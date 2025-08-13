ETV Bharat / international

అమెరికా-పాకిస్థాన్ మధ్య బంధం 'సిల్లీ'గా ఉంది: యుద్ధ విమాన నిపుణుడు టామ్ కూపర్ - TOM COOPER ON PAK US RELATIONS

ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తర్వాత మెరుగుపడ్డ అమెరికా–పాక్​ సంబంధాలు- ఆస్ట్రియాకు చెందిన సైనిక యుద్ధ విమాన నిపుణుడు టామ్ కూపర్ కీలక కామెంట్స్- పాకిస్థాన్ ఆడుతున్న రాజకీయ ఆటగా అభివర్ణించిన కూపర్​

Tom Cooper On Pak Us Relations
Tom Cooper On Pak Us Relations (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 6:57 AM IST

Tom Cooper On Pak Us Relations : అమెరికా–పాకిస్థాన్ సంబంధాలపై ఆస్ట్రియాకు చెందిన సైనిక యుద్ధ విమాన నిపుణుడు టామ్ కూపర్ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత ఇరుదేశాల మధ్య ఏర్పడిన బంధం చాలా సిల్లీగా ఉందంటూ పేర్కొన్నారు. ఇది ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను శాంతిదూతగా చూపించేందుకు పాకిస్థాన్ ఆడుతున్న రాజకీయ ఆటగా అభివర్ణించారు. టామ్ కూపర్ ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, అమెరికా-పాకిస్థాన్ సంబంధాల్లో తాజాగా పెరిగిన సాన్నిహిత్యంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ తరువాత ఈ సంబంధాలు మెరుగుపడడం, ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ వాషింగ్టన్‌లో ఆత్మీయ స్వాగతం పొందడం వెనుక రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని కూపర్ అభిప్రాయపడ్డారు.

పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ అమెరికా పర్యటనలో చేసిన కొన్ని తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలను కూపర్ ప్రస్తావించారు. అస్తిత్వ ముప్పు ఎదురైతే అణు ఆయుధాలను ఉపయోగించి భారత్‌ను మాత్రమే కాకుండా సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తామని మునీర్ హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా సింధు నదిపై భారత్ డ్యామ్ నిర్మిస్తే, పాకిస్థాన్ తమ నీటి హక్కులను కాపాడుకుంటుందని, కాశ్మీర్ అంతర్గత సమస్య కాదని, ఇది ఒక అంతర్జాతీయ వివాదమని పునరుద్ఘాటించారు.

అయితే మునీర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూపర్ ఉడతబెదిరింపులుగా కొట్టిపారేశారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఒక శాంతి దూతగా, డీల్-మేకర్​గా ప్రపంచానికి చూపించడమే ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక ఉద్దేశమన్నారు. భారత్‌పై అణు దాడి చేస్తామని బెదిరించినప్పుడు, ఆ ప్రమాదాన్ని తాను నివారించానని ట్రంప్ చెప్పుకోవడానికి ఇది ఒక అవకాశమని కూపర్ అన్నారు. తద్వారా ట్రంప్ తాను కాంబోడియా-థాయ్‌లాండ్ వంటి దేశాల మధ్య మాత్రమే కాకుండా, భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య కూడా శాంతిని నెలకొల్పానని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ ప్రచారం ట్రంప్‌కు అంతర్జాతీయంగా మంచి పేరు తీసుకువస్తుందని పాకిస్థాన్ ఆశిస్తోందని వివరించారు.

హాస్యాస్పదమైన కవ్వింపు
మునీర్ చేసిన కామెంట్స్​ను హాస్యాస్పదమైన కవ్వింపుగా చర్యలుగా కూపర్ పేర్కొన్నారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి బెదిరింపులు చేశారని, కానీ వాటిని అమలు చేయకుండా పాకిస్థాన్ తోక ముడిచినట్లు పేర్కొన్నారు. భారత్ అనేకసార్లు "రెడ్ జోన్స్" అని పాక్ ప్రకటించిన సరిహద్దులను దాటినా, ఆ దేశం ఏమీ చేయలేకపోయిందని గుర్తుచేశారు.

అమెరికాకు 'గోల్డ్‌ఫిష్' మెమరీ
పాకిస్థాన్ విషయంలో అమెరికా వైఖరిపై కూపర్ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. టెర్రరిజం విషయంలో అమెరికాకు 'గోల్డ్‌ఫిష్' (బంగారు చేప) జ్ఞాపకశక్తి ఉందని అన్నారు. అంటే, విషయాలను త్వరగా మర్చిపోతుందని ఆయన అభిప్రాయం. పాకిస్థాన్ టెర్రరిజంలో ఎంతగా మునిగిపోయిందో, అణు సాంకేతికతను ఇతర దేశాలకు అమ్మిందో అమెరికాకు తెలుసన్నారు. కానీ, ఈ విషయాలను పట్టించుకోకుండా పాక్​ను తమ 'నాన్-నాటో భాగస్వామి'గా పరిగణిస్తుందని తెలిపారు. పాకిస్థాన్ 'జహాద్ ఇంపోర్ట్-ఎక్స్‌పోర్ట్' వ్యాపారం నడుపుతోందని, జిహాదీలకు శిక్షణ ఇచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నైజీరియా నుంచి ఫిలిప్పీన్స్ వరకు పంపిస్తోందని అమెరికాకు బాగా తెలుసని పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, పాకిస్థాన్​తో సంబంధాలను కొనసాగిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.

పరోక్ష మద్దతు మాత్రమే
అలాగే, పాకిస్థాన్​కు అమెరికా మద్దతుపై ఆయన ఇలా అన్నారు. 'ట్రంప్ పరోక్షంగా మాత్రమే పాకిస్థాన్‌కు మద్దతు ఇస్తారు. భారత్‌పై పాకిస్థాన్ దాడి చేస్తే, అమెరికా నేరుగా యుద్ధంలో పాల్గొని దాయాది తరపున పోరాడదు. కానీ, పాకిస్థాన్ సైన్యానికి ఆధునిక ఆయుధాలు, విడి భాగాలు, శిక్షణ, ఇతర సహాయాలను మాత్రం అందిస్తుంది. పాక్​కు సైతం ఈ పరోక్ష మద్దతే అత్యంత ముఖ్యమైనది' అని కూపర్ అన్నారు.

