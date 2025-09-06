ETV Bharat / international

'కెనడా నుంచే ఖలిస్థాన్ గ్రూపులకు నిధులు- హమాస్, హెజ్​బొల్లాకు కూడా'

కెనడా ఆర్థిక శాఖ నివేదిక- ఖలిస్థానీ గ్రూపులకు కెనడా నుంచే నిధులు అందుతున్నాయని వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2025 at 1:11 PM IST

Canada Khalistani Terror Groups Funds : ఖలిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలకు తమ దేశంలోనే నిధులు అందుతున్నాయనే విషయాన్ని కెనడా తొలిసారి అంగీకరించింది. అవి తమ భూభాగం నుంచే ఉగ్ర కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయని తెలిపింది. కెనడాతోపాటు ఇతర దేశాల్లో ఖలిస్థానీ గ్రూపులు నిధులు సేకరిస్తున్నాయని కెనడా ఆర్థికశాఖ ఓ నివేదిక విడుదల చేసింది. హమాస్, హెజ్‌బొల్లా వంటి మిలిటెంట్లకు కూడా తమ దేశం నుంచే నిధులు అందుతున్నాయంటూ నివేదికలో పేర్కొంది.

విరాళాలు, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, హత్యల ద్వారా ఉగ్రసంస్థలు నిధులు పొందుతున్నాయని కెనడా ఆర్థిక శాఖ నివేదిక వెల్లడించింది. విరాళాలను ఆ సంస్థలు దుర్వినియోగపరుస్తున్నాయని పేర్కొంది. తమ కార్యకలాపాల కోసం ఉగ్రసంస్థలు వివిధ రకాల పద్ధతులు అనుసరిస్తుంటాయని తెలిపింది. క్రిప్టో కరెన్సీ, క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా కూడా నిధుల సేకరిస్తుంటాయని తెలిపింది. భారత్‌లో విధ్వంసం సృష్టించేందుకు ఖలిస్థానీ అతివాద గ్రూపులు కెనడా కేంద్రంగా వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నాయని ఈ ఏడాది మొదట్లో కెనడా నిఘా విభాగం తన నివేదికలో పేర్కొంది.

