JD Vance On President Post : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో ఎలాంటి భయంకరమైన విషాదం చోటుచేసుకున్నా, తాను అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన తెలిపారు. యూఎస్ టుడేకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు మాట్లాడారు. కాగా, ఇటీవల అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోగ్యంపై వస్తున్న ఊహాగానాల వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో అధ్యక్ష పదవిపై వాన్స్ వ్యాఖ్యలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
'అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చాలా ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ట్రంప్తో పనిచేస్తున్న వారిలో చాలామంది ఆయనకంటే వయసులో చిన్నవాళ్లే. కానీ వారందరికంటే చివరిగా నిద్రపోయేది, ఉదయాన్నే మొదటగా లేచేది ట్రంప్. కొన్నిసార్లు అనుకోని విషాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ట్రంప్ మిగిలిన పదవీకాలాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారని నాకున్న నమ్మకం చాలా బలంగా ఉంది. ఆయన అమెరికా ప్రజల కోసం ఇంకా ఎన్నో మంచి పనులు చేయబోతున్నారు. ఒకవేళ అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురైతే, అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నా' అని వాన్స్ స్పష్టం చేశారు.
JUST IN—VP JD Vance said he is prepared to step in if “a terrible tragedy” were to befall Trump, while emphasizing that Trump is “in incredibly good health” and brimming with “incredible energy.”— ADAM (@AdameMedia) August 28, 2025
Trump is sicker than we thought. pic.twitter.com/fX9uiauvtp
'ట్రంప్ చేసిన మార్పులు బాగా నచ్చాయి'
వైట్ హౌస్లో ట్రంప్ చేసిన మార్పులు, ప్రత్యేక శైలిని జేడీ వాన్స్ మెచ్చుకున్నారు. జనవరిలో మొదటిసారి వైట్ హౌస్లో అడుగుపెట్టిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. 'అది నిజంగా అద్భుతమైన అనుభవం. ఆఫీస్ మహోన్నత, చరిత్ర చూసి ఆశ్చర్యపోయా. కానీ నిజం చెప్పాలంటే అది శీతాకాలం మధ్యలో ఉంది. కర్టెన్లు మూసి ఉన్నాయి, చాలా చీకటిగా కనిపించింది. ప్రపంచ నాయకుడు పనిచేసే ప్రదేశం ఇలాగే ఉండకూడదు. అది కొంచెం వెలుగుతో, ఉత్సాహంగా ఉండాలి. అధ్యక్షుడు చేసిన మార్పులు నాకు చాలా నచ్చాయి' అని జేడీ వాన్స్ అన్నారు.
'భయపడాల్సిన అవసరం లేదు'
ఇటీవల దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే మ్యుంగ్తో జరిగిన సమావేశంలో ట్రంప్ చేతిపై పెద్ద గాయం కనిపించింది. దీంతో ఆయన ఆరోగ్యంపై సందేహాలు మరింత పెరిగాయి. ట్రంప్ ఆరోగ్యంపై పలు ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. ఈ క్రమంలోనే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఆయనకు దీర్ఘకాల సిరల వ్యాధి ఉందని నిర్ధరణ అయ్యింది. అయితే, ఇది సాధారణ రక్తప్రసరణ వ్యాధి అని, 70 దాటిన వారిలో కన్పిస్తుందని వైట్హౌస్ పేర్కొంది. ఇతర వైద్యపరీక్షల్లో గుండె, కిడ్నీ వైఫల్యం లాంటివి ఏం కాదని తెలిపింది. అమెరికా చరిత్రలోనే అతి పెద్ద వయసులో 78 సంవత్సరాల 7 నెలలు అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన వ్యక్తిగా నిలిచారు. అంతకుముందు జో బైడెన్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టే సమయానికి ఆయన వయస్సు 78 సంవత్సరాల రెండు నెలలు.
ఈ క్రమంలో దేశాన్ని గొప్పగా మార్చేందుకు తాను చేపట్టిన మేక్ అమెరికా గ్రేట్ ఎగెయిన్ (మాగా) ఉద్యమానికి వాన్స్ వారసుడు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా ఇందులో ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు. 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థిగా వాన్స్ ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా ఆయన తెలిపారు. ఈ క్రమంలో వాన్స్ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
