'ఆపరేషన్ సిందూర్లో మసూద్ అజర్ కుటుంబీకులు ముక్కలైపోయారు'- జైషే మహమ్మద్ కమాండర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 16, 2025 at 4:34 PM IST
Operation Sindoor Masood Azhar : భారత్ నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్'తో పాక్ ఉగ్రవాద సంస్థలు కకావికలమైన విషయం మరోసారి రుజువైంది. స్వయంగా జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థ కమాండర్ ఇలియాస్ కశ్మీరీ ఈవిషయాన్ని తాజాగా ఓ సభ వేదికగా వెల్లడించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
'మాపై వేసిన ఉగ్రవాదపు ముద్రను గుండెలపై మోస్తూ ఈ దేశం (పాకిస్థాన్) కోసం, దేశ సరిహద్దులను కాపాడటం కోసం మేం దిల్లీతో పోరాడాం. కాబూల్తో పోరాడాం. కాందహార్తో పోరాడాం. అన్నింటినీ త్యాగం చేశాం. మే 7న బహవల్పూర్పై భారత్ జరిపిన దాడిలో జైషే మహ్మద్ వ్యవస్థాపకుడు మౌలానా మసూద్ అజర్ కుటుంబ సభ్యులు, వారి పిల్లలు ముక్కలు ముక్కలైపోయారు' అని ఉర్దూలో ఇలియాస్ కశ్మీరీ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ సభా వేదికపై ప్రసంగిస్తుండగా ఇలియాస్ కశ్మీరీ పక్కన, వెనుక, ముందు అంతటా ముసుగు ధరించిన సాయుధ మిలిటెంట్లు కాపలాగా ఉండటం గమనార్హం.
బహవల్పూర్పై భారత్ ఎందుకు ఎటాక్ చేసింది?
బహవల్పూర్ విషయానికొస్తే, ఇది పాకిస్థాన్లోని 12వ అతిపెద్ద నగరం. జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాద సంస్థకు ఈ నగరమే ఆయువుపట్టు. లాహోర్కు దాదాపు 400 కి.మీ దూరంలో బహవల్పూర్ ఉంది. ఈ నగరంలో జామియా మస్జిద్ సుబహానల్లా ఉంది. దీన్నే స్థానికులు ఉస్మానో అలీ క్యాంపస్ అని పిలుస్తుంటారు. బహవల్పూర్లోని జామియా మస్జిద్ సుబహానల్లాను ప్రధాన కేంద్రంగా చేసుకొని జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. 2000 దశకం తొలినాళ్లలో జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రసంస్థను మౌలానా మసూద్ అజర్ స్థాపించాడు. పాక్ ఉగ్రవాదులను కశ్మీర్లో జిహాద్ కోసం ఉసిగొల్పాడు. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో భారతగడ్డపై జరిగిన ఎన్నో ఉగ్రవాద దాడుల వెనుక మసూద్ అజర్ హస్తం ఉంది. అతడిని ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించింది. అందుకే బాహ్య ప్రపంచానికి మొహం చూపించకుండా, పాకిస్థాన్లోనే రహస్యంగా మసూద్ అజర్ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు.
ఈ కారణాల వల్లే 'ఆపరేషన్ సిందూర్' వేళ ఈ ఏడాది మే 7న బహవల్పూర్లోని జామియా మస్జిద్ సుబహానల్లాపై భారత ఆర్మీ భీకర దాడులు చేసింది. నిఘా వర్గాల పక్కా సమాచారంతోనే ఈ ఎటాక్ చేసింది. భారత్ దాడి తర్వాత ఉగ్రవాది మసూద్ అజర్ వెక్కివెక్కి ఏడ్చాడని పాక్ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. భారత సైన్యం ఆపరేషన్లో తన ఫ్యామిలీకి చెందిన 10 మంది చనిపోయారని అతడు స్వయంగా వెల్లడించాడంటూ ఆయా కథనాల్లో ప్రస్తావించారు. భారత్ దాడి జరిపినప్పుడు వారంతా జామియా మస్జిద్ సుబహానల్లా లోపలే ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
అజర్ ఆచూకీపై బిలావల్ భుట్టో కీలక వ్యాఖ్యలు
బహవల్పూర్పై భారత్ దాడి చేసిన నెల తర్వాత, జూన్లో పాకిస్థాన్ అగ్ర రాజకీయ నేత బిలావల్ భుట్టో జర్దారీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉగ్రవాది మసూద్ అజర్ ఎక్కడున్నాడో తమకు తెలియదన్నారు. ఒకవేళ అజర్ ఆచూకీపై భారత్ సరైన సమాచారాన్ని అందిస్తే, పాక్ సంతోషంగా అరెస్టు చేస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు. పాక్ గడ్డపై అజర్ ఎక్కడున్నాడో చెప్పాలని భారత్ను ప్రశ్నించారు.
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారం తీర్చుకున్న భారత్
జమ్ముకశ్మీరులోని పహల్గాంలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న భీకర ఉగ్రదాడి జరిగింది. ఉగ్రవాదులు మతం గురించి అడిగి మరీ 26 మంది భారతీయ పర్యటకులను దారుణంగా హత్య చేశారు. ఈ దాడిలో చనిపోయిన వారిలో ఒక క్రైస్తవ టూరిస్టుతో పాటు ఒక స్థానిక ముస్లిం వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. ఎం4 కార్బైన్లు, ఏకే 47 గన్లతో ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. 2008 నాటి ముంబయి తర్వాత, భారత్లో జరిగిన అతిపెద్ద ఉగ్రదాడి ఇదే. అందుకే దీన్ని భారత సర్కారు సీరియస్గా తీసుకుంది. ఈ దాడిలో పాల్గొన్న వాళ్లంతా పాక్ ఉగ్రవాదులేనని భారత్ గుర్తించింది. పాకిస్థాన్లోని 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ను భారత సైన్యం మొదలుపెట్టింది. జైషే మహమ్మద్, లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాద సంస్థల మౌలిక సదుపాయాలను ధ్వంసం చేసింది. దీన్ని పాకిస్థాన్ సైన్యం కూడా ధ్రువీకరించింది. బహవల్పూర్తో పాటు కోట్లీ, మురీద్కేలలోని ఉగ్రవాద స్థావరాలు ధ్వంసమైనట్లు వెల్లడైంది.
