Afghanistan Earthquake : అఫ్గానిస్థాన్లో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై 5.9 తీవ్రతో భూకంపం వచ్చినట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ తెలిపింది. దీని ప్రకంపనలు భారత్ను తాకినట్లు పేర్కొంది. దేశ రాజధాని దిల్లీ, ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు వచ్చాయి. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. భూకంపం కేంద్రం 75 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ వెల్లడించింది. హిందూకుష్ ప్రాంతంలో ఇది సంభవించింది. భూకంపానికి సంబంధించి పలువురు యూజర్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేశారు.
EQ of M: 5.9, On: 16/04/2025 04:43:58 IST, Lat: 35.83 N, Long: 70.60 E, Depth: 75 Km, Location: Hindu Kush, Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) April 15, 2025
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