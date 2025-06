ETV Bharat / international

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో 705 విమానాల రద్దు- ప్రయాణికుల తీవ్ర ఇబ్బందులు - ISRAEL IRAN WAR

Middle East Tensions Flights Cancelled ( (ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 24, 2025 at 10:31 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 11:08 AM IST 2 Min Read

Middle East Tensions Flights Cancelled : అమెరికా ఎయిర్‌బేస్‌లపై ఇరాన్ దాడులకు దిగడంతో పశ్చిమాసియాలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దాడులకు గురైన ఖతార్‌తో పాటు ఇరుగు పొరుగు దేశాలైన బహ్రెయిన్, కువైట్, యూఏఈ తమ గగనతలాలను మూసివేశాయి. దీని వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో విమాన రాకపోకలపై ప్రభావం పడింది. ప్రపంచ దేశాలకు చెందిన పలు విమానాలు రద్దవ్వగా, మరికొన్నింటిని దారిమళ్లించారు. ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా తమ విమానాలను దారి మళ్లించాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు విమానాలు రద్దు

అమెరికా ఎయిర్ బేస్​పై ఇరాన్ దాడులకు పాల్పడడంతో ఖతార్, యూఏఈ, పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌ మీదుగా వెళ్లాల్సిన విమాన సర్వీసులను విమానయాన సంస్థలు నిలిపివేశాయి. సింగపూర్ ఎయిర్‌ లైన్స్ ఆదివారం నుంచి బుధవారం వరకు తమ దేశం నుంచి దుబాయ్‌కు వెళ్లే పలు విమానాలను రద్దు చేసింది. అలాగే బ్రిటిష్ ఎయిర్‌ వేస్ బుధవారం వరకు దోహాకు వెళ్లే విమానాలను నిలిపివేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికుల భద్రతే తమకు ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమని అని బ్రిటిష్ ఎయిర్‌ లైన్స్ తెలిపింది.



ప్రపంచవ్యాప్తంగా 705 విమానాల రద్దు

కాగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 705 విమానాలు రద్దయ్యాయని విమానాలను ట్రాక్‌ చేసే 'ఫ్లైట్ ఎవేర్' సంస్థ వెల్లడించింది. దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి రావాల్సిన, అక్కడి నుంచి వెళ్లాల్సిన 75 విమానాల రద్దయ్యాయని పేర్కొంది. ఎయిర్ ఇండియా అత్యధికంగా విమానాల రద్దు చేసిన విమానయాన సంస్థగా నిలిచిందని తెలిపింది. ఏకంగా సోమవారం సాయంత్రానికి ఎయిర్ ఇండియా 38 విమానాలను రద్దు చేసినట్లు వెల్లడించింది.



'ప్రయాణికుల భద్రతకు ఇలా చేయడమే ముఖ్యం'

భవిష్యత్తులో అకస్మాత్తుగా ప్రమాదం తలెత్తే అవకాశం ఉంటే ప్రయాణికుల భద్రతను నిర్ధరించడానికి ఈ రకమైన గగనతల మూసివేతలు, విమానాల దారి మళ్లింపులు చాలా కీలకమని ఫ్లైట్ సేఫ్టీ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు, సీఈఓ హసన్ షాహిది తెలిపారు. ముప్పు కారణంగా ఖతార్ తమ గగనతలాన్ని మూసివేసి మంచి పని చేసిందన్నారు.



పశ్చిమాసియాకు ఆగిపోయిన భారత విమాన సర్వీసులు

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారతీయ విమానయాన సంస్థలు అక్కడికి విమాన సర్వీసులను నిలిపివేశాయి. ఫలితంగా వేలాది మంది ప్రయాణికులు ప్రభావితమయ్యారు. క్యారియర్‌లకు గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లింది. ఎయిర్ ఇండియా పశ్చిమాసియా, యూరప్‌, యూఎస్, కెనడాకు విమాన సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. "తదుపరి నోటీసులు వచ్చేవరకు పశ్చిమాసియా దేశాలకు, ఉత్తర అమెరికా, యూరప్ తూర్పు తీరాలకు వెళ్లే విమాన సర్వీసులను తక్షణమే నిలిపివేస్తున్నాం. ఉత్తర అమెరికా నుంచి భారత్ కు వచ్చే విమానాలను మూసివేసిన గగనతలాల నుంచి మళ్లించడం జరుగుతుంది." అని ఎయిర్ ఇండియా ప్రకటనలో పేర్కొంది.

కొచ్చిన్ ఎయిర్ పోర్టులో విమానాల రాకపోకలను అంతరాయం

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఖతార్ గగనతలం మూసివేయడంతో కొచ్చిన్ విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. అనేక విమానాలు ఆలస్యంగా బయలుదేరగా, మరికొన్ని రద్దయ్యాయి. ఇంకొన్నింటిని దారి మళ్లించారు. "పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితుల వల్ల ఖతార్ గగనతలం మూసివేయడంతో కొచ్చి నుంచి దోహాకు వెళ్లాల్సిన మా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ ప్రెస్ విమానాన్ని మస్కట్​కు మళ్లించాం. ఖతార్‌ కు వెళ్లాల్సిన ఇతర విమానాలు వెళ్లడం లేదు. అక్కడి నుంచి కొచ్చిన్ కు రావాల్సినవి లేవు. మేము పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాం. సంబంధిత అధికారుల నుంచి వచ్చిన సమాచారంతో ప్రయాణికులు, భద్రతా సిబ్బంది సేఫ్టీ కోసం అవసరమైన అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. " అని ఎయిర్ ఇండియా ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

Last Updated : June 24, 2025 at 11:08 AM IST