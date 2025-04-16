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అఫ్గానిస్థాన్‌లో భూకంపం- దిల్లీలో ప్రకంపనలు - AFGHANISTAN EARTHQUAKE

అఫ్గానిస్థాన్‌లో భూకంపం- రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 5.9 తీవ్రతతో భూకంపం

Afghanistan Earthquake
Afghanistan Earthquake (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2025 at 6:59 AM IST

1 Min Read

Afghanistan Earthquake : అఫ్గానిస్థాన్‌లో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 5.9 తీవ్రతో భూకంపం వచ్చినట్లు నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ తెలిపింది. దీని ప్రకంపనలు భారత్‌ను తాకినట్లు పేర్కొంది. దేశ రాజధాని దిల్లీ, ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు వచ్చాయి. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. భూకంపం కేంద్రం 75 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ వెల్లడించింది. హిందూకుష్‌ ప్రాంతంలో ఇది సంభవించింది. భూకంపానికి సంబంధించి పలువురు యూజర్లు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు చేశారు.

Afghanistan Earthquake : అఫ్గానిస్థాన్‌లో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 5.9 తీవ్రతో భూకంపం వచ్చినట్లు నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ తెలిపింది. దీని ప్రకంపనలు భారత్‌ను తాకినట్లు పేర్కొంది. దేశ రాజధాని దిల్లీ, ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు వచ్చాయి. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. భూకంపం కేంద్రం 75 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ వెల్లడించింది. హిందూకుష్‌ ప్రాంతంలో ఇది సంభవించింది. భూకంపానికి సంబంధించి పలువురు యూజర్లు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు చేశారు.

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