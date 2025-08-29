ETV Bharat / international

ఇస్రో, జపాన్​ అంతరిక్ష సంస్థ సంయుక్తంగా 'చంద్రయాన్​-5 ప్రాజెక్ట్​' : ప్రధాని మోదీ - PM MODI JAPAN VISIT UPDATES

జపాన్ పర్యటనలో ప్రధాని మోదీ- ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక, వ్యాపార సంబంధాల బలోపేతానికి కృషి

India's PM Modi and Japan PM Shigeru Ishiba
India's PM Modi and Japan PM Shigeru Ishiba (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 5:43 PM IST

3 Min Read

PM Modi Japan Visit Updates : భారతదేశం చేపట్టనున్న చంద్రయాన్​-5 ప్రాజెక్టులో జపాన్ అంతరిక్ష సంస్థ జాక్సా భాగస్వామి అవుతుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష సహకారానికి చిహ్నంగా ఇస్రో, జాక్సా కలిసి ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్తాయని ఆయన చెప్పారు. జపాన్ పర్యటన సందర్భంగా ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇది రెండు ఆసియా ప్రజాస్వామ్య దేశాల (ఇండియా, జపాన్​) మధ్య పెరుగుతున్న వ్యూహాత్మక, శాస్త్రీయ భాగస్వామ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది.

జపాన్ ప్రధాని షిగెరు ఇషిబాతో సమావేశమైన మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​, జపాన్​ మధ్య బలమైన, స్నేహపూర్వక సంబంధాలను, విస్తృత శ్రేణి రంగాల్లో సహకారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తాము నిబద్ధతతో ఉన్నామని నొక్కి చెప్పారు. మానవ వనరుల అభివృద్ధి సహా ద్వైపాక్షిక, సాంస్కృతిక సంబంధాలను మరింత పెంపొందించడంపై తాము అభిప్రాయాలు పంచుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇరుదేశాల మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని విస్తరించడం, ఆరోగ్యం, చలనశీలత, కృత్రిమ మేధ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగస్వామ్యాలను పెంచడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు మోదీ తెలిపారు.

చంద్రయాన్-5 అంటే ఏమిటి?
ఇస్రో చేపట్టనున్న చంద్రయాన్​-5లో జపాన్ భాగస్వామి కావడం వల్ల హై-టెక్నాలజీ రంగాల్లో, అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఇరుదేశాలు ఉమ్మడిగా పురోగతి సాధించడానికి వీలవుతుంది. ముఖ్యంగా జపాన్ భాగస్వామ్యం వల్ల అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిశోధన నైపుణ్యాలు ఉపయోగించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇది శాంతియుత, శాస్త్రీయ ప్రయోజనాల కోసం అంతరిక్షాన్ని అన్వేషించాలనే ఆశయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

భారత్ చేపట్టిన చంద్రయాన్ ప్రాజెక్టులు అన్నీ విజయవంతం అయ్యాయి. చంద్రయాన్​-4 లైన్​లో ఉంది. చంద్రుని నుంచి రాళ్లు, మట్టి నమూనాలు తీసుకొచ్చేందుకు దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీని తర్వాతనే చంద్రయాన్​ -5 చేపడతారు. ఇది కనుక విజయవంతం అయితే చంద్రుని ఉపరితలం, పర్యావరణంపై శాస్త్రీయ అవగాహన మరింత పెరుగుతుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.

అందుకే చంద్రయాన్​ -5 మిషన్ కోసం భారత్​ తయారీ ల్యాండర్​, జపాన్ నిర్మిత రోవర్ వాడనున్నారు. ఇది ఇప్ప​టి వరకు చంద్రుని ఉపరితలంపై మోహరించిన అత్యంత బరువైన రోవర్​గా ఉండనుంది. ఈ చంద్రయాన్​-5ను జపాన్​ నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ ఉమ్మడి మిషన్ ప్రాంతీయ స్థిరత్వం, ప్రపంచ ఆవిష్కరణలకు దోహదపడే లక్ష్యంతో ఇండియా, జపాన్​లు చేపడుతున్నాయి. ఇస్రో ఇప్పటికే చంద్రయాన్​-6, చంద్రయాన్​-7, చంద్రయాన్-8 కోసం ముందస్తు ప్రణాళికలను రూపొందిస్తోంది.

