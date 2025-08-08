Essay Contest 2025

గాజా సిటీ స్వాధీనానికి సిద్ధమైన ఇజ్రాయెల్​- హమాస్​ను అంతం చేసేందుకే! - ISRAEL PLAN TO TAKE OVER GAZA

గాజా స్వాధీనానికి ఇజ్రాయెల్ భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ ఆమోదం

Israel Plan To Take Over Gaza
Israel Plan To Take Over Gaza (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 10:28 AM IST

Israel Plan To Take Over Gaza : హమాస్‌తో దాదాపు రెండేళ్లుగా యుద్ధం చేస్తున్న ఇజ్రాయెల్‌, గాజా నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. గాజా సిటీని స్వాధీనం చేసుకోవాలనే ప్రణాళికకు ఇజ్రాయెల్‌ భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు కార్యాలయం ఓ
ప్రకటన చేసింది.

హమాస్​ను అంతం చేయడమే లక్ష్యం!
హమాస్‌ను అంతం చేసేందుకు గాజాను పూర్తి స్వాధీనం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు గురువారం మీడియాకు తెలిపారు. ఆ తర్వాత గాజా సిటీ అధికార పగ్గాలు స్నేహపూర్వక అరబ్‌ దళాలకు అప్పగించనున్నట్లు చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్‌ ఇప్పటికే గాజా సిటీలోని మూడొంతుల భూభాగాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకుంది. గాజాలో ఐడీఎఫ్‌ దాడులు మరింత పెరగటం వల్ల పాలస్తీనీయన్ల ప్రాణాలు, మిగిలిన 20మంది ఇజ్రాయెల్ బందీల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా ఇజ్రాయెల్‌ మరింత ఒంటరి అయ్యే అవకాశం ఉంది.

