జాతీయ మైగ్రేషన్ సంస్థ ఒకటి వెల్లడించింది. రెండు కోట్ల మందిని పక్క దేశాలు తిరస్కరించినట్లు ఐక్యరాజ్యసమితి గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.