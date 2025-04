ETV Bharat / international

బిల్‌ గేట్స్‌కు ఊహించని షాక్‌- మైక్రోసాఫ్ట్‌ గోల్డెన్ జూబ్లీలో ఉద్యోగుల నిరసన- కారణం అదే! - MICROSOFT EMPLOYEES PROTEST

Bill Gates ( IANS )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 5, 2025 at 10:05 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 10:28 AM IST 1 Min Read

Microsoft Employees Protest : మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్ సమక్షంలోనే ఆ కంపెనీ ఉద్యోగులు నిరసన తెలిపారు. గాజా ఘర్షణ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌ మిలిటరీకి ఏఐ టెక్నాలజీని అందిస్తుండటాన్ని వారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. మైక్రోసాఫ్ట్‌ 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆ సంస్థ ఏఐ సీఈవో ముస్తఫా సులేమాన్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ఇస్తుండగా ఉద్యోగులు నిరసనలు తెలపడం గమనార్హం.

"షేమ్‌ ఆన్‌ యూ. మీరు 'ఏఐ'ని మంచి కోసం ఉపయోగిస్తామని అంటున్నారు. కానీ లాభం కోసం ఏఐ ఆయుధాలను ఇజ్రాయెల్ సైన్యానికి విక్రయిస్తున్నారు. మా ప్రాంతంలో మారణహోమం సృష్టించడానికి, జాతి నిర్మూలనకు ఏఐని ఉపయోగించడం ఆపండి. మీ చేతుల్లో రక్తం ఉంది. మొత్తం మైక్రోసాఫ్ట్ చేతుల్లో రక్తం ఉంది. గాజాలో అమాయకులను, పసిపిల్లలను చంపుతున్నప్పుడు మీరు వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. మీకు సిగ్గు ఉందా?" - ఇబ్తిహాల్‌ అబౌసాద్‌, మైక్రోసాఫ్ట్ ఉద్యోగిని ఆగని నరమేధం

గాజాలో నరమేధం ఆగడం లేదు. గత 18 నెలలుగా కొనసాగుతోన్న ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ యుద్ధం కారణంగా గాజాలో మృతుల సంఖ్య 50 వేలు దాటింది. గతేడాది అక్టోబర్‌ 7న దాడి తర్వాత హమాస్‌ అంతమే లక్ష్యంగా గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేస్తోంది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ అంగీకారానికి వచ్చినట్లే వచ్చి, మళ్లీ దాడులు, ప్రతిదాడులు చేసుకుంటున్నాయి. దీనితో గాజాలో రక్తపాతం ఏ మాత్రం ఆగడం లేదు.

Microsoft Employees Protest : మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్ సమక్షంలోనే ఆ కంపెనీ ఉద్యోగులు నిరసన తెలిపారు. గాజా ఘర్షణ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌ మిలిటరీకి ఏఐ టెక్నాలజీని అందిస్తుండటాన్ని వారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. మైక్రోసాఫ్ట్‌ 50వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆ సంస్థ ఏఐ సీఈవో ముస్తఫా సులేమాన్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ఇస్తుండగా ఉద్యోగులు నిరసనలు తెలపడం గమనార్హం. "షేమ్‌ ఆన్‌ యూ. మీరు 'ఏఐ'ని మంచి కోసం ఉపయోగిస్తామని అంటున్నారు. కానీ లాభం కోసం ఏఐ ఆయుధాలను ఇజ్రాయెల్ సైన్యానికి విక్రయిస్తున్నారు. మా ప్రాంతంలో మారణహోమం సృష్టించడానికి, జాతి నిర్మూలనకు ఏఐని ఉపయోగించడం ఆపండి. మీ చేతుల్లో రక్తం ఉంది. మొత్తం మైక్రోసాఫ్ట్ చేతుల్లో రక్తం ఉంది. గాజాలో అమాయకులను, పసిపిల్లలను చంపుతున్నప్పుడు మీరు వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. మీకు సిగ్గు ఉందా?" - ఇబ్తిహాల్‌ అబౌసాద్‌, మైక్రోసాఫ్ట్ ఉద్యోగిని ఆగని నరమేధం

గాజాలో నరమేధం ఆగడం లేదు. గత 18 నెలలుగా కొనసాగుతోన్న ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ యుద్ధం కారణంగా గాజాలో మృతుల సంఖ్య 50 వేలు దాటింది. గతేడాది అక్టోబర్‌ 7న దాడి తర్వాత హమాస్‌ అంతమే లక్ష్యంగా గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేస్తోంది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ అంగీకారానికి వచ్చినట్లే వచ్చి, మళ్లీ దాడులు, ప్రతిదాడులు చేసుకుంటున్నాయి. దీనితో గాజాలో రక్తపాతం ఏ మాత్రం ఆగడం లేదు.

Last Updated : April 5, 2025 at 10:28 AM IST