జపాన్ వ్యాపారవేత్తలకు మోదీ పిలుపు
రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా భారత్‌-జపాన్‌ సంయుక్త ఆర్థిక సదస్సులో మోదీ ప్రసంగించారు. మేకిన్‌ ఇండియా కోసం రావాలని, ప్రపంచం కోసం తయారీ చేపట్టాలని జపాన్​ వ్యాపారవేత్తలకు మోదీ పిలుపునిచ్చారు. సెమీకండక్టర్ల పరిశ్రమల నుంచి స్టార్టప్‌ల వరకు జపాన్‌ భారత్‌కు అత్యంత కీలక భాగస్వామిగా ఉందన్నారు. జపాన్‌ సంస్థలు ఇండియాలో 40 బిలియన్‌ డాలర్లకుపైగా పెట్టుబడులు పెట్టాయని గుర్తుచేశారు.

"80 శాతం కంపెనీలు ఇండియాలో తమ సంస్థలను విస్తరించాలని కోరుకుంటున్నాయి. 75% కంపెనీలు ఇప్పటికే లాభాల్లో ఉన్నాయి. భారత్‌ మూలధనం ఎన్నో రెట్లు పెరుగుతోంది. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా గత 11 ఏళ్లలో భారత్‌లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. రాజకీయ, ఆర్థిక స్థిరత్వం, విధానాల్లో పారదర్శకత వచ్చాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్‌ ఉంది. త్వరలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించనుంది" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

ప్రధాని మోదీ, జపాన్‌ ప్రధాని ఇషిబా మధ్య ఏఐ, సెమీ కండక్టర్లు, బుల్లెట్‌ రైలు, పెట్టుబడులే అజెండాగా ద్వైపాక్షిక చర్చ జరగనుంది. దీని తర్వాత మోదీ జపాన్ నుంచి నేరుగా చైనా వెళ్లనున్నారు. ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబరు 1వ వరకు తియాంజిన్‌ వేదికగా జరిగే షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సీఓ) శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొంటారు. 2020లో లద్దాఖ్‌ సరిహద్దుల్లో భారత్‌-చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణల అనంతరం ప్రధాని మోదీ చైనాలో పర్యటనకు వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి.

భారత్-చైనాను ఆ 'రహస్య లేఖ' కలిపిందా?

బ్లాక్ మనీని వైట్‌‌గా మారుస్తున్న భారత్- పుతిన్ యుద్ధ ఖజానాకు ఇదే ఆధారం: ట్రంప్ అడ్వైజర్

PM Modi Japan Visit Updates : భారతదేశం చేపట్టనున్న చంద్రయాన్​-5 ప్రాజెక్టులో జపాన్ అంతరిక్ష సంస్థ జాక్సా భాగస్వామి అవుతుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష సహకారానికి చిహ్నంగా ఇస్రో, జాక్సా కలిసి ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్తాయని ఆయన చెప్పారు. జపాన్ పర్యటన సందర్భంగా ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇది రెండు ఆసియా ప్రజాస్వామ్య దేశాల (ఇండియా, జపాన్​) మధ్య పెరుగుతున్న వ్యూహాత్మక, శాస్త్రీయ భాగస్వామ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది.

జపాన్ ప్రధాని షిగెరు ఇషిబాతో సమావేశమైన మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​, జపాన్​ మధ్య బలమైన, స్నేహపూర్వక సంబంధాలను, విస్తృత శ్రేణి రంగాల్లో సహకారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తాము నిబద్ధతతో ఉన్నామని నొక్కి చెప్పారు. మానవ వనరుల అభివృద్ధి సహా ద్వైపాక్షిక, సాంస్కృతిక సంబంధాలను మరింత పెంపొందించడంపై తాము అభిప్రాయాలు పంచుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇరుదేశాల మధ్య ఆర్థిక సహకారాన్ని విస్తరించడం, ఆరోగ్యం, చలనశీలత, కృత్రిమ మేధ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగస్వామ్యాలను పెంచడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు మోదీ తెలిపారు.

చంద్రయాన్-5 అంటే ఏమిటి?
ఇస్రో చేపట్టనున్న చంద్రయాన్​-5లో జపాన్ భాగస్వామి కావడం వల్ల హై-టెక్నాలజీ రంగాల్లో, అంతరిక్ష పరిశోధనలో ఇరుదేశాలు ఉమ్మడిగా పురోగతి సాధించడానికి వీలవుతుంది. ముఖ్యంగా జపాన్ భాగస్వామ్యం వల్ల అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిశోధన నైపుణ్యాలు ఉపయోగించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇది శాంతియుత, శాస్త్రీయ ప్రయోజనాల కోసం అంతరిక్షాన్ని అన్వేషించాలనే ఆశయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

భారత్ చేపట్టిన చంద్రయాన్ ప్రాజెక్టులు అన్నీ విజయవంతం అయ్యాయి. చంద్రయాన్​-4 లైన్​లో ఉంది. చంద్రుని నుంచి రాళ్లు, మట్టి నమూనాలు తీసుకొచ్చేందుకు దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీని తర్వాతనే చంద్రయాన్​ -5 చేపడతారు. ఇది కనుక విజయవంతం అయితే చంద్రుని ఉపరితలం, పర్యావరణంపై శాస్త్రీయ అవగాహన మరింత పెరుగుతుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.

