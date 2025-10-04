ట్రంప్ వార్నింగ్తో దిగొచ్చిన హమాస్- బందీల విడుదలకు గ్రీన్ సిగ్నల్
ట్రంప్ ప్రణాళిక అంగీకరిస్తున్నట్లు హమాస్ ప్రకటన- మొదటి దశ అమలుకు సిద్ధమని ఇజ్రాయెల్ వెల్లడి
Published : October 4, 2025 at 7:02 AM IST
Hamas On Trump Peace Plan : శాంతి ప్రణాళికలోని కొన్ని అంశాలను అంగీకరిస్తున్నట్లు హమాస్ ప్రకటన విడుదల విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇజ్రాయెల్కు చెందిన బందీలను విడుదల చేసేందుకు ఒప్పుకొంది. ఈ క్రమంలోనే గాజా పట్టీపై దాడులు ఆపాలని ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశించారు. శాంతికి హమాస్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తనకు అనిపిస్తోందని తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ట్రంప్ ప్రణాళికలో మొదటి దశను అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది. తాను ప్రతిపాదించిన 20 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికను అంగీకరించాలంటూ హమాస్కు ట్రంప్ డెడ్ లైన్ విధించిన కొద్ది సేపటికే ఈ పరిణామాలు జరిగాయి.
ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలలోపు తాను ప్రతిపాదించిన 20 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళికకు సమ్మతి తెలపకపోతే హమాస్కు నరకమెలా ఉంటుందో చూపిస్తానని తొలుత ట్రంప్ ట్రూత్లో పోస్టు చేశారు. బందీలందరినీ ఇజ్రాయెల్కు అప్పగించాలని హమాస్కు సూచించారు. ఆయుధాలనూ త్యజించాలని, హమాస్కు ఇదే చివరి అవకాశం అని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. కొద్ది సేపటికే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికలోని కొన్ని అంశాలను అంగీకరిస్తున్నట్లు హమాస్ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. బందీల విడుదల సహా అధికారాన్ని వదులుకోడానికి సిద్ధమని అందులో పేర్కొంది. అయితే కొన్ని కీలక అంశాలపై మరిన్ని చర్చలు అవసరమని తెలిపింది. గాజా భవిష్యత్తు సహా, పాలస్తీనియన్ల హక్కులపై సమగ్రంగా చర్చలు జరగాలని కోరింది. కీలక ప్రతిపాదన అయిన నిరాయుధీకరణ గురించి హమాస్ తన ప్రకటనలో పేర్కొనలేదు.
Hamas has agreed to President Trump’s plan, agreeing to finally release the hostages.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) October 3, 2025
The war must end.
Too many people have been killed and injured, and peace is badly needed. pic.twitter.com/KczExzSw8x
దాడులు ఆపాలని ఇజ్రాయెల్ ఆదేశం
శాంతి ప్రణాళికలోని కొన్ని అంశాలకు హమాస్ అంగీకారం తెలపడంతో గాజా పట్టీపై దాడులు ఆపాలని ఇజ్రాయెల్కు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశించారు. శాంతికి హమాస్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తనకు అనిపిస్తోందని ట్రూత్లో పోస్టు చేశారు. గాజా పట్టీపై ఇజ్రాయెల్ వెంటనే దాడులు ఆపితే బందీలను సురక్షితంగా తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చని రాసుకొచ్చారు. శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించి భాగస్వామ్యపక్షాలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని, త్వరలోనే వివరాలు వెల్లడిస్తామని ట్రంప్ తెలిపారు. కాగా హమాస్ వద్ద ప్రస్తుతం 48మంది బందీలు ఉండగా వారిలో దాదాపు 20 మంది సజీవంగా ఉంటారని అంచనా.
US President Donald Trump (@POTUS) posts on Truth Social, " based on the statement just issued by hamas, i believe they are ready for a lasting peace. israel must immediately stop the bombing of gaza, so that we can get the hostages out safely and quickly! right now, it’s far too… pic.twitter.com/ATgXvThkbB— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2025
మరోవైపు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన ప్రణాళికలోని మొదటి దశ అమలుకు ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమవుతోందని ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రకటించించారు. యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ట్రంప్తో కలిసి పని చేస్తామని ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న ఇజ్రాయెల్, హమాస్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొద్ది రోజులుగా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 20 సూత్రాల శాంతి ఫార్ములాను తీసుకొచ్చారు. అందుకు ఇజ్రాయెల్ కూడా ఓకే చెప్పింది. సోమవారం వాషింగ్టన్లోని శ్వేతసౌధంలో భేటీ అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. దీనిని భారత్ సహా పలు ముస్లిం దేశాలు, చాలా పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా స్వాగతించాయి. ప్రణాళికలోని కొన్ని అంశాలను అంగీకరిచడంతో ప్రస్తుతం మొదటి దశ అమలుకు ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమవుతోంది.