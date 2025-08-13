Migrant Boat Capsizes Off Italy : ఇటలీ సముద్ర తీరంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. లాంపేడుసా ద్వీపంలో ఓ పడవ బోల్తా పడి 20 మంది వలసదారులు మృతిచెందారు. మరో 12 మందికిపైగా గల్లంతయ్యారు. లిబియా నుంచి బయలుదేరిన పడవలో సుమారు 92 నుంచి 97 మంది వలసదారులు ప్రయాణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదంలో బయటపడ్డ సుమారు 60 మందిని ఇటాలియన్ కోస్ట్గార్డ్ సిబ్బంది రక్షించారు. ఈ ఘటనపై యూఎన్హెచ్సీఆర్ విచారం వ్యక్తం చేసింది. గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఇటలీ సముద్ర తీరంలో విషాదం- పడవ బోల్తా పడి 20 మంది వలసదారులు మృతి! - MIGRANT BOAT CAPSIZES OFF ITALY
పడవ బోల్తా పడి 20 మంది మృతి, 12 మందికిపైగా గల్లంతు- మరో 60 మందిని కాపాడిన అధికారులు
Published : August 13, 2025 at 8:23 PM IST
