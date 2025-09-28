ETV Bharat / international

గాజాపై విరుచుకుపడ్డ ఇజ్రాయెల్​ - 24గంటల్లోనే 44మంది మృతి- మొత్తం 66వేలమంది బలి!

హమాస్ అంతమే లక్ష్యంగా గాజాపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు- మృతుల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 9 మంది ఉన్నట్టు తెలిపిన అధికారులు

Israel Gaza War
Israel Gaza War (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Israel Gaza War : హమాస్‌ను అంతం చేసి తమ పనిని పూర్తి చేస్తామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ 80వ సమావేశంలో పేర్కొన్న కొన్ని గంటలకే గాజాపై I.D.F విరుచుకుపడింది. గత 24 గంటల వ్యవధిలో గాజాలో ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో 44 మంది మరణించారు. పలువురు గాయపడ్డారు. మృతుల్లో 9 మంది ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారని గాజా అధికారులు తెలిపారు. వీరంతా నుసీరత్ శరణార్థి శిబిరంలో ఉంటున్నారని పేర్కొన్నారు. హమాస్‌ పేరుతో జనావాసాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేస్తోందని ఆరోపించారు. మరోవైపు హమాస్ వద్ద ఉన్న బందీలను విడిపించే వరకు దాడులు ఆపబోమని ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసింది. హమాస్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న భవనాలపై మాత్రమే దాడులు చేస్తున్నట్టు పేర్కొంది.

గడిచిన రెండు వారాల్లో గాజాలోని రెండు ఆస్పత్రుల్ని ఇజ్రాయెల్‌ ధ్వంసం చేసింది. ఫలితంగా గాజా అంతటా వైద్య సేవలు పూర్తిగా పతనమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆస్పత్రుల్లో ఔషధాలు, పరికరాలు, ఆహారం, ఇంధనాల కొరత నెలకొంది. దాడుల ఉద్ధృతి పెరిగిన నేపథ్యంలో పలువురు రోగులు, సిబ్బంది ఆస్పత్రులు విడిచి పారిపోతున్నారు. కాగా, ఇజ్రాయెల్-హమాస్ యుద్ధం కారణంగా గాజాలో 2023 అక్టోబర్‌ నుంచి ఇప్పటి వరకు మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 66వేలు దాటింది. గాయపడ్డవారి సంఖ్య లక్షా 67 వేలు దాటింది.

అమెరికా 21 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళిక
మరోవైపు గాజా యుద్ధ విరమణ, భవిష్యత్తులో పాలస్తీనా దేశం ఏర్పాటుకు వీలుగా అమెరికా 21 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికను ప్రతిపాదించింది. హమాస్ వద్ద ఉన్న బందీలను వెంటనే విడుదల చేయడంతో పాటు గాజా పట్టీలో పాలస్తీనియన్ల ఆవాసాల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించే ప్రతిపాదనలు అందులో ఉన్నాయి. ఐరాస సర్వప్రతినిధి సభ సమావేశాల సందర్భంగా అమెరికా ఈ ప్రణాళికను కొన్ని అరబ్‌, ముస్లిం దేశాల ముందు ఉంచిందని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. హమాస్‌ నిరాయుధీకరణ, గాజాలో రాడికల్ భావజాలం కట్టడికి చర్యలు చేపట్టాలని అమెరికా ప్రతిపాదించింది. మానవతా సాయాన్ని తటస్థంగా ఉండే అంతర్జాతీయ సంస్థలైనా ఐరాస, రెడ్ క్రిసెంట్ తదితర సంస్థల ద్వారా పంపిణీ చేయాలని అగ్రరాజ్యం సూచించింది. గాజా పరిపాలనలో హమాస్‌కు చోటు ఉండకూడదని పేర్కొంది.

పాలస్తీనియన్లను గాజా పట్టీలో ఉండనివ్వాలనే ప్రతిపాదన ట్రంప్‌ వైఖరిలో మార్పును సూచిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గాజాను స్వాధీనం చేసుకుని పాలస్తీనియన్లను తరలిస్తానని ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ట్రంప్‌ తెలిపారు. రెండు దేశాల ఏర్పాటుపై ఎప్పుడూ సమర్థించని ట్రంప్‌, భవిష్యత్తులో పాలస్తీనా ఒక దేశంగా ఏర్పడేందుకు ప్రతిపాదించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అటు సోమవారం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు భేటీ కానున్నారని తెలిసింది.

ఇస్బా కూటమి తీవ్రంగా ఖండించిన ఇస్బా కూటమి
అంతకుముందు గాజాపై దాడుల్ని భారత్, బ్రెజిల్, దక్షిణాఫ్రికాలతో కూడుకున్న ఇస్బా కూటమి తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇజ్రాయెల్‌ ఆక్రమించిన పాలస్తీనా ప్రాంతంలో పరిస్థితులపై ఈ కూటమి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వ ప్రతినిధిసభ సమావేశం సందర్భంగా జరుగుతున్న త్రైపాక్షిక ఇస్బా సదస్సులో ఈ విషయంపై చర్చించింది. విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌తో పాటు బ్రెజిల్, దక్షిణాఫ్రికాల విదేశాంగ మంత్రులు ఈ సదస్సులో హాజరయ్యారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL GAZA WARISRAELI STRIKES ON GAZAISRAEL GAZA CONFLICTISRAEL GAZA DEATH TOLLISRAEL GAZA WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

ఆటలపై ఆసక్తి ఉందా? - అయితే ఈ కోర్సులో చేరితే మెండుగా ఉపాధి అవకాశాలు

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.