ETV Bharat / international

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్‌ పురస్కారం

ఆర్థిక శాస్త్రంలో ముగ్గురికి నోబెల్‌ పురస్కారం

Nobel Prize 2025
Nobel Prize 2025 (Souce : The Nobel Prize 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nobel Prize 2025 : ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది ముగ్గురు నోబెల్‌ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. జోయల్‌ మోకిర్, ఫిలిప్‌, పీటర్‌ను ఈ ఏడాది ఆర్థికశాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతికి ఎంపిక చేసినట్లు స్వీడిష్‌ అకాడమీ తెలిపింది. నిరంతర వృద్ధికి కొత్త సాంకేతికత ఎలా దోహదం చేయగలదో వారు వివరించారని పేర్కొంది.

గత రెండు శతాబ్దాల్లో చరిత్రలో మొదటసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరంతర వృద్ధి నమోదైనట్లు స్వీడిష్‌ అకాడమి తెలిపింది. దీనివల్ల పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు పేదరిక నుంచి బయటపడమే కాకుండా ప్రపంచ శ్రేయస్సుకు పునాది వేసినట్లు పేర్కొంది. నూతన ఆవిష్కరణలు ప్రపంచ పురోగతికి ఎలా దోహదం చేస్తాయో జోయల్‌ మోకిర్, ఫిలిప్‌, పీటర్‌ వివరించినట్లు స్వీడిష్‌ అకాడమీ తెలిపింది.

మోకిర్‌, హోవిట్‌లు అమెరికాకు, అఘియన్‌ బ్రిటన్‌కు చెందిన ఆర్థిక నిపుణులు. సాంకేతిక పురోగతి ద్వారా స్థిరమైన వృద్ధికి ముందస్తు అవసరాలను గుర్తించినందుకు మోకిర్‌ ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. క్రియేటివ్‌ డిస్ట్రక్షన్‌ ద్వారా నిరంతర వృద్ధి సిద్ధాంతానికిగానూ మిగతా ఇద్దరికి నోబెల్‌ ప్రకటించారు. వైద్యవిభాగంతో మొదలైన నోబెల్‌ పురస్కారాల ప్రకటన నేటితో ముగిసింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

NOBEL PRIZE TODAY ANNOUNCEMENTNOBEL PRIZE ECONOMICS 2025NOBEL PRIZE 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.