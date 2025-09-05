ETV Bharat / international

భారత్​, రష్యాకు దూరమయ్యాం- అవి చీకటి చైనా చేతిలో పడ్డాయ్: ట్రంప్ - TRUMP ON INDIA AND RUSSIA

పుతిన్‌, జిన్‌పింగ్‌, మోదీ ఫొటోను పోస్టు చేసిన ట్రంప్‌

Trump On India And Russia
Trump On India And Russia (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read

Trump On India And Russia : భారత్‌, రష్యాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దిల్లీకి దూరమయ్యామంటూ తన సొంత సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్‌ సోషల్‌లో పోస్టు చేశారు. భారత్‌తోపాటు రష్యాకు కూడా దూరమైనట్లు తెలిపారు. ఆ దేశాలు చీకటి చైనా చేతిలో పడ్డట్లు కనిపిస్తోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు పుతిన్‌, జిన్‌పింగ్‌, మోదీ ఫొటోను పోస్టు చేశారు.

సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా!
షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సులో మోదీ, పుతిన్‌, జిన్‌పింగ్‌లు కలిసి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేసిన ట్రంప్, వ్యంగ్యంగా పోస్ట్ పెట్టారు. "భారత్‌, రష్యాలను చైనాకు కోల్పోయినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆ మూడు దేశాలకు ఉజ్వల, సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా" అంటూ సెటైరికల్​గా పోస్ట్ చేశారు. తియాన్‌జిన్‌ వేదికగా జరిగిన ఎస్‌సీవో సదస్సులో రష్యా, చైనా, భారత్‌ అధినేతలు ఒకే వేదికపై కనిపించారు.

తామంతా ఒక్కటే అని సంకేతం!
ప్రతీకార సుంకాలతో ప్రపంచ దేశాలపై ట్రంప్‌ విరుచుకుపడుతున్న వేళ, తామంతా ఒకటే అన్నట్లు సంకేతాలిచ్చారు. అంతర్జాతీయంగా ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై చర్చించగా, వారి సమావేశంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది. ట్రంప్‌ తీరువల్లే ఆ మూడు దేశాలు ఒక్కటయ్యాయనే వాదన కూడా అమెరికాలో వినిపించింది. ఈ నేపథ్యంలో మిత్ర దేశంగా ఉన్న భారత్‌ దూరమైనట్లు తాజాగా ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

ట్రంప్​- మోదీ అనుబంధం మాయమైంది!
మరోవైపు, మోదీతో ట్రంప్‌కు వ్యక్తిగతంగా మంచి అనుబంధం ఉండేదని ఆ దేశ మాజీ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు జాన్‌ బోల్టన్‌ ఇటీవల తెలిపారు. అయితే ఇప్పుడది మాయమైందన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడితో సత్సంబంధాలు ఉన్నంత మాత్రాన అవి అన్ని వేళలా సమస్యల నుంచి గట్టెక్కించలేవని చెప్పారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి పాఠం లాంటిదేనని ఆయన అన్నారు.

వాస్తవానికి ఇది అసాధ్యం!
ట్రంప్‌ అంతర్జాతీయ సంబంధాలను ఆయా నేతలతో తనకున్న వ్యక్తిగత అనుబంధాల కోణంలో చూస్తారని జాన్‌ బోల్టన్‌ తెలిపారు. ఒకవేళ ఆయనకు పుతిన్‌తో సత్సంబంధాలు ఉంటే అమెరికా, రష్యాల మధ్య అనుబంధం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయితే వాస్తవానికి ఇది అసాధ్యమని వెల్లడించారు. ప్రధాని మోదీతో ట్రంప్‌నకు వ్యక్తిగతంగా మంచి అనుబంధం ఉండేదని అన్నారు.

మోదీని రష్యా, చైనాకు చేరువ చేసింది!
ఇప్పుడది మాయమైందని భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి పాఠం లాంటిదేనని అన్నారు. సత్సంబంధాలు కొన్నిసార్లు సాయపడొచ్చు కానీ, అన్ని వేళలా రక్షించవని అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా- భారత్‌ సంబంధాలను వైట్‌ హౌస్‌ దశాబ్దాల వెనక్కి నెట్టిందని తెలిపారు. మోదీని రష్యా, చైనాకు చేరువ చేసిందని చెప్పారు. అమెరికా, ట్రంప్‌నకు ప్రత్యామ్నాయంగా బీజింగ్ తనను తాను ప్రదర్శించుకుందని బోల్టన్‌ అన్నారు.

సొంత చట్టాలు ఉన్నాయ్​!
అదే సమయంలో భారత్, చైనాలపై ఒత్తిడి తెచ్చేలా డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రయత్నిస్తున్నారని పుతిన్‌ ఇటీవల విమర్శించారు. శక్తిమంతమైన ఆర్థిక వ్యవస్థలను నడిపే దేశాల నేతలపై వలసవాద కాలంనాటి వ్యూహాలను ప్రయోగించాలని చూడటం తగదని ట్రంప్​కు మందలించారు. భాగస్వాములతో వ్యవహరించాల్సిన తీరు అది కాదని స్పష్టం చేశారు. భారత్, చైనాలు రెండూ జనాభాపరంగా పెద్ద దేశాలని, వాటికి రాజకీయ వ్యవస్థలు, సొంత చట్టాలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఇప్పుడు ట్రంప్, రష్యా, భారత్​తో సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