అందుకే చంద్రయాన్​ -5 మిషన్ కోసం భారత్​ తయారీ ల్యాండర్​, జపాన్ నిర్మిత రోవర్ వాడనున్నారు. ఇది ఇప్ప​టి వరకు చంద్రుని ఉపరితలంపై మోహరించిన అత్యంత బరువైన రోవర్​గా ఉండనుంది. ఈ చంద్రయాన్​-5ను జపాన్​ నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ ఉమ్మడి మిషన్ ప్రాంతీయ స్థిరత్వం, ప్రపంచ ఆవిష్కరణలకు దోహదపడే లక్ష్యంతో ఇండియా, జపాన్​లు చేపడుతున్నాయి. ఇస్రో ఇప్పటికే చంద్రయాన్​-6, చంద్రయాన్​-7, చంద్రయాన్-8 కోసం ముందస్తు ప్రణాళికలను రూపొందిస్తోంది.

జపాన్ వ్యాపారవేత్తలకు మోదీ పిలుపు
రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా భారత్‌-జపాన్‌ సంయుక్త ఆర్థిక సదస్సులో మోదీ ప్రసంగించారు. మేకిన్‌ ఇండియా కోసం రావాలని, ప్రపంచం కోసం తయారీ చేపట్టాలని జపాన్​ వ్యాపారవేత్తలకు మోదీ పిలుపునిచ్చారు. సెమీకండక్టర్ల పరిశ్రమల నుంచి స్టార్టప్‌ల వరకు జపాన్‌ భారత్‌కు అత్యంత కీలక భాగస్వామిగా ఉందన్నారు. జపాన్‌ సంస్థలు ఇండియాలో 40 బిలియన్‌ డాలర్లకుపైగా పెట్టుబడులు పెట్టాయని గుర్తుచేశారు.

"80 శాతం కంపెనీలు ఇండియాలో తమ సంస్థలను విస్తరించాలని కోరుకుంటున్నాయి. 75% కంపెనీలు ఇప్పటికే లాభాల్లో ఉన్నాయి. భారత్‌ మూలధనం ఎన్నో రెట్లు పెరుగుతోంది. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా గత 11 ఏళ్లలో భారత్‌లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. రాజకీయ, ఆర్థిక స్థిరత్వం, విధానాల్లో పారదర్శకత వచ్చాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్‌ ఉంది. త్వరలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించనుంది" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

ప్రధాని మోదీ, జపాన్‌ ప్రధాని ఇషిబా మధ్య ఏఐ, సెమీ కండక్టర్లు, బుల్లెట్‌ రైలు, పెట్టుబడులే అజెండాగా ద్వైపాక్షిక చర్చ జరగనుంది. దీని తర్వాత మోదీ జపాన్ నుంచి నేరుగా చైనా వెళ్లనున్నారు. ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబరు 1వ వరకు తియాంజిన్‌ వేదికగా జరిగే షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సీఓ) శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొంటారు. 2020లో లద్దాఖ్‌ సరిహద్దుల్లో భారత్‌-చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణల అనంతరం ప్రధాని మోదీ చైనాలో పర్యటనకు వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి.

భారత్-చైనాను ఆ 'రహస్య లేఖ' కలిపిందా?

బ్లాక్ మనీని వైట్‌‌గా మారుస్తున్న భారత్- పుతిన్ యుద్ధ ఖజానాకు ఇదే ఆధారం: ట్రంప్ అడ్వైజర్

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI IN TOKYO UPDATESISRO JAXA TO PARTNER FOR CHANDRAYANMODI ABOUT JAPANESE SPACE AGENCYPM MODI MEET WITH JAPAN PMPM MODI JAPAN VISIT UPDATES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అందానికి బాదం నూనె - ఇలా వాడితే జుట్టు సమస్యలూ పోతాయట!

కుజ దోషాలు పోగొట్టే స్కంద షష్టి- ఎలా పూజ చేసుకోవాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.