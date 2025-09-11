పార్లమెంట్ను రద్దు చేయాల్సిందే- సుశీల నాయకత్వానికి ఓకే: కాఠ్మాండూ మేయర్
తాత్కాలిక ప్రభుత్వాధినేత రేసులో ఉన్న కాఠ్మాండూ మేయర్ బాలేంద్ర షా ట్వీట్
Published : September 11, 2025 at 7:26 AM IST
Nepal New Government Formation : నేపాల్లో ఆందోళనకారులు శాంతించారు. ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి సహా మంత్రులు రాజీనామా చేయడంతోపాటు కర్ఫ్యూను అమల్లోకి తేవడంతో వీధుల్లోకి ఎవరూ రాలేదు. అయితే ఇప్పుడు తాత్కాలిక సారథిని ఎన్నుకునేందుకు జెన్ జెడ్ ముమ్ముర చర్చలు జరుపుతోంది. దీంతో నేపాల్లో తాత్కాలిక ప్రభుత్వాధినేత రేసులో మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ సుశీల కర్కి, కాఠ్మాండూ మేయర్ బాలేంద్ర షా, విద్యుత్తు బోర్డు మాజీ సీఈవో కుల్మన్ ఘీసింగ్ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి.
సుశీల కర్కి కూడా సిద్ధం
ఇందులో సుశీల కర్కి నేపాల్ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి సీజేఐగా పనిచేసిన ఏకైక మహిళ కావడం విశేషం. ఆమె వైపే యువత అంతా మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా సమాచారం. అంతేకాకుండా తాత్కాలిక సారథిగా బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు ఆమె కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే రేసులో పేరు వినిపించిన కాఠ్మాండూ మేయర్ బాలేంద్ర షా ఇప్పుడు స్పందించారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు.
Nepal | Kathmandu Mayor Balen Shah tweets, " my request to dear gen-z and all nepalis: the country is currently in an unprecedented situation. you are now taking steps towards a golden future. please do not panic at this time; be patient. now the country is going to get an interim… pic.twitter.com/xwA3af8aI4— ANI (@ANI) September 11, 2025
ఎవరూ భయపడవద్దు- ఓపికపట్టండి!
"ప్రియమైన జనరల్-జెడ్ యువతకు, అందరి నేపాలీలకు నా అభ్యర్థన. దేశం ప్రస్తుతం అపూర్వమైన పరిస్థితిలో ఉంది. మీరు ఇప్పుడు బంగారు భవిష్యత్తు వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. దయచేసి ఈ సమయంలో భయపడవద్దు. అంతా ఓపికపట్టండి. ఇప్పుడు దేశం తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని పొందబోతోంది. దేశంలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. తాత్కాలిక ప్రభుత్వ పని ఎన్నికలు నిర్వహించడమే" అని బాలేంద్ర షా తెలిపారు.
పార్లమెంటును ఆలస్యం చేయకుండా రద్దు చేయాలి!
"తాత్కాలిక/ఎన్నికల ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించాలనే మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుశీల కర్కి ప్రతిపాదనను నేను పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను. మీ అవగాహన, జ్ఞానం, ఐక్యతను నేను హృదయపూర్వకంగా గౌరవిస్తున్నాను. ఇది మీరు ఎంత పరిణతి చెందినవారో చూపిస్తుంది. ప్రస్తుతం నాయకత్వాన్ని చేపట్టడానికి తొందరపడుతున్న నా స్నేహితులకు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏమిటంటే, దేశానికి మీ అభిరుచి, మీ ఆలోచన, మీ నిజాయితీ శాశ్వతంగా అవసరం దాని కోసం ఎన్నికలు ఉంటాయి. దయచేసి తొందరపడకండి. తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. పార్లమెంటును ఆలస్యం చేయకుండా రద్దు చేయాలి" అని బాలేంద్ర షా తెలిపారు.
విమాన సర్వీసులు పునరుద్ధరణ
మరోవైపు, కాఠ్మాండూకు విమాన సర్వీసులను పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు భారత్కు చెందిన విమానయాన సంస్థలు తెలిపాయి. అక్కడ చిక్కుకున్న భారతీయులను తిరిగి భారత్కు తీసుకొచ్చేందుకు ఎయిరిండియా, ఇండిగో సంస్థలు అదనపు విమానాలు నడపనున్నాయని కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. టికెట్ రేట్లను అందుబాటు ధరల్లోనే ఉంచాలని సదరు విమానయాన సంస్థలను కోరినట్లు ఆయన చెప్పారు.
దిల్లీ నుంచి కాఠ్మాండూకు ప్రత్యేకంగా విమానాలను నడుపుతున్నట్లు ఎయిరిండియా తెలిపింది. కాఠ్మాండూకు విమాన సేవలను గురువారం నుంచి పునరుద్ధరిస్తున్నట్లు ఇండిగో సంస్థ ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. ఈ నెల 9న ఆందోళనకారులు కాఠ్మాండూలోని త్రిభువన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా నేపాల్ సైన్యం వారిని అడ్డుకుంది. అనంతరం విమానాశ్రయాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంది. పరిస్థితులు కుదుటపడుతుండంతో నిన్న సాయంత్రం విమానాశ్రయాన్ని తెరిచారు.
