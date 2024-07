ETV Bharat / international

రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన 9ఏళ్లలోనే ప్రధాని పీఠం- ఎవరీ కీర్​ స్టార్మర్? - who is Keir Starmer

By ETV Bharat Telugu Team

Who Is Keir Starmer New UK PM ( GettyImages )