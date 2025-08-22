ETV Bharat / international

షరతులకు అంగీకరించకపోతే గాజాను నాశనం చేస్తాం : హమాస్​కు ఇజ్రాయెల్​ వార్నింగ్​ - ISRAEL GAZA WAR

గాజా నగరంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇజ్రాయెల్‌ రక్షణ మంత్రి- గాజాలో నరకద్వారాలు తెరుచుకుంటాయని వ్యాఖ్య

Israel Gaza War
Israel Gaza War (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 1:44 PM IST

1 Min Read

Israel Gaza War : గాజాపై విస్తృతంగా దాడులు చేయాలని ఇజ్రాయెల్‌ ప్రయత్నిస్తున్న వేళ ఆ దేశ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇజ్రాయెల్‌ షరతులకు హమాస్‌ అంగీకరించకపోతే గాజా నగరాన్ని నాశనం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. యుద్ధం ముగించడానికి ఇజ్రాయెల్‌ షరతులకు హమాస్‌ అంగీకరించాలని, లేదంటే గాజాలో నరకద్వారాలు తెరుచుకుంటాయని వెల్లడించారు. గాజా నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి తన సైన్యానికి పూర్తి అధికారాన్ని ఇస్తానన్న నెతన్యూహు మాటల నేపథ్యంలో కాట్జ్‌ ఈ విధంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు. రఫా, బిట్‌ హనౌన్‌ ప్రాంతాలకు పట్టిన గతే గాజాకు కూడా పడుతుందని హెచ్చరించారు. బందీలను విడుదల చేయడంతో పాటు గాజాను శాశ్వతంగా వదిలి వెళ్లిపోవాలని హమాస్‌ను కాట్జ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు.

